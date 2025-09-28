Deportes

Román Burruchaga conquistó su primer título en la Argentina: se quedó con el Challenger de Buenos Aires

El hijo del exfutbolista venció por 7-6 (4) y 6-3 a Alex Barrena en el Racket Club de Palermo. A lo largo del certamen, el campeón no cedió sets

Guardar
Burruchaga, con el trofeo
Burruchaga, con el trofeo

En la final del Challenger de Buenos Aires, disputada este domingo en el Racket Club de Palermo, Román Burruchaga se impuso ante Alex Barrena por 7-6(4) y 6-3, en un enfrentamiento entre dos tenistas argentinos que protagonizaron una semana intensa. El torneo, correspondiente a la gira sudamericana de esta categoría, reunió a destacados jugadores locales y regionales, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del calendario tenístico nacional. Burruchaga, sexto preclasificado, sumó su segundo título de la temporada en torneos de este nivel y el primero en territorio nacional.

El partido decisivo presentó un primer set con alternancia en el marcador. Barrena comenzó con ventaja, logrando un doble quiebre que lo puso 4-0. Sin embargo, el posterior campeón reaccionó, recuperando terreno y llevando el parcial hasta el tie-break. En el desempate, Burru capitalizó los errores de su rival y cerró la manga 7-6(4).

El segundo set mantuvo la paridad, aunque se impuso una dinámica de roturas de saque cruzadas durante los 42 minutos de juego. Con cinco quiebres, Román logró imponerse gracias a quedarse con una más que su rival, al mostrar mayor firmeza desde el fondo de la cancha. De esa manera, consolidó la victoria por 6-3 para celebrar su primera consagración en el país.

El desarrollo del encuentro se vio interrumpido en un fragmento de la segunda manga, cuando el Barrena se acercó al umpire y le pidió que advirtiera que desde un sector de una de las cabeceras un grupo de hinchas lo insultaba. Tras una discusión con el juez de silla, la organización retiró a las personas señaladas y el resto de la jornada se llevó a cabo con normalidad.

Román Burruchaga cerró una semana ideal, alcanzando el título sin perder sets a lo largo del certamen. En semifinales, superó a Nicolás Kicker por 6-2 y 6-4, y en instancias previas venció a adversarios como Genaro Olivieri y Santiago Rodríguez Taverna.

Burruchaga, actualmente ubicado en el puesto 144 del ranking ATP, sumó puntos significativos que favorecen su avance en la clasificación mundial hasta, al menos, el Top 130. En la temporada 2025, el tenista bonaerense concretó dos coronaciones a nivel Challenger y registró una mejora notable en el circuito profesional, proyectando un cierre de año auspicioso.

Por su parte, Alex Barrena disputó en Buenos Aires su segunda final consecutiva en la categoría, luego de haber sido finalista del AAT Challenger Santander edición Villa María seis días atrás. El jugador porteño, de 22 años, mantuvo regularidad en su desempeño durante la gira argentina, con 38 victorias en los últimos 49 partidos oficiales. Barrena avanzó a la definición tras superar al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por doble 6-1 en semifinales. Con este resultado, continúa afianzándose en el top 200 del ranking ATP y acumula cuatro finales de Challenger en 2025, consolidando el mejor año de su trayectoria profesional.

En las próximas semanas y después de su paso por la Argentina -Villa María y Buenos Aires-, el circuito Challenger continuará su calendario sudamericano en distintos países de la región.

Las próximas citas de la Gira Sudamericana de Challengers:

Antofagasta, Chile: semana del 29 de septiembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

Cali, Colombia: semana del 6 de octubre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

Curitiba, Brasil: semana del 13 de octubre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

Costa do Sauipe, Brasil: semana del 20 de octubre, Challenger 125 sobre polvo de ladrillo.

Guayaquil, Ecuador: semana del 27 de octubre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

Lima 2, Perú: semana del 3 de noviembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

Montevideo, Uruguay: semana del 10 de noviembre, Challenger 100 sobre polvo de ladrillo.

Florianópolis, Brasil: semana del 17 de noviembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

Temuco, Chile: semana del 24 de noviembre, Challenger 100 sobre superficie dura.

Bogotá Los Lagartos, Colombia: semana del 24 de noviembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo (altitud).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoRomán BurruchagaChallenger de Buenos AiresGira SudamericanaAlex Barrenadeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la derrota de River y el empate en Avellaneda, así quedaron las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

Deportivo Riestra hizo historia al ganar 2-1 en el Monumental y se afirmó en la cima de la Zona A. En tanto, Racing e Independiente no salieron del 0-0

Tras la derrota de River

El súper River de Gallardo perdió con Deportivo Riestra en el Monumental

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, el Millonario volvió a decepcionar y cayó por 2 a 1 de local por la 10ª jornada del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo se fue silbado por sus hinchas al concretar su cuarta derrota consecutiva. El Malevo se impuso en la primera presentación de su historia en Núñez

El súper River de Gallardo

Los graves errores defensivos de River Plate que propiciaron los goles de Deportivo Riestra

El Millonario volvió al Monumental después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los graves errores defensivos de

Martina Capurro cerró un fin de semana perfecto en el W15 de Luján con dos títulos

La bonaerense venció este domingo a la chilena Fernanda Labraña para quedarse con el trofeo de singles, por 3-6, 7-6(1) y 6-4. Un día antes, las finalistas se habían coronado en dobles

Martina Capurro cerró un fin

10 frases de Gustavo Costas, tras el empate con Independiente: la pelea por “todos los frentes”, River y el foco en la Libertadores

El técnico de la Academia analizó el derby de Avellaneda, al que consideró “más importante” que un partido de la Copa Libertadores. “Acá se pone en juego el barrio, la pasión y el corazón”, subrayó

10 frases de Gustavo Costas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

En su evento anual, el turismo apuntó a mejorar sus resultados: objetivos, anuncios y nuevos destinos

El vestido de novia de Lana Del Rey: revelan nuevos detalles sobre el diseño que eligió para su casamiento

El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

INFOBAE AMÉRICA
China abrió al tráfico el

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

TELESHOW
Las fotos de Lali Espósito

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte