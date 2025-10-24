Deportes

El Ruso Zielinski explotó en conferencia tras la eliminación de Belgrano en Copa Argentina: “Hay árbitros que se hacen bien los tontos”

El entrenador pirata expresó su disgusto por la actuación de Yael Falcón Pérez ante Argentinos Juniors

Guardar
El enojo del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano en Copa Argentina

Belgrano de Córdoba fue eliminado por Argentinos Juniors en las semifinales de la Copa Argentina y una incidencia en el encuentro generó el repudio de todos los Piratas: el polémico penal sancionado por Yael Falcón Pérez que derivó en el 2-1 definitivo a favor del Bicho de La Paternal. Quien alzó la voz fue Ricardo Zielinski, muy disgustado por la actuación del árbitro principal, que tuvo toda la responsabilidad de la sanción ya que en esta competición no hay VAR.

“Hay cosas que joden. Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente”, inició la conferencia el Ruso. Y luego arremetió: “Realmente no soy de hablar de los árbitros pero, si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors. Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, no puede amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Entonces, termínenla de perjudicar”.

Lejos de calmarse, el entrenador celeste dejó llevarse por la ira que le generó el arbitraje en Rosario: “Laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente. Independientemente que creo que hoy jugamos mal el segundo tiempo y que nos empataron bien, me parece que el penal es una vergüenza”. La supuesta infracción fue a la salida de un córner: agarrón casi imperceptible de Gerónimo Heredia a Alan Lescano.

Belgrano de Cordoba vs Argentinos
Belgrano de Cordoba vs Argentinos Juniors. Semifinal Copa Argentina.

“Yo trato de no hablar de los árbitros, hace 10 años que no hablo. Si no hablo cuando me benefician, tampoco cuando me perjudican, pero ¿cuántas veces me van a cagar?”, disparó Zielinski. Al ser consultado por la falta, en zona mixta, Lescano opinó: “No vi nada, yo siento que le gano la posición, siento que me agarra y no dudo en tirarme porque siento contacto. El árbitro lo vio y lo cobró”.

Thiago Cardozo, arquero de Belgrano, también se manifestó respecto a la jugada polémica: “El penal que cobra es un disparate, para una semifinal de Copa Argentina, en el minuto que es y demás, si cobra ese penal, tiene que cobrar un millón de penales. Le dije que tiene que ser un penal así, más no teniendo VAR. Me sorprendió, estoy muy triste por toda la ilusión que teníamos. Le dije que no fue, yo lo veo. Tiene que ser un terrible penal para que lo cobre. No es un penal cobrable para mí”.

Los mejores momentos de Argentinos-Belgrano de Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

El golero uruguayo concluyó: “Triste porque nos vienen perjudicando todo este semestre, es algo con lo que estamos lidiando. ¿Por qué pasa? No lo sé, me encantaría saberlo, eso es debate para ustedes (periodistas). Uno piensa en el fútbol limpio, pero bueno”.

A Belgrano le quedará el consuelo del Torneo Clausura, donde figura en zona de clasificación a octavos de final. El Pirata, que viene de ganarle a Boca en la Bombonera, ahora recibirá a Tigre en condición de local, visitará justamente a Argentinos Juniors en La Paternal y cerrará la fase regular ante Unión de Santa Fe, en Córdoba.

Temas Relacionados

Ricardo ZielinskiArgentinos JuniorsBelgrano de CórdobaCopa Argentina

Últimas Noticias

La millonaria oferta que prepara un gigante de Europa para quedarse con Nico Paz: cómo influye la “cláusula Real Madrid“

Un importante club de la Serie A de Italia está tras los pasos de la joven joya de la selección argentina

La millonaria oferta que prepara

Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

A partir de las 15.30 de Argentina se desarrollará el primer entrenamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez con nueve pilotos rookie ocupando el lugar de los titulares

Franco Colapinto iniciará su actividad

River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante la Lepra en el Estadio Mario Alberto Kempes. Desde las 22.10, por TyC Sports

River Plate buscará la final

Los siete juegos de la NBA que investiga el FBI por apuestas ilegales de los jugadores

Entre los señalados hay estrellas y entrenadores en actividad, pero la cifra total de involucrados supera las 30 personas

Los siete juegos de la

En medio del escándalo, otro partido increíble en la NBA: los 50 puntos que no alcanzaron para derrotar a Curry

Aaron Gordon firmó una actuación memorable con una lluvia de triples, pero la estrella de los Golden State Warriors fue vital para quedarse con la victoria

En medio del escándalo, otro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025 en vivo: las

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas 2025

Se rompió un caño de agua en el barrio de Belgrano y una camioneta que estaba estacionada se atascó en la grieta

Receta de cheesecake de frutos rojos, rápida y fácil

Una “supertierra” cercana despierta nuevas esperanzas en la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura cubana condenó a

La dictadura cubana condenó a seis manifestantes a más de cinco años de prisión por protestar con cacerolas

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

TELESHOW
La hija de Ricardo Iorio

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación