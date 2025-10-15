Deportes

El polémico dardo de una de las figuras de la selección de Colombia a la Argentina antes de la semifinal del Mundial Sub 20

El mediocampista Luis Landázuri sorprendió con sus declaraciones en la previa al choque en la Copa del Mundo de Chile. El entrenador César Torres también había esbozado críticas hacia Argentina

Colombia elevó la temperatura de
Colombia elevó la temperatura de la semifinal (crédito FCF)

La antesala de la semifinal del Mundial Sub 20 entre Colombia y Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile quedó marcada por las declaraciones del mediocampista colombiano Luis Landázuri, quien expresó una confianza absoluta en su equipo y avivó la efervescencia en torno al duelo. A pocas horas del enfrentamiento, el volante destacó la preparación de la selección cafetera y lanzó un polémico dardo: “La mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos”.

En la previa al encuentro, Landázuri abordó el desafío de enfrentar nuevamente a la selección argentina, con la que ya compartieron cancha en el reciente Sudamericano Sub 20. “Es un equipo al que ya conocimos en el Sudamericano, siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntas de pie para afrontar el partido y las circunstancias”, señaló el jugador y levantó la temperatura del cruce. Vale recordar que Argentina viene de eliminar 2-0 a México, en otro duelo que tuvo declaraciones cruzadas antes y después del cotejo.

La repercusión de estas declaraciones se hizo sentir rápidamente entre hinchas y medios deportivos. La frase de Landázuri sobre el apoyo internacional —“la mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos”— se convirtió en uno de los temas más comentados, alimentando la tensión y la expectativa en torno a un choque sudamericano que trasciende fronteras. El entrenador colombiano, César Torres, también adoptó un tono desafiante en la previa: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competir para ganar. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones”.

Carrizo y Presianni celebran ante
Carrizo y Presianni celebran ante México. El hombre de Vélez no podrá estar por suspensión (Andres Pina/Photosport)

Tanto Colombia como Argentina llegan invictos a la semifinal, tras superar a rivales de peso en las fases previas. El equipo dirigido por Diego Placente eliminó a Nigeria y México, mientras que los cafeteros dejaron en el camino a España y Sudáfrica, además de liderar el Grupo F en la primera fase. Los antecedentes recientes entre ambos equipos en el Sudamericano Sub 20, disputado en Venezuela, muestran un empate 1-1 en la primera ronda y una victoria ajustada de Argentina por 1-0 -con grito de Ian Subiabre- en el Hexagonal Final, lo que refuerza la paridad y la rivalidad entre ambos conjuntos.

La historia indica que Argentina se clasificó en ocho oportunidades a las semifinales del Mundial de la categoría y solamente perdió una vez en esa instancia: fue 1-0 ante Brasil en Emiratos Árabes Unidos 2003. Además, fue campeón en seis de esas ocho ocasiones. La única vez que ganó una semi y perdió la final fue en México 1983, cuando se impuso 1-0 ante Polonia y cayó 1-0 en el choque decisivo contra Brasil.

La tabla histórica de títulos en Mundiales Sub 20

  • Argentina 6
  • Brasil 5
  • Portugal y Serbia 2
  • Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania 1

Todos los campeones a lo largo de la historia del Mundial Sub 20

  • 1977: Unión Soviética
  • 1979: Argentina
  • 1981: República Federal de Alemania
  • 1983: Brasil
  • 1985: Brasil
  • 1987: Yugoslavia
  • 1989: Portugal
  • 1991: Portugal
  • 1993: Brasil
  • 1995: Argentina
  • 1997: Argentina
  • 1999: España
  • 2001: Argentina
  • 2003: Brasil
  • 2005: Argentina
  • 2007: Argentina
  • 2009: Ghana
  • 2011: Brasil
  • 2013: Francia
  • 2015: Serbia
  • 2017: Inglaterra
  • 2019: Ucrania
  • 2023: Uruguay

