River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Independiente Rivadavia-River Plate.
El partido se podrá ver a través de TyC Sports
22.10 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
21.10 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
20.10 Ecuador, Colombia y Perú
19.10 México
La Lepra mendocina llega golpeado a este compromiso, luego de caer 2-1 contra Banfield como local e hilvanar seis juegos sin victorias en el Torneo Clausura (dos derrotas y cuatro empates).
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
La Lepra mendocina y el Millonario se verán las caras este viernes 24 de octubre, desde las 22.10, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que sus asistentes serán Facundo Rodríguez y José Castelli. Vale recordar que en esta competencia no hay VAR.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate, correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina.