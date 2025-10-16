Deportes

Argentina volverá a jugar la final del Mundial Sub 20 tras 18 años: día y horario del partido ante Marruecos

La Albiceleste derrotó a Colombia e irá por su séptimo título de la categoría

El plantel de Argentina debate
El plantel de Argentina debate en pleno partido (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La selección argentina Sub 20 eliminó a Colombia en semifinales y llegó a la última instancia del certamen que se disputa en Chile. Ya está confirmada la sede, día, horario y rival del encuentro en el que se definirá si consigue el séptimo lauro en la categoría, que lo llevaría a estirar su supremacía en esta categoría.

La cita será este domingo 19 de octubre, a partir de las 20, en el estadio Nacional de Santiago de Chile. El adversario será Marruecos, que en primer turno había dejado en el camino por penales a Francia. Vale mencionar que el día anterior, se llevará a cabo el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Colombia y los franceses (a partir de las 16, en el mismo escenario).

La historia indica que Argentina ganó 6 finales sobre 7 que disputó. La única vez que se frustró su sueño fue en el Mundialito de México 1983, cuando cayó 1-0 con Brasil en el estadio Azteca (el gol lo convirtió Geovani). El elenco dirigido por Carlos Pachamé formó aquel día con Luis Islas; Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Jorge Theiler, Oscar Olivera; Julio César Gaona, Mario Vanemerak, Roberto Zárate; Claudio Turco García, Jorge Gabrich y Gustavo Dezotti.

El delantero desempató la contienda en Santiago de Chile

Argentina ya le había ganado su primer título del mundo en la final de Japón 1979 a la Unión Soviética (con un gol de Diego Armando Maradona, figura de ese equipo). Recién pudo retomar la gloria en Qatar 1995 y Malasia 1997 de la mano de José Pekerman, DT de ambos conjuntos que derrotaron en los partidos decisivos a Brasil y Uruguay, respectivamente. En Argentina 2001, el título quedó en casa nuevamente bajo la tutela del mismo entrenador y la recordada actuación de Javier Saviola, máximo artillero histórico de la historia con 11 gritos. En Holanda 2005, el conjunto liderado futbolísticamente por Lionel Messi se impuso con un doblete suyo 2-1 ante Nigeria y, dos años más tarde, repitió en Canadá 2007 gracias a la performance estelar de Sergio Kun Agüero. Ahora, 18 años después, la Albiceleste intentará repetir en Chile.

No existen antecedentes entre argentinos y marroquíes en Mundiales Sub 20. Los africanos solamente participaron en tres ocasiones: eliminados en primera ronda en Túnez 1977, octavos de final en Malasia 1997 (quedaron afuera con Irlanda) y cuarto puesto en Holanda 2005 (perdieron con Nigeria en semifinales y con Brasil en el duelo por el tercer puesto).

La tabla histórica de títulos en Mundiales Sub 20

  • Argentina 6
  • Brasil 5
  • Portugal y Serbia 2
  • Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania 1

Todos los campeones a lo largo de la historia del Mundial Sub 20

  • 1977: Unión Soviética
  • 1979: Argentina
  • 1981: República Federal de Alemania
  • 1983: Brasil
  • 1985: Brasil
  • 1987: Yugoslavia
  • 1989: Portugal
  • 1991: Portugal
  • 1993: Brasil
  • 1995: Argentina
  • 1997: Argentina
  • 1999: España
  • 2001: Argentina
  • 2003: Brasil
  • 2005: Argentina
  • 2007: Argentina
  • 2009: Ghana
  • 2011: Brasil
  • 2013: Francia
  • 2015: Serbia
  • 2017: Inglaterra
  • 2019: Ucrania
  • 2023: Uruguay

