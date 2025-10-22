La lapidaria crítica de una estrella de la Fórmula 1 por las “carreras aburridas”: su consejo para resolverlo

Russell está cuarto en el campeonato de pilotos (Crédito: Reuters/Jakub Porzycki)

La temporada actual de la Fórmula 1 tiene muchas aristas por donde se puede analizar. El monopolio de McLaren entre los constructores, la posibilidad de que Max Verstappen se meta en la pelea por el título en las últimas carreras y, en el caso del público argentino, la presencia de Franco Colapinto en Alpine. Pero los 20 pilotos actuales son protagonistas de una situación que los rodea, y se trata de la falta de pelea y sobrepasos durante gran parte de los Grandes Premios de este año, un hecho que devuelve carreras previsibles y en las que la clasificación termina siendo trascendental para cada evento del domingo o sábado en el caso de las Sprint.

A propósito de esta situación, George Russell fue consultado por la carencia de novedades durante los giros y la importancia de una largada donde se juegan el futuro de todo el día. “Fue bastante frustrante, pero tenía la sensación antes de la carrera de que, dondequiera que terminaras, la curva 1 sería donde terminarías, y desafortunadamente, este resultó ser el caso”, declaró el hombre de Mercedes al portal especializado Racing News 365, luego de que se clasificó en la cuarta posición, perdió dos posiciones en el inicio y así terminó (6°) al cabo de 56 vueltas. “Ahora mismo, en la F1 solo se compite hasta la primera curva”, siguió en diálogo con Autohebdo.

A continuación, profundizó: “Si hubiera salido de la curva 1 en P4, debido a la estrategia de Charles (Leclerc), tal vez podría haber terminado P3, pero el problema ahora es que no hay degradación de neumáticos, no hay delta de neumáticos, y entre el coche más rápido y el más lento entre los seis primeros, hay tal vez dos o tres décimas de diferencia. En cualquier circuito que vayas, necesitas al menos medio segundo para adelantar, y por eso no ves ningún adelantamiento”. El hombre de Ferrari fue el único del Top 15 que eligió salir con neumáticos blandos (el resto fue con medios), tuvo un buen inicio, perdió rendimiento en el cierre y cedió la segunda colocación ante Lando Norris (McLaren). Además, Max Verstappen (Red Bull) logró la pole y conservó el primer lugar sin problemas.

En este sentido, Russell lamentó la previsibilidad de las paradas en boxes porque la última carrera con dos paradas no obligatorias o sin lluvia se remontan al GP de España 2024: “Ni siquiera recuerdo la última carrera a dos paradas de la F1”. “Por desgracia, en este momento es solo una procesión”, sentenció.

Es compañero de Kimi Antonelli en Mercedes (Crédito: Jerome Miron-Imagn Images)

Por otro lado, le tiró un dardo a Pirelli por la confección de las gomas y dio un consejo a la hora de cambiar esta tendencia en la Fórmula 1: “Si pudieras elegir un neumático, irías a toda velocidad y, tras 15 vueltas, te caerías por un precipicio y tendrías que hacer una carrera de dos o tres paradas. Lo ideal sería que los neumáticos blandos duraran 12 vueltas, los medios 15 y los duros 20, y luego se cayesen por el precipicio”.

“Pero eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y ellos (Pirelli) lo pasan mal y hacen todo lo posible, pero nos han dado un neumático sustancialmente mejor, es bueno, pero provoca malas carreras”, lanzó el británico de 27 años.

Esta cuestión también provoca una separación entre algunos fanáticos de la Máxima y George Russell, quien también es el presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios y representa a sus propios colegas en la F1, busca llegar a un punto medio que conforme a todas las partes: “En primer lugar, Pirelli lo pasa muy mal, pase lo que pase. Si hay mucha degradación de los neumáticos, la gente dice que no es real, que los pilotos no pueden presionar y que tenemos que gestionarlo, y eso no nos gusta. Entonces, cuando no hay degradación de neumáticos, decimos que es una carrera aburrida, así que no parece que puedan ganar en ningún caso. Siendo realistas, buscamos un neumático que podamos empujar, pero que no recorra todo el coche”.

La categoría reina del automovilismo tendrá acción este fin de semana con el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y le quedarán cuatro carreras para finalizar el calendario con Interlagos (Brasil), Las Vegas (Estados Unidos), Lusail (Qatar) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).