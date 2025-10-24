Deportes

River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante la Lepra en el Estadio Mario Alberto Kempes. Desde las 22.10, por TyC Sports

Horario y dónde ver Independiente Rivadavia-River Plate.

El partido se podrá ver a través de TyC Sports

22.10 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

21.10 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

20.10 Ecuador, Colombia y Perú

19.10 México

10:30 hsHoy

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?

La Lepra mendocina llega golpeado a este compromiso, luego de caer 2-1 contra Banfield como local e hilvanar seis juegos sin victorias en el Torneo Clausura (dos derrotas y cuatro empates).

10:00 hsHoy

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

09:45 hsHoy

La Lepra mendocina y el Millonario se verán las caras este viernes 24 de octubre, desde las 22.10, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que sus asistentes serán Facundo Rodríguez y José Castelli. Vale recordar que en esta competencia no hay VAR.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate, correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia-River Plate, por
Independiente Rivadavia-River Plate, por un lugar en la final de la Copa Argentina

