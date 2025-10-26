Deportes

De qué equipo son hinchas los candidatos a diputados y senadores de las elecciones legislativas nacionales

Muchos de los políticos que aspiran a lograr un lugar en el Congreso son fanáticos del fútbol

Karen Reichardt (River), Myriam Bregman
Karen Reichardt (River), Myriam Bregman (Estudiantes), Juan Schiaretti (Racing de Córdoba) y Florencio Randazzo (Boca)

Argentina celebra sus elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores en el Congreso. En la misma jornada en la que, por primera vez, la Boleta Única de Papel (BUP) es utilizada en todo el país para elegir cargos legislativos, los ciudadanos seleccionarán representantes para la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, conforme a los cupos y modalidades que establece la legislación vigente.

Millones de ciudadanos deberán elegir diputados nacionales en todo el país y senadores nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En este contexto, dentro de las 297 listas de 129 fuerzas políticas que competirán en todo el país, muchos de los aspirantes al Congreso son fanáticos futboleros.

Diego Santilli - River Plate

Diego Santilli es reconocido hincha
Diego Santilli es reconocido hincha de River Plate

El hombre que encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es reconocido hincha de River Plate. Incluso, durante su adolescencia, iba recurrentemente a la popular del Estadio Monumental. “Yo iba a la popular en la época de Matute (ex jefe de la Barra de River). Me sacaban a patadas de la hinchada por pedido de mi viejo”, comentó hace algunos años en una entrevista con Flavio Azzaro. Además, en sus redes sociales personales, se mostró en reiteradas oportunidades con la camiseta del Millonario. Hugo Santilli, padre de Diego, fue presidente del club de Núñez entre 1983 y 1989.

Karen Reichardt - River Plate

Karen Reichardt nunca ocultó su
Karen Reichardt nunca ocultó su fanatismo por River

La ex actriz y conductora de televisión está por detrás de Diego Santilli en la cabeza de la lista de La Libertad Avanza. Reichardt nunca ocultó su fanatismo por River Plate y se mostró en reiteradas oportunidades en sus redes sociales alentando por el Millonario. De hecho, subió múltiples imágenes en Instagram con la camiseta del elenco de Núñez y disfrutando de partidos en el Estadio Monumental. En la foto de portada de su cuenta oficial de X (antes Twitter), tiene la placa de campeón de la Copa Libertadores 2018. Vale recordar que estuvo al frente del programa deportivo Fanáticas, que se mantuvo siete años al aire y recibió una nominación al Martín Fierro.

Luis Petri - River Plate

Luis Petri es confeso hincha
Luis Petri es confeso hincha de River Plate (REUTERS/Martin Cossarini)

Otro de los dirigentes más importantes dentro de La Libertad Avanza -es el actual ministro de Defensa- alienta a River Plate. A diferencia de sus compañeros de campaña, Petri mantiene un perfil más bajo respecto a mostrarse con la camiseta blanca y roja, aunque no oculta su fanatismo. En 2023, en su cuenta oficial de TikTok, subió un video saludando a los hinchas millonarios en su día festivo.

Florencio Randazzo - Boca Juniors

Randazzo cortó de raíz con
Randazzo cortó de raíz con los rumores y afirmó que es hincha de Boca

El candidato a diputado por Provincias Unidas dejó en claro su amor por Boca Juniors abiertamente hace algunos días. Randazzo respondió el posteo de una cuenta de X que afirmaba que era hincha de San Lorenzo con una foto suya en la que está utilizando una bufanda del Xeneize. “Confunda, pero no ofenda”, fue el mensaje con el que acompañó la imagen.

Patricia Bullrich - Independiente

Patricia Bullrich es confesa hincha
Patricia Bullrich es confesa hincha de Independiente (Fotografía: Chtistian Heit)

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza confesó que es hincha de Independiente. “Nuestros primos Pueyrredón, César y sus hermanos, nos hicieron de Independiente. Mi padre era de Boca y estaba desesperado, pero por los primos nos hicimos de Independiente”, explicó Bullrich hace algunos años en el programa de Mirtha Legrand que se emite por la pantalla de El Trece.

Myriam Bregman - Estudiantes de La Plata

Myriam Bregman nunca ocultó su
Myriam Bregman nunca ocultó su fanatismo por Estudiantes

La candidata a diputada por el Frente de Izquierda - Unidad en la Ciudad de Buenos Aires es confesa hincha de Estudiantes de La Plata y en reiteradas oportunidades hizo hincapié en su fanatismo por el Pincha.

Itaí Hagman - Boca Juniors

Itaí Hagman nunca ocultó su
Itaí Hagman nunca ocultó su fanatismo por Boca

El diputado y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires es hincha confeso de Boca Juniors. En su cuenta oficial de Instagram dejó en claro su afición por el Xeneize en un video de campaña y en su X, donde realizó múltiples posteos festejando títulos y hablando sobre el presente de la institución.

