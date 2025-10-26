El toque entre Hamilton y Verstappen en el inicio del GP de México que terminó con una sanción para el británico

El inicio del Gran Premio de México de Fórmula 1 ofreció una de las escenas más intensas de la temporada: Lewis Hamilton y Max Verstappen, protagonistas de la rivalidad más dominante de los últimos años, se enfrentaron en una batalla que marcó el desarrollo de la carrera. El toque entre ambos y la posterior sanción al británico convirtieron la salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el centro de todas las miradas.

La largada, como anticipaban varios pilotos, resultó determinante. Lando Norris, partiendo desde la pole, y Charles Leclerc supieron capitalizar sus posiciones, mientras que la atención se centró en el grupo perseguidor. Hamilton, al volante de Ferrari, y Verstappen, con Red Bull, se encontraron en la primera vuelta en una maniobra que terminó con ambos fuera de pista tras un contacto. El neerlandés, que arrancó desde la sexta posición, y Hamilton protagonizaron un incidente que obligó a ambos a recortar la pista, alterando el orden de la carrera desde los primeros metros.

Verstappen, con neumáticos medios, buscó sorprender desde el inicio y halló un hueco por el exterior entre los Ferrari, aunque la maniobra lo llevó a la hierba y le permitió superar a Leclerc. Sin embargo, el neerlandés debió devolver la posición a su rival unas vueltas después, en cumplimiento de las indicaciones de los comisarios. Poco después, Verstappen y Hamilton volvieron a encontrarse en pista. En ese duelo, ambos terminaron fuera de los límites y regresaron tras una breve excursión por la hierba.

Tras el primer adelantamiento de Verstappen fuera de pista que la FIA no investigó, Hamilton intentó responder con una maniobra arriesgada en una de las curvas más propicias para el sobrepaso. Aunque Lewis logró salir por delante del Red Bull tras el toque, la situación no quedó resuelta.

La intervención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) resultó decisiva. La acción terminó con una sanción de diez segundos para Hamilton, quien expresó su incomprensión por radio ante la decisión de los comisarios.

El impacto de estos incidentes se reflejó de inmediato en la clasificación del Mundial. El resultado de la salida permitió a Lando Norris, que aprovechó su posición de privilegio, situarse como nuevo líder del campeonato.

La salida del Gran Premio de México no solo estuvo marcada por el duelo entre Hamilton y Verstappen. Fernando Alonso perdió parte del alerón delantero tras un toque con Esteban Ocon, y Carlos Sainz debió tomar la escapatoria para evitar una colisión. Además, el piloto de Williams recibió una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad en el pit-lane tras cambiar neumáticos. También se dio el trompo de Stroll y la salida de pista de Colapinto, lo que contribuyó a un inicio de carrera caótico y lleno de alternativas.

La rivalidad entre Hamilton y Verstappen, que ya ha definido temporadas anteriores, volvió a ser protagonista en México. Aunque Hamilton logró superar a Verstappen tras el toque, la sanción impuesta por la FIA terminó por frustrar sus opciones, dejando al británico con un resultado (octavo) que no reflejó la intensidad de su esfuerzo en pista. El oriundo de Países Bajos, en tanto, finalizó tercero.