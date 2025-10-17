Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!

Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos:

Últimas noticias

Luis Monti y el recorrido que lo llevó a disputar dos finales de la Copa del Mundo con selecciones distintas en contextos de máxima tensión El legendario mediocampista argentino es el único futbolista en la historia que disputó finales de la Copa del Mundo con Argentina en 1930 e Italia en 1934, marcando un hito irrepetible en el fútbol internacional

Sus 28 días preso en Alemania y cuando se hizo amonestar para ver a Los Redondos: las historias más llamativas de Diego Placente El lado oculto del entrenador de la selección argentina que disputará la final del Mundial Sub 20

Cómo el Autódromo de Buenos Aires tendrá actividad pese a las obras para el MotoGP, el intento por la F1 y otra carrera Mundial que se viene Una parte del predio se usaría para pruebas, picadas y otros eventos en 2026. Hasta cuándo habrá competencias este año y cómo se ampliarán los boxes

Exequiel Palacios habló tras renovar con Bayer Leverkusen: la “racha” de River, el llamado de Scaloni y la relación con el Diablito Echeverri Mientras se recupera de su lesión que lo mantendrá marginado hasta 2026, el mediocampista de 27 años atendió a medios de habla hispana