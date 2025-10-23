Lionel Messi volvió a ser el futbolista que más camisetas vendió en la MLS: qué otro argentino lo acompaña en el Top 10

La 10 de Lionel Messi es la camiseta que más se vende en la MLS (Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La temporada 2025 de la MLS estuvo marcada por la consolidación de figuras internacionales que elevaron el perfil de la liga y captaron la atención de nuevas audiencias a nivel global. Lionel Messi, quien milita en Inter Miami, lideró por tercer año consecutivo el ranking de ventas de camisetas, reafirmando su influencia tanto dentro como fuera del campo. El segundo lugar fue para Son Heung-Min, lo que subraya el atractivo global de su llegada y su capacidad para movilizar a los aficionados en Estados Unidos y en el extranjero. En tanto, otro argentino figuró en el Top 10: Rodrigo De Paul.

El Motorcito apareció en el séptimo puesto de la nómina y así demostró que rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más populares de la liga norteamericana. Vale mencionar que el mediocampista argentino fue comprado desde el Atlético Madrid en una suma -extraoficial- de 18 millones de dólares (firmó contrato en la franquicia de Florida hasta 2029).

El listado de los jugadores con mayor demanda en la venta de camisetas durante la temporada 2025 incluye, además de Messi y Son Heung-Min, a Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC), Luis Suárez (Inter Miami), Miguel Almirón (Atlanta United), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), De Paul (Inter Miami), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Wilfried Zaha (Charlotte FC) y Marco Reus (LA Galaxy).

La casaca de De Paul, una de las más solicitadas por los fanáticos de la MLS (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Hay que remarcar que el arribo de Son Heung-Min a la Major League Soccer no solo transformó la dinámica deportiva de la liga, sino que también ha generado un impacto comercial inmediato y medible. En las primeras 72 horas tras su fichaje por LAFC, la camiseta del surcoreano se convirtió en la más vendida en la red de Fanatics Network, y actualmente ocupa el segundo puesto histórico en ventas de productos de consumo de la MLS, solo superada por la de Messi. Este fenómeno comercial se reflejó también en la asistencia a los estadios: desde agosto, cuando el delantero asiático se incorporó a LAFC, los partidos de visitante del club han experimentado un incremento del 16% en la concurrencia.

La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsó a la MLS a un nuevo ciclo de visibilidad y crecimiento comercial, acompañado de una afluencia de talento internacional sin precedentes. La presencia de estrellas como Lionel Messi y Son Heung-Min fue determinante para aumentar la exposición mediática de la liga y atraer a públicos diversos en todo el mundo. El efecto de los fichajes internacionales se extendió también al ámbito digital. Desde la llegada de Son Heung-Min y el alemán Thomas Müller a la liga, las cuentas oficiales de @MLS, LAFC y Vancouver Whitecaps registraron un aumento del 182% en impresiones y del 193% en interacciones, lo que evidenció el interés creciente por la competición y sus protagonistas.

La combinación de figuras de renombre, el impulso de la próxima Copa del Mundo y el crecimiento de la audiencia internacional sitúan a la MLS en una posición de protagonismo sin precedentes en el panorama futbolístico global.

EL TOP 10 DE VENTA DE CAMISETAS EN LA MLS

Lionel Messi (Inter Miami CF) Son Heung-Min (LAFC) Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC) Luis Suárez (Inter Miami CF) Miguel Almirón (Atlanta United) Jordan Morris (Seattle Sounders FC) Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) Darlington Nagbe (Columbus Crew) Wilfried Zaha (Charlotte FC) Marco Reus (LA Galaxy)