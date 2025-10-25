La discusión entre Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo en medio del partido entre River Plate e Independiente Rivadavia

La discusión entre Gallardo y Juanfer Quintero en pleno partido

River Plate sufrió una dura eliminación en semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, resultado que puso en jaque la continuidad de Marcelo Gallardo. En conferencia, el Muñeco advirtió que a fin de año será momento de hacer un balance para evaluar su continuidad en la institución. Los malos resultados generan dudas y el nerviosismo se apoderó del cuerpo técnico y los futbolistas, al punto tal que el DT tuvo un entredicho con Juan Fernando Quintero en pleno partido.

Las cámaras de la transmisión oficial mostraron la discusión que mantuvo el entrenador millonario con el colombiano, al que le recriminaba más protagonismo y compromiso con el juego. “Dale, dale, dejá de romper los huevos”, fue el comentario de Gallardo al número 10, que también le contestó. “Dale, una mal hice”, le retrucó uno de los refuerzos que tuvo el conjunto de Núñez en el último mercado de pases. Justamente Juanfer fue el primer cambio que ejecutó el DT en el segundo tiempo: le dejó su lugar a Maximiliano Meza al minuto 16.

Los hinchas riverplatenses también manifestaron su descontento con el plantel una vez que se consumó la eliminación. “Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, entonaron. También hubo reproches de varios fanáticos que se acercaron hasta las vallas de seguridad en el momento en que los futbolistas se subían al micro para volver a la concentración.

La eliminación de River en la Copa Argentina dejó al equipo sumido en una crisis deportiva que su propio entrenador, Marcelo Gallardo, no dudó en calificar como un “momento de mierda y oscuro”. Tras la derrota en la tanda de penales en Córdoba, el técnico de 49 años ofreció una autocrítica sin concesiones y anticipó que a fin de año se realizará un análisis profundo para definir el futuro del proyecto.

Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento como entrenador de River Plate

El presente de River se caracteriza por la falta de resultados en los partidos decisivos y una desconexión con su hinchada, según reconoció el propio Gallardo en conferencia de prensa. “De acuerdo a los objetivos del año, no hemos estado a la altura. Nos ha costado muchísimo, la gente tiene razón en manifestar su descontento, hemos sido un equipo que no los ha identificado y eso claramente es responsabilidad de quien les habla. No hemos estado a la altura de partidos decisivos y hemos estado en deuda en ese aspecto. No cabe otra que aceptar y abrazar este momento de mierda y oscuro deportivamente hablando porque tenés que hacerte cargo y no te podés desprender”, expresó el entrenador.

El técnico anticipó que, una vez finalizada la campaña, se evaluará el rumbo a seguir: “Analizaremos al final de la temporada, en la que faltan pocos días y después haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido. Veremos si podemos intentar agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año totalmente negativo. Después, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, es así, punto. En este momento de mierda nadie te va a esperar para darte un abrazo o tomar de la mano para llevarte a un lugar”.

En el plano deportivo, River Plate ocupa actualmente la quinta posición en la zona B del Torneo Clausura con 21 puntos, a 6 de los líderes Deportivo Riestra y Rosario Central. En la tabla anual, el equipo suma 52 unidades y se ubica segundo, aunque podría descender al tercer puesto si Boca Juniors vence a Barracas Central en el próximo compromiso. De producirse ese escenario, River accedería al repechaje de la Copa Libertadores.

El calendario inmediato del conjunto dirigido por Gallardo incluye el enfrentamiento ante Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental, el domingo 2 de noviembre desde las 20:30. Posteriormente, disputará el Superclásico frente a Boca Juniors en La Bombonera el domingo 9/11 y cerrará su participación en el certamen local visitando a Vélez Sársfield en Liniers.