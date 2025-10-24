El Ruso Zielinski explotó en conferencia tras la eliminación de Belgrano en Copa Argentina: “Hay árbitros que se hacen bien los tontos”

El enojo del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano en Copa Argentina

Belgrano de Córdoba fue eliminado por Argentinos Juniors en las semifinales de la Copa Argentina y una incidencia en el encuentro generó el repudio de todos los Piratas: el polémico penal sancionado por Yael Falcón Pérez que derivó en el 2-1 definitivo a favor del Bicho de La Paternal. Quien alzó la voz fue Ricardo Zielinski, muy disgustado por la actuación del árbitro principal, que tuvo toda la responsabilidad de la sanción ya que en esta competición no hay VAR.

“Hay cosas que joden. Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente”, inició la conferencia el Ruso. Y luego arremetió: “Realmente no soy de hablar de los árbitros pero, si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors. Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, no puede amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Entonces, termínenla de perjudicar”.

Lejos de calmarse, el entrenador celeste dejó llevarse por la ira que le generó el arbitraje en Rosario: “Laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente. Independientemente que creo que hoy jugamos mal el segundo tiempo y que nos empataron bien, me parece que el penal es una vergüenza”. La supuesta infracción fue a la salida de un córner: agarrón casi imperceptible de Gerónimo Heredia a Alan Lescano.

Belgrano de Cordoba vs Argentinos Juniors. Semifinal Copa Argentina.

“Yo trato de no hablar de los árbitros, hace 10 años que no hablo. Si no hablo cuando me benefician, tampoco cuando me perjudican, pero ¿cuántas veces me van a cagar?”, disparó Zielinski. Al ser consultado por la falta, en zona mixta, Lescano opinó: “No vi nada, yo siento que le gano la posición, siento que me agarra y no dudo en tirarme porque siento contacto. El árbitro lo vio y lo cobró”.

Thiago Cardozo, arquero de Belgrano, también se manifestó respecto a la jugada polémica: “El penal que cobra es un disparate, para una semifinal de Copa Argentina, en el minuto que es y demás, si cobra ese penal, tiene que cobrar un millón de penales. Le dije que tiene que ser un penal así, más no teniendo VAR. Me sorprendió, estoy muy triste por toda la ilusión que teníamos. Le dije que no fue, yo lo veo. Tiene que ser un terrible penal para que lo cobre. No es un penal cobrable para mí”.

Los mejores momentos de Argentinos-Belgrano de Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

El golero uruguayo concluyó: “Triste porque nos vienen perjudicando todo este semestre, es algo con lo que estamos lidiando. ¿Por qué pasa? No lo sé, me encantaría saberlo, eso es debate para ustedes (periodistas). Uno piensa en el fútbol limpio, pero bueno”.

A Belgrano le quedará el consuelo del Torneo Clausura, donde figura en zona de clasificación a octavos de final. El Pirata, que viene de ganarle a Boca en la Bombonera, ahora recibirá a Tigre en condición de local, visitará justamente a Argentinos Juniors en La Paternal y cerrará la fase regular ante Unión de Santa Fe, en Córdoba.