Racing visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y probables formaciones

La Academia se mide al Mengao en el Estadio Maracaná. Desde las 21:30 con transmisión de Disney+, Telefe y Fox Sports

11:37 hsHoy

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

11:28 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo y Racing por el primer cruce de semifinales en la Copa Libertadores.

