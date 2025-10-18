Deportes

La dolorosa lesión que sufrió una figura del tenis en plena definición de un partido: “Chasquido en el tendón”

El danés Holger Rune debió abandonar entre lágrimas el partido ante Ugo Humbert en el segundo set de la semifinal del ATP de Estocolmo

Una de las semifinales del ATP de Estocolmo, en Suecia, quedó opacada por la aparente lesión del tenista danés Holger Rune, quien debió retirarse en el segundo set del partido frente al francés Ugo Humbert luego de haber sentido un fuerte dolor en la zona del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. El jugador de 22 años y 11° en el ranking mundial se fue de la cancha rengueando y llorando, imaginando el peor diagnóstico.

El incidente ocurrió cuando Rune, quien ya arrastraba molestias físicas previas, se detuvo de forma repentina durante el encuentro cuando intercambiaba golpes en el fondo de cancha con Humbert. El partido transitaba el segundo set, que estaba igualado 2-2 (Rune había ganado el primer parcial 6-4). La gravedad de la situación se hizo evidente de inmediato: el tenista danés comenzó a caminar con dificultad y solicitó la intervención de su equipo médico con urgencia. Luego, se sentó en el banco, con el pie izquierdo apoyado sobre el bolso de las raquetas, al tiempo que no podía contener las lágrimas mientras sus colaboradores observaban con preocupación. Finalmente, abandonó la cancha ayudado por el personal sanitario, incapaz de apoyar el pie lesionado.

La información que surgió desde el entorno de Rune tras el episodio no aportó tranquilidad. El periodista portugués José Morgado informó que el propio tenista, entre lágrimas, comunicó al fisioterapeuta que había sentido un “chasquido” en el tendón de Aquiles. “Su equipo está casi al borde de las lágrimas también. Escenas horribles”, relató el cronista en su cuenta de X (ex Twitter).

La reacción de los seguidores de Rune no se hizo esperar. A través de las redes sociales, numerosos fanáticos del joven danés expresaron su apoyo y preocupación. Entre los mensajes destacados, se leía: “Si es el tendón de Aquiles… pobre chico” y “Esto es absolutamente terrible. Estaba teniendo una semana excelente. Que te recuperes pronto, Holger”. Otros usuarios manifestaron su deseo de que el diagnóstico no sea grave: “Esperando lo mejor porque Rune es un jugador tan dinámico y divertido de ver”. Del lado del jugador, no hubo comentarios al momento de la publicación de esta nota respecto al grado de la lesión, pero el medio SpilXperten comentó que desde el lado del equipo del danés informan que es probable la rotura del tendón de Aquiles, aunque restan los estudios médicos.

Holger Rune entre lágrimas tras lesionarse el tendón de su pie izquierdo ante Ugo Humbert en la semifinal del ATP de Estocolmo (Anders WIKLUND / AFP)

La incertidumbre sobre el tiempo de recuperación se instaló rápidamente entre los seguidores y especialistas. La especulación por la frase que Holger Rune habría dicho a su fisioterapeuta no es alentadora y en el caso de que se tratase de una rotura de tendón de Aquiles podría abarcar un período de recuperación que varía entre los cuatro y seis meses en casos normales, sumando otro período a la rehabilitación con kinesiología que dependerá de los pacientes, informó la Cleveland Clinic.

El contexto agrava la situación, ya que Rune decidió disputar la semifinal pese a estar lidiando con una lesión previa en el muslo. Al tenista se lo vio con un vendaje especial en la pierna izquierda. Además, este contratiempo se produjo poco después de que el tenista danés necesitara atención médica durante un partido en el Masters 1000 de Shanghái, donde compitió bajo condiciones extremas. En esa ocasión, Rune solicitó a los organizadores del torneo que implementaran medidas para salvaguardar la salud de los jugadores.

Mientras se espera por el parte médico de Holger Rune, el francés Ugo Humbert (25°) avanzó a la final del torneo de Estocolmo, beneficiado por el retiro de su rival, y enfrentará al noruego Casper Ruud (12°), quien derrotó 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov (23°).

