Deportes

El toque entre Hamilton y Verstappen en el inicio del GP de México que terminó con una sanción para el británico

Los pilotos multicampeones se sacaron chispas en el inicio del a competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Guardar

El inicio del Gran Premio de México de Fórmula 1 ofreció una de las escenas más intensas de la temporada: Lewis Hamilton y Max Verstappen, protagonistas de la rivalidad más dominante de los últimos años, se enfrentaron en una batalla que marcó el desarrollo de la carrera. El toque entre ambos y la posterior sanción al británico convirtieron la salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el centro de todas las miradas.

La largada, como anticipaban varios pilotos, resultó determinante. Lando Norris, partiendo desde la pole, y Charles Leclerc supieron capitalizar sus posiciones, mientras que la atención se centró en el grupo perseguidor. Hamilton, al volante de Ferrari, y Verstappen, con Red Bull, se encontraron en la primera vuelta en una maniobra que terminó con ambos fuera de pista tras un contacto. El neerlandés, que arrancó desde la sexta posición, y Hamilton protagonizaron un incidente que obligó a ambos a recortar la pista, alterando el orden de la carrera desde los primeros metros.

Verstappen, con neumáticos medios, buscó sorprender desde el inicio y halló un hueco por el exterior entre los Ferrari, aunque la maniobra lo llevó a la hierba y le permitió superar a Leclerc. Sin embargo, el neerlandés debió devolver la posición a su rival unas vueltas después, en cumplimiento de las indicaciones de los comisarios. Poco después, Verstappen y Hamilton volvieron a encontrarse en pista. En ese duelo, ambos terminaron fuera de los límites y regresaron tras una breve excursión por la hierba.

Tras el primer adelantamiento de Verstappen fuera de pista que la FIA no investigó, Hamilton intentó responder con una maniobra arriesgada en una de las curvas más propicias para el sobrepaso. Aunque Lewis logró salir por delante del Red Bull tras el toque, la situación no quedó resuelta.

La intervención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) resultó decisiva. La acción terminó con una sanción de diez segundos para Hamilton, quien expresó su incomprensión por radio ante la decisión de los comisarios.

El impacto de estos incidentes se reflejó de inmediato en la clasificación del Mundial. El resultado de la salida permitió a Lando Norris, que aprovechó su posición de privilegio, situarse como nuevo líder del campeonato.

La salida del Gran Premio de México no solo estuvo marcada por el duelo entre Hamilton y Verstappen. Fernando Alonso perdió parte del alerón delantero tras un toque con Esteban Ocon, y Carlos Sainz debió tomar la escapatoria para evitar una colisión. Además, el piloto de Williams recibió una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad en el pit-lane tras cambiar neumáticos. También se dio el trompo de Stroll y la salida de pista de Colapinto, lo que contribuyó a un inicio de carrera caótico y lleno de alternativas.

La rivalidad entre Hamilton y Verstappen, que ya ha definido temporadas anteriores, volvió a ser protagonista en México. Aunque Hamilton logró superar a Verstappen tras el toque, la sanción impuesta por la FIA terminó por frustrar sus opciones, dejando al británico con un resultado (octavo) que no reflejó la intensidad de su esfuerzo en pista. El oriundo de Países Bajos, en tanto, finalizó tercero.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLewis HamiltonMax VerstappenFórmula 1FerrariRed Bulldeportes-argentina

Últimas Noticias

Nuevo título para Zeballos y Granollers: se coronaron en el ATP 500 de Basilea

La dupla hispano-argentina consiguió en el certamen suizo la quinta corona de la temporada. Los campeones en Roland Garros y el US Open en 2025 se presentan desde el próximo lunes en el Masters 1000 de París

Nuevo título para Zeballos y

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México: el ganador fue Lando Norris y es el nuevo líder de la F1

El argentino estuvo al borde de superar a Pierre Gasly en el cierre de la carrera, pero un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine. El británico de McLaren se quedó con una imponente victoria y superó a Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos

Franco Colapinto terminó 16º en

El gol de Dybala para el triunfo de la Roma y la dedicatoria para el bebé que espera junto a Oriana Sabatini: “Amor y familia”

El cordobés marcó el único tanto en la victoria de La Loba sobre el Sassuolo. Las imágenes

El gol de Dybala para

El trompo de Franco Colapinto tras disputar posición con Lance Stroll en la accidentada largada en el GP de México

El piloto argentino se vio perjudicado por el incidente con el canadiense

El trompo de Franco Colapinto

Por qué no jugó Mastantuono en el triunfo del Real Madrid ante Barcelona: la elección de Xabi Alonso

El ex River Plate no entró ni un minuto. La figura que retornó y le sacó lugar en el primer equipo y el análisis del entrenador

Por qué no jugó Mastantuono
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de los

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Formosa: violento ataque de militantes de Gildo Isfrán a una diputada libertaria y su hijo

INFOBAE AMÉRICA
La Iglesia Católica de Venezuela

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

TELESHOW
El video de la China

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”