“Comienza a frustrarse”: la alarma que encendió un medio español sobre Julián Álvarez en el presente del Atlético de Madrid

Julián Álvarez durante el partido entre Atlético de Madrid y Osasuna, por la Liga de España (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El complicado presente del Atlético de Madrid en cuanto a resultados abrió un posible foco de conflicto con una de sus figuras. Es que, según sostienen medios españoles, el futuro de Julián Álvarez podría estar lejos del Colchonero y se menciona la posibilidad de que la Araña traslade sus goles a un competidor: el Barcelona.

La última derrota en Londres por 4-0 ante el Arsenal por Champions League dejó golpeado al equipo que dirige Diego Simeone, que tan solo acumula 3 puntos y en la siguiente semana deberá recibir en el Metropolitano al Union St. Giloise de Bélgica. Del duro traspié, el delantero oriundo de Calchín fue el mejor entre sus compañeros, lo que intensificaría sus dudas de seguir en un conjunto que está lejos de competir por los títulos, según publicó el diario Sport este miércoles.

El fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid se produjo tras una apuesta decidida del club, que desembolsó casi 80 millones de euros (unos 93 millones de dólares) para hacerse con los servicios del goleador que venía de ser campeón del mundo con la selección argentina. El delantero de 25 años, seducido por el Cholo Simeone y por la promesa de un equipo competitivo, eligió la Liga de España tras su paso por el Manchester City, donde no era titular. Su llegada respondía tanto a su deseo de crecer profesionalmente como a la expectativa de luchar por todos los títulos, una promesa que, hasta el momento, no se ha materializado.

Durante el último mercado de pases, el Atlético invirtió más de 200 millones de dólares en refuerzos para construir un plantel ambicioso. Sin embargo, la planificación no ha dado los resultados esperados. Simeone no ha logrado integrar a incorporaciones relevantes como Álex Baena, y Julián Álvarez sigue sin encontrar un socio ofensivo que potencie su rendimiento. El equipo no ha conseguido competir de igual a igual con Barcelona y Real Madrid en la Liga, y la goleada sufrida ante el Arsenal en Europa ha supuesto un duro golpe para las aspiraciones del club y del propio jugador.

La frustración de Julián Álvarez tras la goleada sufrida ante Arsenal por Champions League (REUTERS/Toby Melville)

La frustración de Julián Álvarez se ha hecho visible en varias ocasiones. Tras los goles del Arsenal que sentenciaron el partido, el argentino permaneció en el campo como el único futbolista capaz de generar peligro (estrelló un remate en el travesaño), pero terminó exhausto y cabizbajo, una imagen que resume su estado de ánimo actual. Esta situación no es nueva: ya en un partido de Liga frente al Mallorca, el ex jugador de River Plate mostró su descontento al ser sustituido y expresó su malestar por ser siempre el elegido para abandonar el terreno de juego. “Comienza a frustrarse en el Atlético y tiene cada vez más claro que si el proyecto no cuadra y no puede optar por títulos, deberá buscarse otro equipo en Europa”, dice el artículo.

A pesar de que tanto el jugador como su entorno mantienen el compromiso de no tomar decisiones hasta 2026, la idea de buscar un futuro lejos del Atlético gana peso, indicó el medio catalán. El Aleti, por su parte, ha reiterado su intención de retenerlo, ofreciendo una mejora salarial y una renovación de contrato. La cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros (unos 580 millones de dólares), hace difícil cualquier posibilidad traspaso, aunque la postura del futbolista podría forzar una negociación si expresa de manera clara su deseo de marcharse.

En el entorno del Atlético han surgido voces que sugieren la posibilidad de una venta por 200 millones de euros, una cifra que solo clubes como el PSG podrían asumir y que, de acuerdo a la información de Sport, no se considera realista. Todo dependería de la presión que pueda ejercer Julián Álvarez. En tanto que otro equipo como el Barça (el sueño de Joan Laporta), necesitado de un delantero de sus características, solo podría abordar la operación si se cumplen dos condiciones: una rebaja significativa en la tasación del jugador —la web Transfermarkt lo valora en 100 millones de euros— y la inclusión de futbolistas en la negociación.

Las relaciones entre Atlético de Madrid y FC Barcelona han sido fluidas en la última década, con múltiples operaciones de intercambio de jugadores, como la reciente salida de Clement Lenglet, a quien el club catalán facilitó la libertad de acción para su fichaje por el elenco madrileño. El interés del Atlético por varios futbolistas blaugranas podría facilitar una operación de este tipo. No obstante, el primer requisito para que Julián Álvarez vista la camiseta azulgrana es que su deseo de salir del Atlético siga creciendo, una tendencia que podría acentuarse conforme avanza la temporada.