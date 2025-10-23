El festejo de Dybala dedicado a Oriana Sabatini y el penal errado por Buendía en Aston Villa: las perlitas que dejó la Europa League

Este jueves transcurrió en su totalidad la tercera jornada de la Fase Liga en la UEFA Europa League (UEL) con muchos resultados destacados, como la sorpresiva derrota de Roma frente al Viktoria Plzen en Italia, que lo complica en la tabla de posiciones, sumado al traspié del Aston Villa de Inglaterra con Emiliano Martínez en cancha, que lo privó de subirse a la cima y mantener puntaje perfecto.

Fue una tarde-noche de golazos en el ámbito europeo. El tanto de chilena convertido por Joaquín Panichelli en el empate del Racing de Estrasburgo ante Jagiellonia de Polonia no fue el único que obnubiló a los fanáticos de la pelota en el transcurso de la jornada. Luego de la joya del ex delantero de River Plate, se registró otra gran intervención de tiro libre marcada por Vincenzo Grifo para el 2-0 final del Friburgo ante Utrecht en Alemania por la UEL. En la misma competición, la inspiración también figuró en el libreto de Iago Aspas para sacar un potente zurdazo contra un palo en el 1-0 del Celta ante Niza en Vigo (terminó 2-1 para el anfitrión) y Tomi Horvat colgó la pelota de un ángulo para el 1-0 parcial del Sturm Graz, que perdió 2-1 ante Celtic en Escocia.

Esto mismo lo sufrió en carne propia la Roma de Gian Piero Gasperini, que contó con Paulo Dybala y Matías Soulé (salió a los 73 minutos) desde el inicio. En menos de 150 segundos, Viktoria Plzen de República Checa dio la nota en el Estadio Olímpico con los goles de Prince Kwabena Adu y Cheick Souare en el primer tiempo, este último gracias a una bomba a más de 25 metros que se coló contra un palo y venció sin problemas al arquero Mile Svilar.

De regreso del vestuario, el Giallorossi contó con la ayuda de Vaclav Jemelka para ponerse en partido. Niccolò Pisilli encajó un cabezazo de arremetida en el primer cuarto de hora de la parte final, la pelota pegó en el brazo extendido del zaguero central y el árbitro, Umut Meler, cobró penal a instancias del VAR, a cargo de Fedayi San. Dybala se hizo cargo de la pena máxima para sellar el descuento con más de media hora por jugar. No fue un festejo más para la Joya, sino que se trató del primero en seis partidos de la temporada e incluyó una dedicatoria especial: se llevó su pulgar a la boca en señal de un chupete, ya que a fines de septiembre se confirmó que serán padres primerizos junto a su esposa, Oriana Sabatini.

Sobre el final, Roma lo igualó en la última jugada, pero la acción fue anulada por correcto fuera de juego y quedó en una posición comprometida en la tabla después de caer contra un equipo que tiene menos de 10 participaciones en Champions League y viene de llegar a octavos de final en la pasada Europa League. Permanece en la 23° colocación con tres puntos después de su victoria 2-1 ante Niza en el estreno y las frustraciones como local frente a Lille (0-1) y los checos. Está al fleje para meterse en los playoff y hoy avanzaría de fase por mayor cantidad de goles marcados como visitante.

Otro de los momentos más destacados de la jornada se registró en el Adelaarshorst Stadion de los Países Bajos. El Aston Villa del Dibu Martínez sufrió una sorpresiva derrota contra Go Ahead Eagles por 2-1 en condición de visitante en un partido correspondiente a la UEFA Europa League. A falta de 12 minutos para el cierre, Emiliano Buendía tuvo una ocasión inmejorable a través de un penal para emparejar la historia, pero elevó su remate por encima del travesaño y sentenció la primera derrota en la historia de los Villanos contra un rival neerlandés.

Los otros duelos con presencia argentina trajeron suerte dispar porque el Porto, que contó con Alan Varela de titular y salió al inicio del complemento, cayó 2-0 en Inglaterra ante Nottingham Forest; el Lyon de Nicolás Tagliafico (suplente) venció por el mismo marcador al Basilea en Francia; el Real Betis igualó sin goles contra Genk en Bélgica con Valentín Gómez y Giovani Lo Celso desde el arranque y Ezequiel Chimy Ávila entrando desde el banco; y Santiago Castro integró la convocatoria, pero no entró en el triunfo del Bologna ante FCSB en Rumania.

