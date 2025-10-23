La respuesta de Pierre Gasly cuando le preguntaron si dio por terminada la polémica con Colapinto por el sobrepaso en Austin

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el Gran Premio de Austin se dio cuando ninguno estaba en la pelea por ingresar en zona de puntos, pero también mostró la hombría del argentino al desoír una orden proveniente desde los boxes de Alpine para conservar posiciones y asumir las consecuencias de la maniobra antes de quedarse en la zona de confort, que podría haberlo dejado último, ya que respetar al piloto experimentado implicaba arriesgarse a ser rebasado por Gabriel Bortoleto, quien arrastraba un mejor ritmo con su Sauber. El camino que eligió lo dejó en la 17° colocación y Bortoleto superó a Gasly, que terminó 19°.

Este momento provocó un sinfín de reacciones con la prensa especializada elogiando el overtake y el francés volvió a referirse al asunto en un intento por cerrar el tema, aunque afirmó que Colapinto no hizo lo adecuado. El sitio Motorsport divulgó declaraciones suyas desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se celebrará este domingo el GP de México. Frente a la pregunta si habían entablado una conversación entre ambos, lo afirmó: “Sí, hablamos. Solo que no tiene sentido hablar de eso acá. Lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien”.

A continuación, elogió la labor de su compañero, quien reemplazó a Jack Doohan desde el GP de Emilia Romaña: “Creo que, en general, como individuo, ha hecho un buen trabajo, y eso es todo”. Acto seguido, volvió a referirse al rebase de la ex figura de la Academia Williams: “Obviamente, lo que hizo el domingo pasado no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Va a aprender de eso? Sí”.

Lo cierto es que muchas voces apoyaron la decisión de Franco Colapinto, incluso desde Francia. El periodista Percy Wolff, del portal galo AUTOhebdo, juzgó la postura del team sobre el pedido de mantener ubicaciones y felicitó al pilarense: “Absolutamente alucinante la gestión del piloto de Alpine, que obliga a congelar posiciones mientras Gasly se queda a la deriva en P17. Colapinto se juega su carrera al final de la temporada. Obviamente, tiene que superar a Gasly, ¡enhorabuena! Muy buena jugada”.

La reacción de Gasly por radio en el momento del sobrepaso de Colapinto

Luego de haber hecho una parada en boxes más tarde que Gasly, el monoplaza de Franco Colapinto mostró mejor ritmo en el cierre de la carrera con un ritmo superior en el análisis de los tiempos vuelta a vuelta. A pesar de esto, Steve Nielsen, director de la escudería, lamentó el sobrepaso. Los datos contraponen esa mirada.

Además, la propia Fórmula 1 en su página oficial analizó la maniobra de la discordia, y también le dedicó un posteo en redes sociales. El analista Jolyon Palmer, ex piloto de Renault en la Máxima, desgranó lo sucedido con una fuerte sentencia: “Desobedecer las órdenes del equipo siempre es arriesgado para un piloto, sobre todo cuando se está ansioso por conseguir un nuevo contrato, pero, sinceramente, no me importó ver a Colapinto hacerlo en este caso. Personalmente, creo que las órdenes del equipo fueron excesivas por parte de Alpine”.

De igual manera, Pierre Gasly fue interrogado sobre si ya está todo resuelto con su compañero y, tras responder con un “sí, sí”, se concentró en pulir detalles y evitar perder tiempo en las detenciones durante la carrera, algo que padeció en los Estados Unidos: “Estoy más interesado en asegurarme que no tengamos una parada en boxes de tres segundos y diez segundos de tiempo de carrera perdidos en ese segundo stint”.

En este sentido, el hombre de 29 años aseguró que esta situación contribuyó a que se encuentren junto a Franco Colapinto en el fondo del pelotón. “Nunca deberíamos haber terminado en una situación así. Creo que revisamos todo, está todo claro”, explicó. Y se mostró sin respuestas para el momento de Alpine, que está último en el Campeonato de Constructores: “Todavía es difícil de entender por qué, pero creo que al final, como equipo, no estamos en una situación agradable. Así que simplemente estamos tratando de mantenernos unidos como equipo, ser cohesionados, y eso es lo que queremos lograr”.

Franco Colapinto tras el GP de EEUU

Por último, volvió a destacar el trabajo de Colapinto como parte de la estructura, a pocos días de que llegue la fecha inminente de su confirmación para la temporada próxima: “En general está haciendo un buen trabajo para el equipo, y creo que es importante avanzar en la misma dirección como grupo. Eso es lo que necesitamos hacer, especialmente en los tiempos en los que estamos ahora”.

Mientras tanto, Franco se toma la situación de una manera particular, ya que en su llegada al paddock del autódromo lució un buzo con la frase “Call the rebels”, que significa “Llamen a los rebeldes”. Una muestra más de que la irreverencia está en sus genes y lo lleva a ser un piloto respetado por sus colegas después de un puñado de carreras en la F1.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica Libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)