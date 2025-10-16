Deportes

Puso al tercer arquero y atajó el penal decisivo: la estrategia de Marruecos ante Francia que lo llevó a la final del Mundial Sub 20

El equipo africano usó sus tres guardametas en la semifinal y Abdelhakim El Mesbahi se vistió de héroe para lograr el pase a la definición

El tiro decisivo que atajó Abdelhakim El Mesbahi y que valió el pase de Marruecos a la final del Mundial Sub 20

La clasificación de Marruecos a la final del Mundial Sub 20 en Chile se definió en una dramática tanda de penales (5-4) ante Francia, en un partido en el que el tercer arquero del equipo africano, Abdelhakim El Mesbahi, se convirtió en héroe al detener el disparo decisivo y asegurar el pase a la instancia definitiva.

El entrenador Mohamed Ouahbi se vio obligado a utilizar a los tres arqueros de su plantel. El titular, Yanis Benchaouch, debió abandonar el campo en el segundo tiempo debido a una lesión. Su lugar fue ocupado por Ibrahim Gomis, quien custodió el arco hasta el minuto 125. En los instantes finales, y ante la inminente definición por penales, Ouahbi optó por realizar un cambio estratégico: ingresó El Mesbahi, considerado especialista en este tipo de situaciones.

En el encuentro disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el tercer guardameta marroquí llamó la atención antes de su ingreso al campo de juego, ya que a los gritos les pidió a sus compañeros que tiraran la pelota afuera para que pudiese entrar en el epílogo del alargue.

El ingreso de Hakim Mesbahi en el final del alargue entre Marruecos-Francia

La decisión del cuerpo técnico resultó determinante. El encuentro había finalizado igualado 1-1 tras los 120 minutos reglamentarios y suplementarios. En la serie de penales, Marruecos se impuso por 5-4, con El Mesbahi deteniendo el sexto remate, ejecutado por Djylian N’Guessan, lo que selló la clasificación del conjunto africano a la final. También acertó en el tiro de Gady Beyuku que pegó en el palo.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intervención del Football Video Support (FVS), una herramienta experimental implementada en este torneo que permite a los entrenadores solicitar hasta dos revisiones de VAR. A los 30 minutos del primer tiempo, el árbitro uruguayo Tejeda sancionó penal a favor de Marruecos tras una revisión solicitada por Ouahbi, debido a una sujeción de camiseta de Le Borgne sobre Baouf. Yassir Zabiri ejecutó el penal con un disparo ajustado que impactó en el poste y, tras rebotar en el arquero Olmeta, se transformó en el 1-0 para Marruecos.

Francia respondió con variantes ofensivas, incorporando a Dabo y Mmadi, lo que incrementó la presión sobre el área marroquí. Una asistencia de Benama permitió a Dabo llegar al fondo y enviar un centro que fue capitalizado por Michal para igualar el marcador.

Los mejores momentos de Marruecos-Francia en los 120 minutos. Ambos se midieron por las semifinales del Mundial Sub 20

El desenlace llegó en la tanda de penales, en la que la apuesta por El Mesbahi resultó fundamental. El guardameta, que ingresó específicamente para la definición, detuvo el disparo clave y permitió que Marruecos avanzara a la final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Colombia. El partido por el título está programado para el domingo a las 20:00 en Santiago.

El Mesbahi tiene 20 años (7/5/2005) y juega en el conjunto juvenil del FAR Rabat, club de la capital marroquí. También es reserva del primer equipo.

Este logro de Marruecos representa la primera vez en la historia que su selección juvenil marroquí accede a la final de la Copa del Mundo de la categoría Sub 20, superando su mejor ubicación previa, el cuarto puesto alcanzado hace dos décadas.

La definición por penales de Marruecos-Francia en la que Abdelhakim El Mesbahi atajó un remate

