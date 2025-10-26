Deportes

La milimétrica definición del VAR que anuló un espectacular gol de Mbappé en el clásico entre Real Madrid y Barcelona

El delantero francés ponía el 1-0 para los locales, pero el semi automático estableció que el número 10 estaba en fuera de juego

*El espectacular gol que le anularon a Mbappé por fuera de juego

La intervención del VAR resultó determinante en los primeros minutos de El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, cuando una decisión arbitral inicial generó controversia y fue posteriormente corregida tras la revisión en video. En apenas dos minutos de juego, el árbitro Soto Grado sancionó un penalti a favor del conjunto blanco después de que Vinicius impactara el pie de Lamine Yamal en una jugada de remate. Sin embargo, la sala de videoarbitraje, encabezada por Iglesias Villanueva, advirtió al colegiado sobre el error, lo que llevó a Soto Grado a revisar la acción en la pantalla ubicada a pie de campo. Tras observar varias repeticiones, el árbitro anuló su decisión inicial y concedió saque de puerta para el equipo catalán. .

Poco después, el VAR volvió a intervenir cuando ni Soto Grado ni su asistente detectaron la posición adelantada de Mbappé en la jugada previa a un gol de gran factura. El delantero francés había marcado con un potente disparo desde fuera del área que superó a Szczesny, pero la revisión en video confirmó el fuera de juego y el tanto fue invalidado por una diferencia milimétrica que se puede ver en la repetición por la pantorrilla del ex atacante del Paris Saint Germain.

Real Madrid y Barcelona protagonizan una nueva edición de uno de los encuentros más seguidos a nivel mundial, con ambos equipos en plena lucha por el liderato de la liga. La tabla de posiciones refleja la paridad entre los dos conjuntos en las primeras nueve jornadas de La Liga: Real Madrid lidera con 24 puntos, mientras que Barcelona ocupa el segundo lugar con 22 unidades. Un triunfo de los azulgranas como visitantes les permitiría superar a su rival y situarse en la cima. El contexto previo al partido muestra a los dos equipos en buena forma.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso, quien afronta su primer clásico como entrenador de los merengues, llega tras vencer 1-0 a Juventus en la Champions League y repetir el mismo resultado ante Getafe en LaLiga. Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick —invicto en este tipo de duelos aunque ausente en el banquillo por sanción (viene de golear 6-1 a Olympiacos en el torneo continental) y de superar 2-1 a Girona en la competición doméstica.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al 11 de mayo de 2025, en la jornada 35 de la pasada temporada 2024/2025. En aquella ocasión, Barcelona se impuso 4-3 en el Olímpico de Montjuic con goles de Raphinha (en dos ocasiones), Lamine Yamal y Eric García, mientras que Kylian Mbappé firmó los tres tantos del conjunto blanco.

