8 frases de Placente tras llegar a la final del Mundial Sub 20: por qué es una “revancha” y su reacción ante las críticas rivales

El delantero desempató la contienda en Santiago de Chile

Usualmente medido, Diego Placente se desahogó con un abrazo sentido con el Chino Garcé, uno de sus ayudantes, cuando Mateo Silvetti coronó la gran corrida de Gianluca Prestianni y firmó el 1-0 de Argentina ante Colombia. El gol se tradujo en el pasaje a la final en el Mundial Sub 20 y también en la puesta en valor de todo el trabajo que vienen realizando en conjunto con Lionel Scaloni, Pablo Aimar y compañía en la Selección Mayor, para seguir alimentando la base albiceleste. Pero cuando esa tarea es acompañada por los resultados, mucho mejor. Y el combinado nacional volvió a la final de una Copa del Mundo de la categoría tras 18 años.

“Es una revancha para todos, es una camada que se quedó en la puerta de hacer historia con el Sub 17 y esto es un poco la recompensa. Ojalá podamos traer la Copa”, dijo el ex lateral izquierdo, de 48 años. En efecto, en el certamen disputado en Indonesia en 2023, esta misma clase llegó a semifinales luego de superar con un contundente 3-0 a Brasil en cuartos. Pero se quedó en la puerta de la definición tras caer por penales ante Alemania. Muchos de estos chicos hoy lograron la redención tras aquella frustración. “Estoy contento, es una emoción grande porque son recuerdos que no te olvidás nunca más”, remarcó el DT.

Y la forma en la que la lograron es para destacar: ganaron los seis partidos del torneo, con la valla en cero en los últimos cuatro y un estilo reconocible, con el sello de la actual estructura de fútbol de selecciones en Argentina, más allá de que en el primer tiempo ante Colombia, el combinado Sub 20 no se sintió cómodo.

“Nos presionaron un montón, nos costó aguantar la pelota. En estos partidos tan parejos un gol cambia mucho. En el segundo tiempo estuvimos mejor”, analizó el orientador surgido de Argentinos Juniors y que brilló en River, San Lorenzo y el fútbol alemán.

Placente da indicaciones ante Colombia

“Era un rival dificilísimo, los dos partidos del Sudamericano habían sido iguales. Desnivelamos por individualidades”, destacó a su adversario. Y hasta hizo autocrítica luego de apostar en el inicio con un esquema de cinco defensores: “Uno piensa un sistema y a veces sale y otras no. El entretiempo te da eso, ajustar. Y cuando tenés jugadores con los que podés cambiar el sistema o alguna situación, te soluciona los problemas”.

OTRAS DECLARACIONES DE PLACENTE

Las alternativas que le dan los suplentes, como Silvetti

“Cuando hicimos la lista uno piensa un montón de cosas, qué pueden dar, y por ahí trabaja mucho más en defensa. Las individualidades son todas buenas. Jugaron casi todos o todos y cumplen”.

Los elogios a Prestianni

“Todos sabemos de las condiciones de Prestianni, y de los demás chicos. Creo que está madurando y eso nos pone contentos porque las condiciones siempre las tuvo. Desde que entró fue la solución y también supo esperar su momento. Porque junto con Ian Subiabre son los jugadores más chicos del plantel y tanto Prestianni como Mateo (Silvetti) pueden ser titulares, y al entrar siempre dan el 100”

“No consumo lo que dicen, la verdad. Nos enteramos la otra vez lo que habían dicho en México, que hablaron antes y no sé cómo fue. Ahora lo mismo, tratamos de aislarlos también para que no crezca esa presión de jugar el partido y con la gente, mientras más aislados estén los chicos, mejor para nosotros. Trabajamos en nuestra brubuja para analizar bien qué tenemos que hacer y cómo juega el rival. Fue caliente también el Sudamericano porque son equipos parejos”.