Mariano Recalde - Boca Juniors

Mariano Recalde subió varios posteos
Mariano Recalde subió varios posteos en La Bombonera

El senador y candidato de Fuerza Patria es reconocido hincha del Xeneize. Además de mostrar en sus redes sociales las veces que fue a La Bombonera, en su momento también subió su participación en las elecciones presidenciales de la institución en 2019.

Nicolás Del Caño - Belgrano de Córdoba

Nicolas Del Caño es confeso
Nicolas Del Caño es confeso hincha de Belgrano de Córdoba

El candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad por la Provincia de Buenos Aires es otro de los políticos que dirá presente en las Elecciones que nunca ocultó su fanatismo por el futbol y, precisamente, por Belgrano de Córdoba. Del Caño siempre expresó su gusto por el Pirata y en múltiples oportunidades festejó los logros de la institución en sus redes sociales personales.

Alejandro Fargosi - River Plate

Alejandro Fargosi es fanático de
Alejandro Fargosi es fanático de River Plate

El primer candidato a diputado por parte de La Libertad Avanza también es hincha de River Plate. En su cuenta oficial de X, Fargosi citó varios posteos de la publicación para brindar su punto de vista respecto a la conducción de la institución y afirmó su fanatismo por la Banda.

Facundo Manes - River Plate

Facundo Manes contó que es
Facundo Manes contó que es hincha de River hace algunas semanas

El diputado nacional y primer candidato a senador de Para Adelante en la Ciudad de Buenos Aires reveló hace algunas semanas su pasión por los colores de River Plate. Incluso, en una entrevista con Carnaval Stream, puntualizó en su enorme fanatismo: “Fui preso por River cuando salió campeón con Francescoli en el 86. Era una barra de gente más grande y mi viejo no me traía nunca a Buenos Aires. Ellos, fanáticos de River, venían, compraron plateas. Para mí venir a Buenos Aires era todo nuevo... Salimos campeones y yo me tiro a dar la vuelta olímpica”.

Virginia Gallardo - Boca Juniors

Virginia Gallardo dejó entrever su
Virginia Gallardo dejó entrever su fanatismo por Boca

La actriz y candidata a diputada nacional por parte de La Libertad Avanza es fanática de Boca Juniors. La ex vedette reconoció en varias entrevistas y en sus redes sociales personales su gusto por el Xeneize.

Martín Lousteau - Independiente

Martín Lousteau siempre afirmó su
Martín Lousteau siempre afirmó su fanatismo por Independiente

El candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos tiene un pasado relacionado con Independiente y llegó a admitir su fanatismo por la institución.

Juan Schiaretti - Racing de Córdoba

Juan Schiaretti es confeso hincha
Juan Schiaretti es confeso hincha de Racing de Córdoba y es normal verlo posar con la camiseta del equipo

El candidato central de Provincias Unidas es reconocido hincha de Racing de Córdoba y en varias oportunidades posó vistiendo los colores albicelestes de la entidad.

Juan Grabois - San Lorenzo

Juan Grabois solía ir al
Juan Grabois solía ir al Nuevo Gasómetro para ver a San Lorenzo

El tercer candidato a diputado de la lista Fuerza Patria es fanático de San Lorenzo. Grabois fue visto en el Nuevo Gasómetro con la camiseta del Ciclón en varias oportunidades.

Eugenia Talerico - River Plate

Eugenia Talerico posteó en reiteradas
Eugenia Talerico posteó en reiteradas oportunidades fotos afirmando su fanatismo por River

La candidata a diputada nacional por Potencia es reconocida hincha de River Plate. Talerico publicó fotos en su Instagram personal en el Estadio Monumental mirando cómo jugaba el Millonario.

Diego Hartfield - Boca Juniors

Diego Hartfield expresó en sus
Diego Hartfield expresó en sus redes sociales que es hincha de Boca

El extenista ATP y candidato a diputado nacional en la Alianza La Libertad Avanza es otro de los políticos que es confeso hincha de Boca Juniors. Hartfield se solía mostrar notablemente activo en su cuenta oficial de X para hablar del presente futbolístico del Xeneize.

Santiago Cúneo - Boca Juniors

Santiago Cúneo es reconocido hincha
Santiago Cúneo es reconocido hincha de Boca Juniors (Maximiliano Luna)

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del partido Nuevo Buenos Aires es hincha de Boca Juniors. Incluso, participó en programas radiales partidarios del Xeneize para hablar de la actualidad del club.

Ricardo López Murphy - San Lorenzo

Ricardo López Murphy confirmó su
Ricardo López Murphy confirmó su pasión por San Lorenzo en redes sociales

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del espacio Potencia es hincha reconocido de San Lorenzo. Él mismo se encargó de confirmarlo hace algunos años en un posteo en X, donde afirmó que es hincha del Ciclón y seguidor del fútbol.

