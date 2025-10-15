Camilo Ugo Carabelli se retiró del ATP de Estocolmo y su final de temporada es un misterio

Camilo Ugo Carabelli acumula tres retiros en los últimos cinco torneos que disputó (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

La temporada de Camilo Ugo Carabelli (50) es una montaña rusa, comenzó el año con buen nivel, alcanzó cuatro semifinales de ATP, jugó todos los Masters 1000 y Grand Slams, pero tras una lesión en Umag en junio se le complicaron los planes y desde entonces ganó solos dos partidos, uno por no presentación del rival, y acumula tres retiros. El Brujo no pudo con sus problemas físicos y debió abandonar en su debut en el ATP 250 de Estocolmo, que se disputa sobre superficie rápida y bajo techo, cuando caía en el tercer set ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Ugo Carabelli se llevó el primer set y batalló en el segundo, pero en la manga definitiva comenzaron las dolencias y decidió el retiro con el marcador 4-6, 7-5, 4-0 ante el número 69 del mundo. Kovacevic ahora se enfrentará ante el italiano Lorenzo Sonego, que superó por 6-4 y 6-2 al británico Arthur Fery.

Desde Umag, Ugo Carabelli ganó apenas dos partidos: los debuts en Cincinnati (ante Kei Nishikori) y Shanghai (ante Terence Atmane) y se retiró en Toronto, después en Cincinnati y este miércoles en Estocolmo. Este año, el tenista argentino alcanzó su mejor ranking con el puesto 43 en agosto.

El único argentino en carrera en el ATP 250 de Estocolmo es Tomás Etcheverry, que debutó con una victoria en tres sets ante el tenista estonio Mark Lajal (149°), proveniente de la clasificación por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3.

En su regreso al circuito tras una lesión, el platense tuvo un duro compromiso frente a rival especialista en canchas rápidas y campeón esta temporada del Challenger de Bloomfield Hills. En la siguiente instancia se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (27°), verdugo del francés Alexandre Muller (43°) por 6-4 y 6-1. El historial en el circuito de la ATP está repartido en un partido por lado.

El serbio se impuso en la primera ronda de Roland Garros 2022 por 6-3, 5-7 y 6-3, mientras que el argentino se quedó con el último duelo entre ambos en Masters 1000 de Paris en 2023 por 4-6, 7-6 (6) y 6-4, tras levantar un match Point en contra.

El ganador de este choque se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor del partido que jugarán el danés Holger Rune, número 11 del ranking y primer preclasificado del certamen, y el húngaro Marton Fucsovic.

Francisco Comesaña busca los cuartos en Bruselas

Francisco Comesaña (68°) avanzó este martes a los octavos de final del ATP 250 de Bruselas al derrotar al local David Goffin (105°) con un marcador de 7-6(5) y 6-4. En búsqueda de un lugar en los cuartos de final se medirá con el local Raphael Collignon (90°).

Sebastián Báez (44°), por su parte, quedó eliminado en la primera ronda del ATP belga y su temporada irregular suma un nuevo capítulo. A pesar de haberse consagrado campeón en el ATP 500 de Río y de haber sido finalista en Santiago y Bucarest, después de este último torneo acumuló dieciséis derrotas y apenas cinco triunfos en certámenes oficiales.