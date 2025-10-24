Deportes

De afuera del área y de emboquillada: el golazo de Rodrigo Castillo para Lanús ante la U de Chile por la Sudamericana

El delantero luego amplió la diferencia en Santiago por la ida de la semifinal, pero los locales consiguieron la igualdad sobre el final

Lanús golpeó primero ante la Universidad de Chile en el duelo de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana en Santiago. Este jueves el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se puso en ventaja con un golazo de Rodrigo Castillo, que luego amplió las diferencias, pero no consiguió sostener la diferencia de dos tantos. Y el local lo terminó empatando.

El Granate fue más práctico que el elenco trasandino, que tuvo más posesión, pero no supo capitalizarla. El equipo argentino esperó y a los 26 minutos la perla fue toda de Castillo: presionó al defensor local, le robó la pelota, lo vio adelantado al arquero Gabriel Castellón y de emboquillada desde afuera del área abrió el marcador.

El propio delantero de 26 años amplió las diferencias 3 minutos más tarde. Fue luego de un pelotazo en profundidad de Ramiro Carrera que recibió Eduardo Salvio por la derecha y, tras una buena jugada del Toto en la que dejó atrás a su marcador, tocó por abajo y asistió a Castillo que firmó el 2-0.

Fue un primer tiempo en el que el conjunto argentino controló las acciones pese a tener menos la pelota (20 %). Las dos chances claras que tuvo, las capitalizó para ponerse en ventaja de visitante.

En el complemento Lanús tuvo un poco más la pelota y no se vio respuesta de su rival, que no encontró la manera de poder arrimarse a su área para poder conseguir el descuento.

El trámite fue chato, aunque promediando la segunda mitad el elenco local alcanzó el descuento. A los 62 minutos, Charles Aránguiz mandó un centro perfecto, Franco Calderón anticipó en el área, Nahuel Losada la sacó sobre la línea y en el rebote Lucas Di Yorio convirtió el 2-1.

Cabe recordar que este encuentro se llevó a cabo a puertas cerradas debido a la sanción que recibió la Universidad de Chile por los incidentes en Avellaneda en el partido de vuelta por los octavos de final ante Independiente.

El elenco a cargo de Pellegrino sintió el desgaste físico y los chilenos, envalentonados por el primer tanto, fueron por el empate y Maximiliano Guerrero lo tuvo con un remate que reventó el travesaño.

En el final el trámite fue vertiginoso, con Lanús buscando el tercero y la U de Chile, el empate. El Granate lo buscó con un gran centro de Sasha Marcich y el cabezazo de Castillo obligó a una atajada espectacular de Castellón, quien evitó la tercera caída de su valla. Mientras que en el otro arco Losada salvó dos veces a su equipo.

En la última jugada del partido, la U consiguió la igualdad con un penal convertido por Aránguiz. El remate se dilató debido a los reclamos de Losada al árbitro por una supuesta falta de respeto de unas personas ubicadas detrás del arco.

En el plano local, Lanús es uno de los equipos que consiguió la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, ya que marcha segundo en la Zona B.

El partido de vuelta será en una semana en La Fortaleza Granate. El ganador jugará la final ante el vencedor de la serie entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. En la ida disputada en Ecuador igualaron 1-1. El martes próximo se jugará la revancha en Brasil. La final se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en Asunción, en un estadio que todavía no fue confirmado. El campeón se clasificará a la Copa Libertadores de 2025.

