La pelea de Rodrigo De Paul con un jugador de Nashville en la victoria del Inter Miami

La pelea de Rodrigo De Paul con un jugador del Nashville

El partido entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS 2025 incluyó un momento de alta tensión que involucró a dos protagonistas inesperados. Rodrigo De Paul, volante argentino y figura del conjunto dirigido por Javier Mascherano, protagonizó un encontronazo con Sam Surridge, delantero del equipo visitante, durante la ejecución de un tiro libre. El episodio captó la atención tanto de los asistentes en el estadio DRV PNK de Miami como de los televidentes.

De Paul se dirigió de forma desafiante hacia Surridge con el aparente objetivo de desestabilizarlo. El argentino se posicionó cerca del británico y simuló intentar leer el apellido inscripto en la camiseta de su adversario, una acción que buscó minimizarlo al dar a entender públicamente que desconocía quién era. Este gesto provocó una rápida reacción por parte del delantero del Nashville: Surridge lo empujó.

De inmediato, el árbitro principal Filip Dujic tomó cartas en el asunto y sancionó a ambos futbolistas con tarjeta amarilla. La escena rápidamente circuló en redes sociales, donde se convirtió en uno de los focos del análisis posterior al partido. Vale destacar que el argentino vivió situaciones similares en sus últimas presentaciones con la selección argentina.

El contexto deportivo sumó un condimento especial a la disputa. El equipo dirigido por Mascherano debutaba en la fase de playoffs, un escenario de máxima exigencia. Inter Miami contó con la presencia de figuras de talla mundial como Lionel Messi y buscaba ratificar su poderío en la liga norteamericana.

Luego del triunfo por 3-1 frente al conjunto de Tennessee, De Paul brindó declaraciones sobre el rendimiento del equipo y la actualidad del plantel. “Los playoffs son difíciles, así que queríamos comenzar con una victoria en casa. El equipo lo hizo muy bien en intensidad, concentración y entender los momentos de cuándo hay que atacar y defender. Hoy dimos una muestra de que estamos creciendo como equipo y eso es importante”, afirmó el mediocampista en diálogo con la prensa.

Además del incidente en pleno campo de juego, De Paul se refirió al futuro de Lionel Messi tras oficializarse su renovación de contrato. “Hay que disfrutar de lo que hace. No va a haber nadie igual, así que estoy muy feliz, muy feliz por él. Obviamente feliz de que juegue en mi equipo. Tener al mejor cada fin de semana es una ventaja. A seguir disfrutándolo, y me pone muy feliz la renovación porque eso quiere decir que vamos a estar algunos años más juntos”, expresó el argentino.

En relación a las próximas instancias del torneo, el futbolista remarcó la necesidad de mantener el esfuerzo colectivo. “El equipo se va a tener que esforzar. Jugamos contra un gran equipo que siempre nos pone en dificultad. Así que vamos a tener que hacer todavía más esfuerzo del que hicimos hoy. Si queremos traer una victoria, vamos a tener que hacer mucho. Estamos dispuestos”, concluyó con determinación.

Aunque las Garzas se quedaron con el primer juego, la historia continúa. Los playoffs de la MLS presentan un formato diferente al tradicional del fútbol. En la primera ronda, las series se disputan al mejor de tres partidos, al estilo de las principales ligas deportivas de Estados Unidos. Si cada equipo consigue una victoria en los dos primeros encuentros, se programa un tercer partido decisivo sin importar la diferencia de goles entre una victoria y otra. Esta modalidad introduce un matiz estratégico singular, ya que no existe ventaja por resultado global: solamente cuentan los partidos ganados.

Otra característica llamativa es que los empates no se contabilizan como tales. Si alguno de los dos primeros partidos termina igualado, la definición se traslada directamente a una tanda de penales. El equipo que vence en esa instancia suma esa victoria a la serie.

A partir de cuartos de final, las eliminatorias cambian a partido único. El local es el conjunto mejor posicionado en la fase regular, lo que otorga un beneficio significativo. Si hay empate en los 90 minutos reglamentarios, se juega tiempo suplementario; si persiste la igualdad, la definición llega a los penales.

El próximo partido para los dirigidos por Javier Mascherano será el 1 de noviembre, en condición de visitante ante Nashville SC.

Inter Miami 3-1 Nashville