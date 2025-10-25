Bicicleta y definición de caño: así fue el primer gol de Alejandro Garnacho en Chelsea a los 3 minutos de partido

Alejandro Garnacho se dio el gusto de convertir su primer gol con la camiseta del Chelsea: fue al minuto 3 del partido contra Sunderland, en Stamford Bridge, por la novena jornada de la Premier League. El Bichito fue titular en el elenco de Enzo Maresca y se desahogó con una gran maniobra y definición. Tomó el balón en posición de gol, frente a frente con un rival, al que desairó con una bicicleta para luego definir con pierna zurda, por bajo, entre las piernas del arquero neerlandés Robin Roefs.

Fue un inicio fulgurante para los Blues, que igualmente en el primer tiempo no pudieron mantener la diferencia en el resultado. A los 22′, el francés Wilson Isidor anotó el empate parcial y generó el disgusto del dueño de casa, que venía de golear por Champions League al Ajax. El otro argentino del plantel, Enzo Fernández, también es capitán para los londinenses. Chelsea necesita un resultado positivo para mantenerse arriba de la tabla de la liga británica junto al Arsenal y Manchester City.

Garnacho venía de ser objeto de las críticas por sus últimos rendimientos y hasta comportamiento y declaraciones. Sin ir más lejos, el ex futbolista campeón del mundo con la selección argentina en México 86 Oscar Ruggeri, le apuntó: “A Garnacho se le subieron los humos a la cabecita. Desde que se le subieron los humos a la cabecita, no jugó más a lo que venía jugando para la Selección. Le tendrían que hablar los demás, que son figuras… Fijate ahora anda todo tapado para que no lo conozcan”.

El ex Manchester United, pese a su tanto, fue el primer jugador reemplazado en el complemento en el elenco local: salió a los 58’ para darle su lugar al brasileño Estevao. Con este cotejo, el extremo nacionalizado argentino completó su séptimo encuentro con la camiseta azul (cuatro por Premier League, dos por Champions y uno por Copa de la Liga inglesa) y la estadística marca que aportó un gol y una asistencia.

Noticia en desarrollo...