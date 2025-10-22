Deportes

La bestial patada del “Bobo” Weghorst en el gol de penal de Enzo Fernández para el Chelsea ante el Ajax: la reacción del punta

En el duelo por la Champions League, el argentino marcó el 3-1 desde los 12 pasos, luego de sufrir una infracción del delantero de Países Bajos, quien mantuvo un enfrentamiento con Messi en el Mundial 2022

Enzo Fernández anotó su primer gol con el Chelsea en la Champions League (había firmado dos en el Benfica): fue en el triunfo ante el Ajax, por la tercera fecha de la Fase Liga en Stamford Bridge. Y la conquista contó con un condimento especial: el mediocampista, de 24 años, gritó de penal, luego de sufrir una brutal falta dentro del área cometida por Wout Weghorst, el delantero de Países Bajos que mantuvo un áspero enfrentamiento con Lionel Messi en la batalla de Qatar, el choque entre Argentina y los naranjas que derivó en la clasificación albiceleste a las semifinales de la Copa del Mundo de 2022.

El cotejo estaba 2-1 a favor de los locales, la visita jugaba con diez hombres por la expulsión de Taylor en el inicio y el neerlandés había descontado de penal. A los 43 minutos de acción, Jamie Gittens habilitó la diagonal del ex River, quien pisó el área y sufrió una falta desde atrás de Weghorst, quien intentó barrer, pero terminó llevándose por delante a su adversario. El árbitro no dudó, a pesar de las protestas de la visita. Enzo se levantó con gestos de dolor, pero se hizo cargo del disparo.

El campeón del mundo y de América con Argentina pateó a la izquierda del arquero Remko Pasveer y celebró el 3-1. La transmisión mostró la reacción de Weghorst: meneó la cabeza varias veces, en señal de decepción.

El atacante luego padeció un choque con Moisés Caicedo y se llevó la peor parte: por el roce de los tapones en su cabeza terminó sangrando. La contundencia del Chelsea fue estirando el resultado hasta un 5-1 que, por momentos quedó corto.

Imagenes inéditas del "anda pa alla bobo" de Messi

Enzo luego tuvo un gesto de capitán: en el penal del 4-1, le cedió la responsabilidad a Estevao sobre el cierre de la primera parte. Y el brasileño no falló.

Las redes se llenaron de reacciones por la escena que protagonizaron Weghorst y Fernández. Desde aquel choque mundialista, en el que el ariete firmó dos tantos desde el banco, quedó en el blanco de los fanáticos argentinos. Más aún luego de su discusión post partido con Messi, quien entonces le espetó: “Andá para allá, bobo”. Y “Bobo” se terminó convirtiendo en una especie de sobrenombre para el futbolista, incluso en la intimidad de los planteles que integró.

Con la victoria, el conjunto británico alcanzó la decimoprimera posición en la tabla de posiciones, con seis puntos, producto de dos festejos y una caída. Ajax, en tanto, no suma unidades en esta primeras jornadas.

En la Premier, por su parte, los Blues aparecen quintos, con 14 puntos, a cinco del líder Arsenal, con ocho fechas transcurridas del certamen.

