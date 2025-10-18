El Inter Miami de Lionel Messi cierra la fase regular de la MLS ante Nashville: hora, TV y formaciones

Foto: Sam Navarro-Imagn Images/File Photo

El GEODIS Park será escenario de un duelo decisivo entre el Inter Miami y el Nashville en el cierre de la temporada regular de la MLS, donde ambos equipos ya aseguraron su presencia en los playoffs, aunque el conjunto local aún corre el riesgo de caer a la zona de wild card. Este duelo destaca por la marcada paridad histórica entre ambos clubes: en los 12 encuentros previos, cada uno ha conseguido 4 victorias, mientras que los restantes 4 compromisos terminaron igualados.

El equipo de Brian Callaghan llega tras empatar 1-1 frente a Montreal. Con un balance de 16 triunfos, 6 igualdades y 11 derrotas, acumula 54 puntos que lo sitúan en la sexta posición de la tabla. Esta ubicación, aunque le garantiza un lugar en la siguiente instancia, lo mantiene en una situación vulnerable ante la posibilidad de disputar el repechaje.

En contraste, el elenco rosa afronta este compromiso con un impulso anímico considerable tras haber aplastado 4-0 a Atlanta United. En ese encuentro, Lionel Messi fue el gran protagonista al anotar dos goles, alcanzando así el gol número 600 de su carrera profesional. Este resultado permitió al equipo dirigido por Javier Mascherano consolidarse en el segundo puesto con 62 unidades.

Desde la llegada del astro rosarino a la MLS, Nashville se ha convertido en el adversario al que más veces ha enfrentado, incluyendo la eliminación que sufrió en los octavos de final de la última Liga de Campeones de la Concacaf a manos de Las Garzas.

Será El Último Baile de la fase regular para el cuarteto con pasado en el Barcelona, dado que en un futuro cercano La Pulga, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets no volverán a compartir una cancha (al menos como profesionales).

La Decision Day, será el punto de partida los Cuatro Fantásticos. Aquellas figuras con pasado en el Blaugrana se convierten en la postal del Last Dance en Estados Unidos, donde escribirán el capítulo final en los Playoffs de MLS.

El aroma a nostalgia se percibe aún más cuando se acerca el cierre de la temporada. El epílogo de una sociedad que marcó una de las épocas doradas del conjunto catalán se escribirá el sábado, en el choque que será transmitido por Apple TV.

La última vez que Messi, Suárez, Busquets y Alba compartan la cancha en temporada regular será también un recuerdo del legado que dejaron en Europa, y un sello de calidad para la historia grande del fútbol mundial.

Posibles formaciones

Nashville: Joe Willis, Daniel Lovitz, Jack Maher, Walker Zimmerman, Josh Bauer, Tyler Boyd, Bryan Acosta, Gastón Brugman, Alex Muyl, Sam Surridge y Hany Mukhtar. DT: Brian Callaghan

Inter Miami: Rocco Ríos Novo, Jordi Alba, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt, Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez, Lionel Messi, Tadeo Allende y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

Árbitro: Jon Freemon

TV: Apple TV

Estadio: GEODIS Park

Hora: 19:00 (Argentina, Uruguay y Chile) 17:00 (Colombia, Perú y Ecuador)

Posiciones