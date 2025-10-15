Deportes

Un entrenador recibió un brutal pelotazo en la cara de parte de un jugador de su equipo y su respuesta tras el partido se hizo viral

El técnico español, Julen Lopetegui, habló del episodio tras la clasificación de Qatar al Mundial

El accidente que sufrió Julen Lopetegui durante un partido

La victoria de la selección de Qatar frente a Emiratos Árabes Unidos clasificó a los qataríes al Mundial 2026 tras un encuentro que dejó imágenes insólitas, como el fuerte pelotazo que recibió en la cara el entrenador español Julen Lopetegui desde el borde del campo. Este episodio fue parte de la noche en la que el país de Oriente Medio aseguró por segunda vez su presencia en una Copa del Mundo de la FIFA, su primera clasificación desde las Eliminatorias asiáticas ya que la anterior había ingresado como país anfitrión.

Tal como se pudo ver en la transmisión oficial, el incidente tuvo lugar cerca del área técnica, en un despeje del propio jugador qatarí que impactó de lleno en el rostro del seleccionador. “Me he levantado antes de que cuenten 10... He aguantado el tirón”, relató el propio Lopetegui en tono distendido al programa radial español El Partidazo tras asegurar el histórico pase.

El exguardameta bromeó sobre el momento y añadió: “El que me pegó el pelotazo era de mi equipo, me tenía ganas... Pero es fijo para el Mundial”.

El desarrollo del partido, disputado el martes en Rayán ante miles de aficionados, terminó con una ajustada victoria de Qatar por 2-1 que certificó el boleto directo de la selección a la próxima edición del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La cita será la segunda participación en la historia para el conjunto qatarí, que debutó como anfitrión en 2022.

El resultado en el estadio Jassim bin Hamad se vio definido por dos goles cuya autoría correspondió a Boualem Khoukhi y Pedro Miguel, luego de dos asistencias firmadas por Akram Afif, siguiendo la estrategia de Lopetegui. Este planteamiento permitió mantener la ventaja ante el tanto de Sultan Adil para los visitantes, que no fue suficiente para que Emiratos Árabes Unidos lograra igualar el marcador ni obtener la clasificación.

El técnico recibió un pelotazo
El técnico recibió un pelotazo en la cara (AFP)

Mientras se alcanzaba el objetivo grupal, el protagonismo de Lopetegui se acrecentó a raíz del inusual golpe, que le obligó a permanecer algunos segundos tendido antes de reincorporarse. El propio técnico reconoció durante su intervención radiofónica: “Me han metido un hostión... Me han metido fuerte”. Recordó entre risas la ironía de su pasado bajo los palos: “Además, era portero y he perdido reflejos”.

Las declaraciones recogidas por El Partidazo de la Cadena Cope reflejaron el temple del entrenador vasco durante el encuentro: “He aguantado el tirón y para conseguir cosas bonitas hay que sufrir... Si hay que llevarse un balonazo como ese pues se lleva y punto”. La referencia a la dificultad del camino hacia el éxito se mezcló con el ambiente de celebración en la zona mixta, donde el vestuario festejaba la clasificación.

La ruta de Qatar a la Copa Mundial se suma a las de otras cinco selecciones que también lograron el objetivo en la misma jornada. El balance de las eliminatorias deja a la fecha 28 equipos clasificados y 20 plazas aún por decidirse. El equipo dirigido por Lopetegui afrontará ahora la preparación hacia el mayor torneo de selecciones con el aval de los resultados y el anecdótico episodio que quedará en la memoria de jugadores e hinchas.

Lopetegui bromeó sobre el episodio
Lopetegui bromeó sobre el episodio tras la clasificación de Qatar (AFP)

