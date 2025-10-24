Deportes

La Justicia cerró de forma definitiva el caso contra Michel Platini tras una década de escándalos: “A mis nietas les decían que tenían un abuelo corrupto”

Después de una prolongada batalla legal y múltiples sanciones, el ex presidente de la UEFA fue absuelto completamente por el Tribunal Federal suizo

Por Nazareno Rosen

Michel Platini fue absuelto de
Michel Platini fue absuelto de manera definitiva de los cargos de corrupción y fraude tras una década de investigaciones (REUTERS/Stefan Wermuth)

La absolución definitiva de Michel Platini por parte del Tribunal Federal suizo ha cerrado una década de acusaciones que marcaron la vida y la carrera del exfutbolista francés. Tras años de investigaciones, juicios y sanciones que lo apartaron de la presidencia de la FIFA, Platini ha recuperado su nombre y, según declaró a La Gazzetta dello Sport, “ya no hay sombra de duda” sobre su inocencia.

El caso que sacudió al fútbol internacional comenzó en septiembre de 2015, cuando las autoridades suizas interrogaron a Platini sobre un pago de dos millones de francos suizos recibido de Joseph Blatter por asesorías realizadas entre 1998 y 2002. Platini siempre defendió que el acuerdo era legítimo, firmado y declarado ante las autoridades fiscales. “Sería el primer corrupto de la historia en pagar impuestos por un soborno”, ironizó.

Michel Platini y Joseph Blatter,
Michel Platini y Joseph Blatter, las caras del "FIFAGATE"

La reacción de la FIFA fue inmediata. En diciembre de 2015, el comité de ética del organismo lo inhabilitó durante ocho años, sanción que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo posteriormente a cuatro. Esta decisión truncó su camino hacia la presidencia de la FIFA, un objetivo que Platini consideraba al alcance antes del escándalo. “Solo querían deshacerse de mí”, denunció el francés, quien vio cómo su imagen pública quedaba asociada a la corrupción en el fútbol mundial.

El proceso judicial se intensificó cuando la fiscalía suiza, encabezada por Thomas Hildbrand, solicitó una condena de un año y ocho meses tanto para Platini como para Blatter. En 2019, el exfutbolista fue detenido brevemente en Nanterre durante las investigaciones relacionadas con la adjudicación del Mundial de Catar 2022, un episodio que describió como “humillante”, pero que no logró quebrar su determinación.

El ex presidente de la
El ex presidente de la UEFA relató el impacto personal y familiar de las acusaciones, que afectaron gravemente a su entorno (REUTERS/Stefan Wermuth)

En 2022, el tribunal suizo absolvió a Platini al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones de fraude. Sin embargo, la fiscalía apeló la decisión, prolongando la incertidumbre. Finalmente, en marzo de 2025, el Tribunal Federal suizo confirmó la inocencia de Platini y cerró el caso de manera definitiva. “La absolución fue total. Ya no hay sombra de duda”, reiteró el exjugador en sus declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

Más allá del ámbito judicial, el impacto personal y familiar de este proceso resultó devastador. Platini relató que lo más doloroso fue el sufrimiento de sus seres queridos, especialmente de sus nietas, quienes escucharon en el colegio que su abuelo era un corrupto. “Lo peor fue para mi familia. A mis nietas les decían en el colegio: ‘Tu abuelo es corrupto’”.

Joseph Blatter y Michel Platini
Joseph Blatter y Michel Platini en una foto de archivo. EFE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

A los 70 años, Platini se muestra sereno, pero firme en su postura. Aunque asegura que no es “un hombre destrozado” y que el apoyo de su familia y amigos fue fundamental para superar la adversidad, no oculta su enojo hacia quienes, en sus palabras, le hicieron daño.

Ahora empieza mi contraataque… muy al estilo Trapattoni (Giovanni Trapattoni es un exfutbolista y exentrenador italiano, considerado el técnico más exitoso en la historia de la Serie A)”, aseguró.

<br>

