Las reacciones del sobrepaso de Colapinto a Gasly: el gesto del hijo de Flavio Briatore

*El sobrepaso de Colapinto a Gasly

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el final del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 sigue dejando tela para cortar. La orden del equipo Alpine que ignoró el piloto argentino de 22 años fue uno de los temas más fuertes de la carrera disputada este domingo en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

La maniobra del corredor bonaerense fue furor entre sus fanáticos que celebraron su actitud de rebelarse pese al mandato de la escudería francesa. La propia F1 se hizo eco en sus redes sociales y publicó el video de toda la secuencia, desde la orden que recibió el pilarense a la superación del galo.

En esa publicación de la Máxima se vio el gesto de apoyo de Falco Briatore a Colapinto, que suma un nuevo capítulo a la controversia que sacude al equipo Alpine y que desató un intenso debate tanto en el paddock como entre los seguidores de la F1. Este simple gesto (un like) del hijo del asesor ejecutivo y hombre fuerte del team galo, Flavio Briatore, no pasó inadvertido en redes sociales y fue rápidamente señalado como una señal de apoyo al joven piloto argentino en medio de la controversia.

La acción del piloto argentino generó reacciones encontradas y Alpine se pronunció por medio de su director, Steve Nielsen, quien dijo: “Estamos decepcionados y lo trataremos internamente”. Mientras algunos sectores de la prensa especializada y aficionados criticaron la decisión, otros la celebraron como una muestra de carácter y determinación.

El "me gusta" de Falcon Briatore

Falco tiene una buena relación con Colapinto y de hecho lo invitó a su cumpleaños en abril pasado. Además, el joven lo defendió en otras oportunidades en las redes sociales ante algunos rumores como la posible incorporación de Mick Schumacher (hijo del séptuple campeón mundial) al equipo Alpine.

La repercusión del incidente también alcanzó a los patrocinadores de Colapinto. El vicepresidente ejecutivo y jefe de marketing de la principal empresa de venta electrónica y distribución que respalda a Franco expresó en sus redes sociales: “Hoy comienza una nueva era. Se terminaron la joda y las decisiones absurdas”. Esta declaración pública fue vista como una crítica directa a la gestión de órdenes dentro del equipo y un espaldarazo a la actitud desafiante de Franco. Además, subrayó: “Colapinto es una bestia competitiva que estará en la F1 por mucho tiempo”.

La maniobra en Austin y las reacciones posteriores han puesto en el centro de la escena la relación interna en Alpine y el papel de los patrocinadores y figuras influyentes en el desarrollo de la carrera deportiva de Colapinto.

El piloto argentino mostró su actitud en una maniobra que es un claro indicio de que será titular en 2026 con Alpine y se espera el anuncio de su continuidad. Cabe recordar que llegó a la escuadra francesa cedido de Williams por cinco años.

El adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly le valió el 17° puesto al argentino en la carrera que fue ganada por Max Verstappen, que con su Red Bull sigue recortando diferencias con los pilotos de McLaren, Lando Norris, que fue segundo, y Oscar Piastri, quien resultó quinto y sigue liderando el campeonato. La acción continuará este fin de semana en México.