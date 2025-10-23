Deportes

Lionel Messi volvió a ser el futbolista que más camisetas vendió en la MLS: qué otro argentino lo acompaña en el Top 10

El capitán de la selección argentina batió otro récord en el mercado local. Rodrigo De Paul figuró séptimo en el ranking

Guardar
La 10 de Lionel Messi
La 10 de Lionel Messi es la camiseta que más se vende en la MLS (Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La temporada 2025 de la MLS estuvo marcada por la consolidación de figuras internacionales que elevaron el perfil de la liga y captaron la atención de nuevas audiencias a nivel global. Lionel Messi, quien milita en Inter Miami, lideró por tercer año consecutivo el ranking de ventas de camisetas, reafirmando su influencia tanto dentro como fuera del campo. El segundo lugar fue para Son Heung-Min, lo que subraya el atractivo global de su llegada y su capacidad para movilizar a los aficionados en Estados Unidos y en el extranjero. En tanto, otro argentino figuró en el Top 10: Rodrigo De Paul.

El Motorcito apareció en el séptimo puesto de la nómina y así demostró que rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más populares de la liga norteamericana. Vale mencionar que el mediocampista argentino fue comprado desde el Atlético Madrid en una suma -extraoficial- de 18 millones de dólares (firmó contrato en la franquicia de Florida hasta 2029).

El listado de los jugadores con mayor demanda en la venta de camisetas durante la temporada 2025 incluye, además de Messi y Son Heung-Min, a Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC), Luis Suárez (Inter Miami), Miguel Almirón (Atlanta United), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), De Paul (Inter Miami), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Wilfried Zaha (Charlotte FC) y Marco Reus (LA Galaxy).

La casaca de De Paul,
La casaca de De Paul, una de las más solicitadas por los fanáticos de la MLS (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Hay que remarcar que el arribo de Son Heung-Min a la Major League Soccer no solo transformó la dinámica deportiva de la liga, sino que también ha generado un impacto comercial inmediato y medible. En las primeras 72 horas tras su fichaje por LAFC, la camiseta del surcoreano se convirtió en la más vendida en la red de Fanatics Network, y actualmente ocupa el segundo puesto histórico en ventas de productos de consumo de la MLS, solo superada por la de Messi. Este fenómeno comercial se reflejó también en la asistencia a los estadios: desde agosto, cuando el delantero asiático se incorporó a LAFC, los partidos de visitante del club han experimentado un incremento del 16% en la concurrencia.

La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsó a la MLS a un nuevo ciclo de visibilidad y crecimiento comercial, acompañado de una afluencia de talento internacional sin precedentes. La presencia de estrellas como Lionel Messi y Son Heung-Min fue determinante para aumentar la exposición mediática de la liga y atraer a públicos diversos en todo el mundo. El efecto de los fichajes internacionales se extendió también al ámbito digital. Desde la llegada de Son Heung-Min y el alemán Thomas Müller a la liga, las cuentas oficiales de @MLS, LAFC y Vancouver Whitecaps registraron un aumento del 182% en impresiones y del 193% en interacciones, lo que evidenció el interés creciente por la competición y sus protagonistas.

La combinación de figuras de renombre, el impulso de la próxima Copa del Mundo y el crecimiento de la audiencia internacional sitúan a la MLS en una posición de protagonismo sin precedentes en el panorama futbolístico global.

EL TOP 10 DE VENTA DE CAMISETAS EN LA MLS

  1. Lionel Messi (Inter Miami CF)
  2. Son Heung-Min (LAFC)
  3. Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC)
  4. Luis Suárez (Inter Miami CF)
  5. Miguel Almirón (Atlanta United)
  6. Jordan Morris (Seattle Sounders FC)
  7. Rodrigo De Paul (Inter Miami CF)
  8. Darlington Nagbe (Columbus Crew)
  9. Wilfried Zaha (Charlotte FC)
  10. Marco Reus (LA Galaxy)

Temas Relacionados

Rodrigo De PaulLionel MessiMLSInter MiamiSon Heung-Min

Últimas Noticias

El futuro incierto de Jack Doohan en Alpine y la F1: la chance de “las 3 carreras” que perdió por el nivel de Colapinto

El piloto australiano fue reemplazado por el argentino tras el GP de Miami y no tiene lugar en la escudería que dirige Flavio Briatore. ¿Sigue en la Máxima?

El futuro incierto de Jack

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami

El club norteamericano difundió un video del rosarino firmando su vínculo en el nuevo estadio que se inaugurará en 2026

Lionel Messi renovó su contrato

Conmoción en la NBA: arrestaron al coach Chauncey Billups y a la estrella Terry Rozier acusados de integrar una red de apuestas ilegales

El entrenador de Portland Trail Blazers y el jugador de Miami Heat fueron detenidos. El FBI relaciona los hechos con miembros de la familia mafiosa La Cosa Nostra

Conmoción en la NBA: arrestaron

Impacto en el tenis argentino: Facundo Bagnis aceptó una suspensión voluntaria tras dar positivo en un control antidopaje

El jugador de 35 años, que llegó a ser el 55° del mundo y hoy ocupa el 401° puesto, quedó bajo una inhabilitación provisoria. “Sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad”, se defendió

Impacto en el tenis argentino:

Una figura del Flamengo se fracturó un brazo ante Racing y podría perderse la revancha de la semifinal de Libertadores

Pedro tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo: informaron que se quebró un antebrazo

Una figura del Flamengo se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indagan a Pablo Laurta en

Indagan a Pablo Laurta en Córdoba por el doble femicidio

El acusado de ser un influencer del juego clandestino adolescente es un policía de la PSA

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

Piden juzgar por abuso de autoridad y lesiones al policía que gaseó a una nena de 9 años en una manifestación

Descubrieron que la cara oculta lunar guarda restos de meteoritos que explican el origen del agua planetaria

INFOBAE AMÉRICA
La historia de Refaat Alathamna,

La historia de Refaat Alathamna, el médico boliviano que fue rescatado de Gaza tras dos años de reclamos

JD Vance calificó de “insulto” la votación del parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert quiere ser candidato a alcalde de Luque en los comicios de 2026

Astérix y Obélix conquistan Portugal en su nueva aventura llena de ‘saudade’ y fado

Expertos se reúnen en Miami para debatir los desafíos políticos de América Latina y el “síndrome de la constitución perfecta”

TELESHOW
Camilota fue acusada de usar

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

La romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita tras el nuevo paso que dieron en su relación

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”