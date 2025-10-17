Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

17 Oct, 2025 06:30 a.m. EST
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU
Viernes 17 de octubre
Práctica Libre 1: 14.30 (Argentina) / 12.30 (EEUU, Texas)
Clasificación Sprint: 18.30 (Argentina) / 16.30 (EEUU, Texas)
Sábado 18 de octubre
Carrera Sprint: 14.00 (Argentina) / 12.00 (EEUU, Texas)
Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)
Domingo 19 de octubre
Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos:
Los últimos cinco ganadores del GP de Estados Unidos
- 2024 – Charles Leclerc (Ferrari)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
Los últimos cinco polemans del GP de Estados Unidos
- 2024 – Lando Norris (McLaren)
- 2023 – Charles Leclerc (Ferrari)
- 2022 – Carlos Sainz (Ferrari)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:
Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1:
El Circuito de las Américas de Austin, Texas:
¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!
Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en la temporada en el GP de Estados Unidos