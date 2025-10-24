River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate, correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina.

La Lepra mendocina y el Millonario se verán las caras este viernes 24 de octubre, desde las 22.10, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que sus asistentes serán Facundo Rodríguez y José Castelli. Vale recordar que en esta competencia no hay VAR.

La Lepra mendocina llega golpeado a este compromiso, luego de caer 2-1 contra Banfield como local e hilvanar seis juegos sin victorias en el Torneo Clausura (dos derrotas y cuatro empates).

