Racing visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y probables formaciones

Probables formaciones:
Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo y Racing por el primer cruce de semifinales en la Copa Libertadores.