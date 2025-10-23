La lluvia volvió a frenar la actividad del Challenger de Costa do Sauípe y se viene un jueves repleto de partidos

Román Burruchaga es uno de los argentinos que se presentarán este jueves en el Challenger de Costa do Sauípe si el clima lo permite

La lluvia volvió a ser la única protagonista en el Challenger 125 de Costa do Sauípe. Debido a las altas precipitaciones que azotan nuevamente a la ciudad que se ubica al norte de Brasil, la organización del certamen canceló la actividad por segundo día consecutivo. Este jueves, a partir de las 11:00, se intentarán disputar los 12 encuentros de singles que estaban estipulados para el martes. Entre ellos se destacan la participación de los albicelestes Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Román Burruchaga, el chileno Cristian Garín y el estadounidense Emilio Nava. La actividad se podrá seguir en vivo en Challenger TV, la plataforma de streaming gratuita del circuito.

La vigente semana no es una más para los fanáticos del deporte blanco en Sudamérica. En motivo de la seguidilla de torneos ATP Challenger que recorren la región, el Costa do Sauipe Open regresó al circuito. El pintoresco evento, que se desarrolla en un complejo turístico con cinco hoteles de alta gama y se encuentra en un área protegida, debutó en septiembre de 2001, tras el US Open, en condición de ATP 250. Guillermo Cañas se consagró en 2007 y, hasta el momento, es el único campeón argentino en suelo bahiense. Finalmente, en 2004, tras reubicar su fecha en el calendario a febrero, el certamen se mudó a San Pablo en 2012. Allí alzaron el título Federico Delbonis, en 2014, y Guido Pella, en 2019.

Luego de que Thiago Tirante, Facundo Díaz Acosta y Santiago Rodríguez Taverna se hayan estrenado con éxito este lunes, otros siete tenistas nacionales dispondrán la oportunidad de luchar por un lugar en la segunda ronda. Según informó el equipo de comunicación, la acción, que sufrió un minúsculo cambio, comenzará dos horas antes con el objetivo de maximizar y recuperar algo del tiempo perdido. En lugar de empezar a las 13:00, todo tendrá su inicio a las 11:00 de la mañana hora de Argentina.

En el primer turno del Court Central, Juan Manuel Cerúndolo hará su debut. El porteño de 23 años, quien parte en condición de segundo sembrado, producto de ocupar el escalón número 86 del ranking, enfrentará a Sebastian Gima. El rumano, actual 569, viene de sorprender al peruano Juan Pablo Varillas y al mexicano Alex Hernández en la clasificación.

A continuación, en el mismo escenario, saltará a la pista la máxima atracción de la competición: Mariano Navone. El oriundo de 9 de Julio optó por relegar su participación en los certámenes europeos, de mayor caudal de puntos, y regresar al continente sudamericano. En su vuelta tras el ATP 250 de Santiago, el 85 del mundo afrontará un complejo desafío ante el potente estilo del libanés Hady Habib (170).

En tanto, en el Court 1, Román Burruchaga se encargará de abrir la jornada. El reciente ganador del Challenger 75 de Buenos Aires, que alcanzó las semifinales en Curitiba la pasada semana, debía medirse a Zdenek Kolar. Sin embargo, el checo abandonó el cuadro por cuestiones físicas y en su lugar estará Joao Eduardo Schiessl. El brasileño de 21 años, quien disputó la misma instancia que Burruchaga en el Graciosa Country Club, ocupa el puesto 502 y participará mediante una invitación del certamen.

Luego, habrá otro duelo con tinte albiceleste. No antes de las 12:30, Andrea Collarini chocará con otro local: Luis Guto Miguel. El nacido en Nueva York, que creció en Palermo desde sus tres años, viene de atravesar la clasificación y el jueves tendrá una prueba de alto riesgo. Su rival será quien es considerado el proyecto más ambicioso de un tenis brasileño en alza: con solo 16 años, es decir dos menos que sus colegas, es el número trece del ranking mundial juvenil y semanas atrás alcanzó las semifinales del US Open Junior.

Genaro Olivieri, por su parte, será el único argentino que se presentará en el Court 2. Si bien su partido estaba programado en otro escenario, se medirá al chileno Cristian Garín (107, reciente campeón en Antofagasta), tras el cotejo que protagonizarán otro trasandino, Tomás Barrios Vera, y el local Matheus Pucinelli de Almeida.

En el segundo turno del Court 3, Juan Pablo Ficovich enfrentará a Pedro Boscardín Días. El brasileño, actual 296, alcanzó el pasado domingo la definición del Challenger 75 de Curitiba. ¿Y por qué disputará el cuadro principal? Lo hará a través de un Special Exempt (SE), una excepción especial en español. Esta regla permite a un jugador ingresar directamente a dicha instancia de otro torneo sin tener que disputar la clasificación, aunque no tenga ranking suficiente para hacerlo, y se otorga cuando un tenista no puede participar en la qualy debido a que sigue compitiendo en la semana anterior en otro evento del circuito. En resumen, su buen rendimiento le impidió jugar la clasificación de Costa do Suaípe.

Tras ello, Gonzalo Villanueva cerrará la jornada de singles en dicho estadio. El paranaense de 30 años, quien también ganó dos partidos e ingresó al main draw mediante la qualy, chocará frente al español Carlos Taberner, actual 102 del escalafón y quinto preclasificado.