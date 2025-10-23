Deportes

La explosiva crítica de Oscar Ruggeri a Alejandro Garnacho: “Se le subieron los humos a la cabecita”

El Cabezón le apuntó al futbolista del Chelsea y también cuestionó las formas del padre de Lamine Yamal

Oscar Ruggeri compartió una explosiva crítica contra Alejandro Garnacho, flamante figura del Chelsea, que en el último tiempo perdió lugar en la consideración de Lionel Scaloni con la selección argentina. El Cabezón entiende que el extremo nacido en España, que eligió vestir la camiseta celeste y blanca, se subió a un pedestal que lo está perjudicando y necesita ser asesorado por su entorno para mantener los pies sobre la tierra. Además, el campeón del mundo en México 86 también le apuntó al padre de Lamine Yamal por la injerencia que tiene en la carrera de su hijo.

“A Garnacho se le subieron los humos a la cabecita. Desde que se le subieron los humos a la cabecita, no jugó más a lo que venía jugando para la Selección. Le tendrían que hablar los demás, que son figuras… Fijate ahora anda todo tapado para que no lo conozcan”, arremetió Ruggeri, quien lejos de bajar el tono, prosiguió con su visión ácida en el programa F90 de ESPN.

El ex defensor del Real Madrid insistió: “¿De hace cuánto se le subieron los humos? ¿Era jugador de Selección? ¿Y qué pasó? Los jugadores de Selección son jugadores de Selección. Se agrandó, claro. Lo escuchaba hablar… Alguien le tiene que hablar y ubicar. Es una lástima, se pierde un jugador increíble”. Y fue al hueso: “No es más que los demás, no es más que las personas. Sos jugador de fútbol, disfrutá de eso, pero no tenés que estar subido allá arriba, mirar de allá arriba… al pedo. Se pierde un montón de cosas, Mundiales, Copa América y que te llamen a la Selección primero”.

En la jornada de ayer, Chelsea goleó 5-1 al Ajax por la Champions League en Inglaterra y Garnacho no tuvo minutos. “Cuando comenzó, vos decías ‘che, qué pedazo de jugador, quiere jugar con Argentina’. Después empezó a cambiar. Escuchaba sus declaraciones sobre el juego, como que no lo pueden tocar. Tiene que bajar un poco. Si baja a la tierra, normal, como estaba, lo van a llamar de nuevo (de la Selección), porque jugando es un fenómeno el pibe. Esas cosas te bloquean. De cuántos pibes de acá dijimos ‘qué lástima, loco’. Bueno, (Ricardo) Centurión… Es de locos”.

Ruggeri cuestionó los modos del
Ruggeri cuestionó los modos del padre de Lamine Yamal

Por otra parte, Ruggeri también fue muy duro respecto a la figura de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, figura del Barcelona. “El padre no tiene que entrar al estadio, yo lo dejo afuera. ¿Que es alegre? Le está cagando la vida al pibe, no es que lo está ayudando. El pibe juega muy bien, pero el papá le está haciendo muy mal”, lo fustigó. Vale mencionar que, por caso, el papá de Yamal generó polémica tras la entrega del último Balón de Oro que ganó el francés Ousmane Dembelé: “Creo que es el mayor… no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano”.

Y concluyó: “El papá no es el jugador, el papá tiene que acompañarlo y cuidarlo, no declarar. Declara más el papá que el pibe. ¿Que el pibe no ayuda mucho? Y qué querés, si va a la casa y, ¿vos viste las cosas que dice el padre? ¿Que igual va a ganar mucho? Qué sabés qué va a ganar…”.

