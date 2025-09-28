Román Burruchaga conquistó su primer título en la Argentina: se quedó con el Challenger de Buenos Aires

Burruchaga, con el trofeo

En la final del Challenger de Buenos Aires, disputada este domingo en el Racket Club de Palermo, Román Burruchaga se impuso ante Alex Barrena por 7-6(4) y 6-3, en un enfrentamiento entre dos tenistas argentinos que protagonizaron una semana intensa. El torneo, correspondiente a la gira sudamericana de esta categoría, reunió a destacados jugadores locales y regionales, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del calendario tenístico nacional. Burruchaga, sexto preclasificado, sumó su segundo título de la temporada en torneos de este nivel y el primero en territorio nacional.

El partido decisivo presentó un primer set con alternancia en el marcador. Barrena comenzó con ventaja, logrando un doble quiebre que lo puso 4-0. Sin embargo, el posterior campeón reaccionó, recuperando terreno y llevando el parcial hasta el tie-break. En el desempate, Burru capitalizó los errores de su rival y cerró la manga 7-6(4).

El segundo set mantuvo la paridad, aunque se impuso una dinámica de roturas de saque cruzadas durante los 42 minutos de juego. Con cinco quiebres, Román logró imponerse gracias a quedarse con una más que su rival, al mostrar mayor firmeza desde el fondo de la cancha. De esa manera, consolidó la victoria por 6-3 para celebrar su primera consagración en el país.

El desarrollo del encuentro se vio interrumpido en un fragmento de la segunda manga, cuando el Barrena se acercó al umpire y le pidió que advirtiera que desde un sector de una de las cabeceras un grupo de hinchas lo insultaba. Tras una discusión con el juez de silla, la organización retiró a las personas señaladas y el resto de la jornada se llevó a cabo con normalidad.

Román Burruchaga cerró una semana ideal, alcanzando el título sin perder sets a lo largo del certamen. En semifinales, superó a Nicolás Kicker por 6-2 y 6-4, y en instancias previas venció a adversarios como Genaro Olivieri y Santiago Rodríguez Taverna.

Burruchaga, actualmente ubicado en el puesto 144 del ranking ATP, sumó puntos significativos que favorecen su avance en la clasificación mundial hasta, al menos, el Top 130. En la temporada 2025, el tenista bonaerense concretó dos coronaciones a nivel Challenger y registró una mejora notable en el circuito profesional, proyectando un cierre de año auspicioso.

Por su parte, Alex Barrena disputó en Buenos Aires su segunda final consecutiva en la categoría, luego de haber sido finalista del AAT Challenger Santander edición Villa María seis días atrás. El jugador porteño, de 22 años, mantuvo regularidad en su desempeño durante la gira argentina, con 38 victorias en los últimos 49 partidos oficiales. Barrena avanzó a la definición tras superar al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por doble 6-1 en semifinales. Con este resultado, continúa afianzándose en el top 200 del ranking ATP y acumula cuatro finales de Challenger en 2025, consolidando el mejor año de su trayectoria profesional.

En las próximas semanas y después de su paso por la Argentina -Villa María y Buenos Aires-, el circuito Challenger continuará su calendario sudamericano en distintos países de la región.

Las próximas citas de la Gira Sudamericana de Challengers:

• Antofagasta, Chile: semana del 29 de septiembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

• Cali, Colombia: semana del 6 de octubre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

• Curitiba, Brasil: semana del 13 de octubre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

• Costa do Sauipe, Brasil: semana del 20 de octubre, Challenger 125 sobre polvo de ladrillo.

• Guayaquil, Ecuador: semana del 27 de octubre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

• Lima 2, Perú: semana del 3 de noviembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

• Montevideo, Uruguay: semana del 10 de noviembre, Challenger 100 sobre polvo de ladrillo.

• Florianópolis, Brasil: semana del 17 de noviembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo.

• Temuco, Chile: semana del 24 de noviembre, Challenger 100 sobre superficie dura.

• Bogotá Los Lagartos, Colombia: semana del 24 de noviembre, Challenger 75 sobre polvo de ladrillo (altitud).