La ejemplar declaración de Diego Placente tras la derrota de Argentina ante Marruecos en el Mundial Sub 20

Placente no pudo terminar la obra maestra con el título y ahora apuntará al Mundial Sub 17 (Crédito: Reuters/Pablo Sanhueza)

Luego de cuatro partidos sin recibir goles, la racha se rompió justo en la final para mala fortuna de la selección argentina. El equipo de Diego Placente cayó 2-0 frente a Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile en un trámite que fue adverso en todo momento y culminó de manera justa en favor de los africanos, que se quedaron con su primera estrella en esta competición.

En charla con DSports, el director técnico de 48 años dejó sus primeras sensaciones en el campo de juego: “El partido se nos complicó al principio. Por ahí, los nervios de la final y un error al principio nos costó un gol”. Esta mención se vincula al fallo de Santino Barbi, ya que el arquero salió tarde y se llevó puesto a Yassir Zabiri en la frontera del área. El banco ganador pidió revisión por una posible tarjeta roja. Finalmente, el árbitro sancionó tiro libre sin expulsión y, de esa pelota detenida, llegó el 1-0 del propio Zabiri.

Por otro lado, Placente elogió a los vigentes campeones, que demostraron ser superiores en todas las facetas del juego y cosecharon una victoria merecida ante la selección que llegaba invicta a la final: “Ellos son un equipo que, si van en ventaja, se ponen bien atrás. Todos los partidos esperaron mucho atrás al rival. Por ahí, no tienen la posesión, pero son ágiles para salir y contragolpear. Nos costó. Cuando volvimos al partido, ya estábamos 2-0″. Tal fue el desconcierto inicial que el DT debió desarmar la línea de cinco defensores a la media hora de juego para meter a Mateo Silvetti en lugar de Valentino Acuña.

El resumen de Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20

A pesar de la frustración, con una ejemplar declaración, el conductor eligió ponderar la actuación de la Albiceleste a lo largo de la Copa del mundo, tras alcanzar la final después de 18 años: “Ahora, a apoyarlos. Están tristes, todo lo que les diga no lo escuchan ahora. Pero estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Los felicito y a veces se gana y se pierde”.

Diego Placente deberá dar vuelta la página a este traspié con rapidez porque el conductor retornará a la Argentina y deberá preparar a la Selección Sub 17 con vistas al Mundial que arranca el 3 de noviembre y tendrá al combinado nacional como parte del Grupo D junto a Bélgica, Fiyi y Túnez.

A pocos días del estreno, la Albiceleste defenderá en Qatar el cuarto puesto logrado hace dos años en Indonesia, cuyo logro fue alcanzado por varios de los jugadores que disputaron la Copa del Mundo Sub 20.