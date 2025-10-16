Deportes

¿La primera gran baja? Preocupación en Europa por la figura inglesa que podría perderse el Mundial 2026

Un futbolista de la selección de Inglaterra genera incertidumbre por su estado físico. Los detalles

Una figura podría perderse el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero que se disputará con 48 selecciones, por lo que la cantidad de jugadores de élite será mayor a la de ediciones anteriores. Sin embargo, la cita ecuménica podría perderse de una de las estrellas del fútbol europeo por una preocupante lesión.

La clasificación de la selección de Inglaterra a la próxima Copa del Mundo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá ha quedado opacada por la incertidumbre en torno al estado físico de Trent Alexander-Arnold, quien podría convertirse en la primera baja significativa del plantel.

El lateral derecho del Real Madrid enfrenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, cuya gravedad ha generado inquietud tanto en su club como en el entorno del elenco inglés.

El inglés Trent Alexander-Arnold durante el partido de la Eurocopa ante Dinamarca. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

El diagnóstico inicial de la lesión, sufrida a finales de septiembre, no arrojó certezas sobre los plazos de recuperación. En los últimos días, el Real Madrid emitió un parte médico en el que se limitó a informar que el jugador está “pendiente de evolución”, sin precisar una fecha estimada para su regreso a la actividad. Esta falta de claridad ha alimentado la preocupación en Inglaterra, donde Alexander-Arnold no ha sido titular desde el 13 de octubre de 2024, cuando disputó los 90 minutos en la victoria 3-1 sobre Finlandia.

El entrenador del conjunto madrileño, Xabi Alonso, abordó la situación en una conferencia de prensa a comienzos de octubre. “No es tan malo como podría ser, pero hay que esperar un poquito más”. A pesar de este mensaje moderadamente optimista, el futbolista continúa fuera de las convocatorias y su evolución sigue siendo una incógnita.

En el contexto de la selección inglesa, la ausencia prolongada de Trent Alexander-Arnold ha abierto la puerta a otros jugadores en su posición. En los compromisos más recientes, Reece James y Djed Spence se han alternado en el lateral derecho, compitiendo por un puesto que hasta hace poco parecía reservado para el exjugador del Liverpool.

La posibilidad de que Alexander-Arnold quede fuera de la lista definitiva para el Mundial no se descarta, especialmente si no logra recuperarse a tiempo para las próximas convocatorias del seleccionador Thomas Tuchel. Aunque los informes actuales sugieren que el periodo de inactividad no se extendería por seis meses, la falta de certezas mantiene en vilo a los aficionados y al cuerpo técnico.

A pesar de esta situación, desde España aseguran que el lateral inglés se encuentra trabajando para poder regresar a las canchas lo antes posible y ya comenzó a hacer ejercicios con el balón, aunque apartado del resto del plantel.

El posteo de Alexander-Arnold

Incluso el futbolista de 27 años realizó una publicación en su cuenta de Instagram, que según indicó el medio Mundo Deportivo, sería para transmitir optimismo con su regreso. Alexander-Arnold posteó una foto suya entrenando en el predio que el Merengue posee en Valdebebas, a la que acompañó con el mensaje: “De vuelta pronto”.

Mientras tanto, Inglaterra ya aseguró el primer puesto del Grupo K de las Eliminatorias europeas tras golear 5-0 a Letonia como visitante en la última fecha FIFA. En noviembre, el equipo dirigido por Tuchel enfrentará a Serbia en condición de local y a Albania como visitante en las dos jornadas finales de la fase de grupos, encuentros en los que se definirá si Alexander-Arnold logra reintegrarse al plantel o si su ausencia se prolonga.

