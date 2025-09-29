La desgarradora despedida de Lewis Hamilton a su perro Roscoe: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

El piloto publicó un emotivo mensaje en sus redes

El piloto británico Lewis Hamilton comunicó recientemente una noticia que generó un profundo impacto tanto en el mundo de la Fórmula 1 como entre sus seguidores: la muerte de su perro Roscoe, conocido por su frecuente presencia en los circuitos internacionales. El bulldog inglés, que acompañaba al siete veces campeón del mundo en el paddock, se había convertido en una figura habitual en el entorno de la máxima categoría del automovilismo, donde era recibido con simpatía por pilotos, equipos y aficionados.

Durante los últimos días, el propio piloto compartió la información del ingreso de urgencia de Roscoe a una clínica veterinaria después de presentar complicaciones respiratorias. Los médicos detectaron neumonía y, tras varios exámenes, el cuadro se agravó hasta que el corazón del perro se detuvo temporalmente. Los especialistas lograron reanimarlo, aunque Roscoe quedó en coma y necesitó soporte vital durante los cuatro días posteriores.

Durante ese período, Hamilton permaneció junto a su mascota, suspendiendo su participación en actividades oficiales como la prueba de neumáticos Pirelli en Mugello. En su reemplazo, el piloto de reserva de Ferrari, Zhou Guanyu, asumió parte de la planificación prevista junto al también piloto titular Charles Leclerc. El propio Hamilton explicó en sus redes sociales la decisión de ausentarse de estas jornadas: “Los problemas de Roscoe requerían mi presencia, no habría podido concentrarme en el auto sin saber cómo estaba”, relató el británico en Instagram.

La noticia sobre el fallecimiento de Roscoe fue confirmada por Hamilton. En sus declaraciones a través de un posteo en su cuenta oficial, el piloto sostuvo: “Después de cuatro días en cuidados intensivos, luchando con cada pizca de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”. La publicación alcanzó una amplia repercusión en redes sociales, recibiendo miles de mensajes de apoyo tanto de la afición como de figuras destacadas del automovilismo.

El vínculo entre Hamilton y Roscoe resultaba ampliamente conocido. El bulldog contaba con una cuenta propia de Instagram, seguida por 1,4 millones de personas. Su presencia en los circuitos contribuía al ambiente distendido de los grandes premios. En ese contexto se pronunció la Fórmula 1 (F1) a través de una publicación en la red social: “Descansa en paz, Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en este momento difícil. Descansa en paz, Roscoe, de cachorro de paddock a ícono dogo. Gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones”.

Las muestras de condolencias se extendieron a los equipos de la categoría. Desde la cuenta oficial de Mercedes, escudería con la que Hamilton conquistó múltiples campeonatos, se emitió un mensaje dirigido al piloto: “Te acompañamos en el pensamiento, Lewis. Roscoe trajo muchísima alegría a quienes lo conocieron y siempre será parte de nuestra familia”. Por su parte, McLaren, estructura donde Hamilton debutó en F1, expresó: “Roscoe fue una estrella del paddock y lo extrañaremos”.

En un nivel más íntimo, Hamilton describió el impacto que la partida de Roscoe tuvo en su vida personal: “Estoy muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado y siempre apreciaré los recuerdos que creamos juntos”.

La despedida de Roscoe se produce cinco años después de la muerte de Coco, el otro bulldog del piloto. En referencia a esa experiencia, Hamilton reconoció: “Aunque ya había perdido a Coco, nunca antes había tenido que tomar la difícil decisión de sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos de mis amigos más queridos han tenido que hacerlo. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con cualquiera que haya experimentado la pérdida de una mascota querida”.

Hamilton concluyó su mensaje haciendo referencia al último adiós: “Falleció en mis brazos el domingo 28 de septiembre por la noche”.

En lo que respecta a lo deportivo, Ferrari encarará una nueva semana de trabajos de cara al próximo Gran Premio que se llevará a cabo el fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay, Singapur.

