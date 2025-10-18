Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi cierra la fase regular de la MLS ante Nashville: hora, TV y formaciones

Las Garzas se presentarán en el GEODIS Park con la garantía de tener un lugar asegurado en los playoffs

Guardar
Foto: Sam Navarro-Imagn Images/File Photo
Foto: Sam Navarro-Imagn Images/File Photo

El GEODIS Park será escenario de un duelo decisivo entre el Inter Miami y el Nashville en el cierre de la temporada regular de la MLS, donde ambos equipos ya aseguraron su presencia en los playoffs, aunque el conjunto local aún corre el riesgo de caer a la zona de wild card. Este duelo destaca por la marcada paridad histórica entre ambos clubes: en los 12 encuentros previos, cada uno ha conseguido 4 victorias, mientras que los restantes 4 compromisos terminaron igualados.

El equipo de Brian Callaghan llega tras empatar 1-1 frente a Montreal. Con un balance de 16 triunfos, 6 igualdades y 11 derrotas, acumula 54 puntos que lo sitúan en la sexta posición de la tabla. Esta ubicación, aunque le garantiza un lugar en la siguiente instancia, lo mantiene en una situación vulnerable ante la posibilidad de disputar el repechaje.

En contraste, el elenco rosa afronta este compromiso con un impulso anímico considerable tras haber aplastado 4-0 a Atlanta United. En ese encuentro, Lionel Messi fue el gran protagonista al anotar dos goles, alcanzando así el gol número 600 de su carrera profesional. Este resultado permitió al equipo dirigido por Javier Mascherano consolidarse en el segundo puesto con 62 unidades.

Desde la llegada del astro rosarino a la MLS, Nashville se ha convertido en el adversario al que más veces ha enfrentado, incluyendo la eliminación que sufrió en los octavos de final de la última Liga de Campeones de la Concacaf a manos de Las Garzas.

Será El Último Baile de la fase regular para el cuarteto con pasado en el Barcelona, dado que en un futuro cercano La Pulga, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets no volverán a compartir una cancha (al menos como profesionales).

La Decision Day, será el punto de partida los Cuatro Fantásticos. Aquellas figuras con pasado en el Blaugrana se convierten en la postal del Last Dance en Estados Unidos, donde escribirán el capítulo final en los Playoffs de MLS.

El aroma a nostalgia se percibe aún más cuando se acerca el cierre de la temporada. El epílogo de una sociedad que marcó una de las épocas doradas del conjunto catalán se escribirá el sábado, en el choque que será transmitido por Apple TV.

La última vez que Messi, Suárez, Busquets y Alba compartan la cancha en temporada regular será también un recuerdo del legado que dejaron en Europa, y un sello de calidad para la historia grande del fútbol mundial.

Posibles formaciones

Nashville: Joe Willis, Daniel Lovitz, Jack Maher, Walker Zimmerman, Josh Bauer, Tyler Boyd, Bryan Acosta, Gastón Brugman, Alex Muyl, Sam Surridge y Hany Mukhtar. DT: Brian Callaghan

Inter Miami: Rocco Ríos Novo, Jordi Alba, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt, Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez, Lionel Messi, Tadeo Allende y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

Árbitro: Jon Freemon

TV: Apple TV

Estadio: GEODIS Park

Hora: 19:00 (Argentina, Uruguay y Chile) 17:00 (Colombia, Perú y Ecuador)

Posiciones

Temas Relacionados

deportes-internacionalInter MiamiNashvilleMLSLionel Messiargentina-deportes

Últimas Noticias

River Plate buscará cortar su mala racha en su choque ante el Talleres de Carlos Tevez: hora, TV y formaciones

El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, intentará pisar con fuerza ante la T. Desde las 20.30, por TNT Sports

River Plate buscará cortar su

Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, comenzará desde la parte baja de la grilla. Luego será la clasificación de la carrera principal

Franco Colapinto largará 17° en

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Taladro se verán las caras en Mendoza en un duelo clave por acercarse a los puestos de playoff. Desde las 15.45, por ESPN Premium

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield

Las revelaciones de Argentina campeón en Qatar 95: la interna en Brasil antes de la final y el permiso de Pekerman en la Zona Roja de Holanda

En vísperas de una nueva final de la categoría, el detrás de escena del título que cambió el paradigma en las Juveniles de la selección argentina

Las revelaciones de Argentina campeón

César Carman, presidente del ACA: de sumar jóvenes con Colapinto como faro a las gestiones por el Rally Mundial y el sueño de la F1

Cómo se incorporaron 50.000 socios desde su asunción y por qué el club hace soberanía. El conflicto con la ACTC y qué hay que hacer para terminar con la grieta en el automovilismo nacional

César Carman, presidente del ACA:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven médico murió al

Un joven médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares de Santa Cruz

“Queremos competirle a los productores de EEUU”: las reformas que reclamaron los números uno del agro en el Coloquio de IDEA

El fin de semana llega sin lluvias al AMBA, pero con tormentas y vientos en gran parte del país

Agustín Pellegrini, candidato libertario en Santa Fe : “Estamos a una elección de cambiar el país para siempre”

Elecciones 2025, en vivo: Javier Milei viaja a Santiago del Estero y Tucumán para apoyar a sus candidatos locales

INFOBAE AMÉRICA
Los líderes europeos reafirmaron su

Los líderes europeos reafirmaron su respaldo a Kiev tras la reunión de Zelensky con Trump: “Ucrania necesita un plan de paz”

El régimen de Irán afirmó que ya no está sujeto a las restricciones sobre su programa nuclear

Gustavo Gorriti: “La desinformación es el arte de la mentira disfrazada”

Rusia lanzó un nuevo ataque con 600 drones en Ucrania tras la reunión de Zelensky y Trump: hay al menos un herido

Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad: las razones técnicas detrás de la decisión

TELESHOW
Guns N’ Roses volvió a

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”