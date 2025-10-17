Deportes

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, irá en búsqueda de sus primeros puntos en la temporada en el Circuito de las Américas

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU

Viernes 17 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30 (Argentina) / 12.30 (EEUU, Texas)

Clasificación Sprint: 18.30 (Argentina) / 16.30 (EEUU, Texas)

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 14.00 (Argentina) / 12.00 (EEUU, Texas)

Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)

Domingo 19 de octubre

Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

10:30 hsHoy

Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos:

10:25 hsHoy

Los últimos cinco ganadores del GP de Estados Unidos

  • 2024 – Charles Leclerc (Ferrari)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
10:21 hsHoy

Los últimos cinco polemans del GP de Estados Unidos

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Charles Leclerc (Ferrari)
  • 2022 – Carlos Sainz (Ferrari)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
10:15 hsHoy

Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:

10:10 hsHoy

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1:

10:05 hsHoy

El Circuito de las Américas de Austin, Texas:

10:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!

Franco Colapinto buscará sumar sus
Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en la temporada en el GP de Estados Unidos

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFórmula 1F1F1 hoyGran Premio de Estados UnidosGP de Estados Unidos

Últimas noticias

Luis Monti y el recorrido que lo llevó a disputar dos finales de la Copa del Mundo con selecciones distintas en contextos de máxima tensión

El legendario mediocampista argentino es el único futbolista en la historia que disputó finales de la Copa del Mundo con Argentina en 1930 e Italia en 1934, marcando un hito irrepetible en el fútbol internacional

Luis Monti y el recorrido

Sus 28 días preso en Alemania y cuando se hizo amonestar para ver a Los Redondos: las historias más llamativas de Diego Placente

El lado oculto del entrenador de la selección argentina que disputará la final del Mundial Sub 20

Sus 28 días preso en

Cómo el Autódromo de Buenos Aires tendrá actividad pese a las obras para el MotoGP, el intento por la F1 y otra carrera Mundial que se viene

Una parte del predio se usaría para pruebas, picadas y otros eventos en 2026. Hasta cuándo habrá competencias este año y cómo se ampliarán los boxes

Cómo el Autódromo de Buenos

Exequiel Palacios habló tras renovar con Bayer Leverkusen: la “racha” de River, el llamado de Scaloni y la relación con el Diablito Echeverri

Mientras se recupera de su lesión que lo mantendrá marginado hasta 2026, el mediocampista de 27 años atendió a medios de habla hispana

Exequiel Palacios habló tras renovar

Tomás Etcheverry va por las semifinales del ATP 250 de Estocolmo ante Holger Rune: hora y TV

El platense se medirá con el ex número 10 del mundo por un lugar entre los cuatro mejores del certamen. Además, se presentará Román Burruchaga en Curitiba

Tomás Etcheverry va por las

ÚLTIMAS NOTICIAS

El precio de ethereum para

El precio de ethereum para este 17 de octubre

Criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin este 17 de octubre

Cuáles son los métodos recomendados por expertos que permiten aliviar el dolor menstrual sin medicamentos

Qué es el fibermaxing, la estrategia alimentaria que mejora la función digestiva y el bienestar

Cómo volverse inquebrantable con un régimen de pasos claros y sencillos para la actitud mental, según un ex marine

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo estará el clima en

¿Cómo estará el clima en Nueva York?

Previsión del clima en Houston para antes de salir de casa este 17 de octubre

Conoce el clima de este día en Dallas

Alarmante hallazgo en Florida: detectan señales similares a “Alzhéimer” en delfines varados en una laguna

Así se crearon los canales en Marte que desafiaron a la ciencia e intrigaron a los científicos durante décadas

DEPORTES

Luis Monti y el recorrido

Luis Monti y el recorrido que lo llevó a disputar dos finales de la Copa del Mundo con selecciones distintas en contextos de máxima tensión

Sus 28 días preso en Alemania y cuando se hizo amonestar para ver a Los Redondos: las historias más llamativas de Diego Placente

Cómo el Autódromo de Buenos Aires tendrá actividad pese a las obras para el MotoGP, el intento por la F1 y otra carrera Mundial que se viene

Exequiel Palacios habló tras renovar con Bayer Leverkusen: la “racha” de River, el llamado de Scaloni y la relación con el Diablito Echeverri

Tomás Etcheverry va por las semifinales del ATP 250 de Estocolmo ante Holger Rune: hora y TV