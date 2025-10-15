Deportes

Camilo Ugo Carabelli se retiró del ATP de Estocolmo y su final de temporada es un misterio

El Brujo no logra dejar atrás la mala racha de lesiones que ya lo marginó de tres torneos desde mitad de año. En este caso, abandonó el duelo ante Kovasevic por la primera ronda del certamen escandinavo

Guardar
Camilo Ugo Carabelli acumula tres
Camilo Ugo Carabelli acumula tres retiros en los últimos cinco torneos que disputó (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

La temporada de Camilo Ugo Carabelli (50) es una montaña rusa, comenzó el año con buen nivel, alcanzó cuatro semifinales de ATP, jugó todos los Masters 1000 y Grand Slams, pero tras una lesión en Umag en junio se le complicaron los planes y desde entonces ganó solos dos partidos, uno por no presentación del rival, y acumula tres retiros. El Brujo no pudo con sus problemas físicos y debió abandonar en su debut en el ATP 250 de Estocolmo, que se disputa sobre superficie rápida y bajo techo, cuando caía en el tercer set ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Ugo Carabelli se llevó el primer set y batalló en el segundo, pero en la manga definitiva comenzaron las dolencias y decidió el retiro con el marcador 4-6, 7-5, 4-0 ante el número 69 del mundo. Kovacevic ahora se enfrentará ante el italiano Lorenzo Sonego, que superó por 6-4 y 6-2 al británico Arthur Fery.

Desde Umag, Ugo Carabelli ganó apenas dos partidos: los debuts en Cincinnati (ante Kei Nishikori) y Shanghai (ante Terence Atmane) y se retiró en Toronto, después en Cincinnati y este miércoles en Estocolmo. Este año, el tenista argentino alcanzó su mejor ranking con el puesto 43 en agosto.

El único argentino en carrera en el ATP 250 de Estocolmo es Tomás Etcheverry, que debutó con una victoria en tres sets ante el tenista estonio Mark Lajal (149°), proveniente de la clasificación por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3.

En su regreso al circuito tras una lesión, el platense tuvo un duro compromiso frente a rival especialista en canchas rápidas y campeón esta temporada del Challenger de Bloomfield Hills. En la siguiente instancia se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (27°), verdugo del francés Alexandre Muller (43°) por 6-4 y 6-1. El historial en el circuito de la ATP está repartido en un partido por lado.

El serbio se impuso en la primera ronda de Roland Garros 2022 por 6-3, 5-7 y 6-3, mientras que el argentino se quedó con el último duelo entre ambos en Masters 1000 de Paris en 2023 por 4-6, 7-6 (6) y 6-4, tras levantar un match Point en contra.

El ganador de este choque se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor del partido que jugarán el danés Holger Rune, número 11 del ranking y primer preclasificado del certamen, y el húngaro Marton Fucsovic.

Francisco Comesaña busca los cuartos en Bruselas

Francisco Comesaña (68°) avanzó este martes a los octavos de final del ATP 250 de Bruselas al derrotar al local David Goffin (105°) con un marcador de 7-6(5) y 6-4. En búsqueda de un lugar en los cuartos de final se medirá con el local Raphael Collignon (90°).

Sebastián Báez (44°), por su parte, quedó eliminado en la primera ronda del ATP belga y su temporada irregular suma un nuevo capítulo. A pesar de haberse consagrado campeón en el ATP 500 de Río y de haber sido finalista en Santiago y Bucarest, después de este último torneo acumuló dieciséis derrotas y apenas cinco triunfos en certámenes oficiales.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCamilo Ugo CarabelliTomás EtcheverryATP 250 de EstocolmoTenis

Últimas Noticias

Argentina se enfrentará a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste y el combinado cafetero pujarán por un boleto a la definición del certamen. Desde las 20, por Telefe y DSports

Argentina se enfrentará a Colombia

Estaba por ganar el Ironman, pero se desplomó cerca de la meta y vio como su rival la superó: el noble gesto que recorre el mundo

La estadounidense Taylor Knibb no pudo continuar la carrera y la noruega Solveig Lovseth se quedó con el triunfo en Hawai

Estaba por ganar el Ironman,

Las revelaciones de Lucas Pratto: de sus diferencias con Gallardo en su salida de River al día que discutió “casi a las piñas” con Palermo

El delantero de Sarmiento de Junín habló de su último paso por el Millonario y de su relación con el Titán

Las revelaciones de Lucas Pratto:

George Russell renovó su contrato y seguirá en Mercedes: cómo quedó el mapa de pilotos en la F1 para 2026

El experimentado piloto británico, que viene de conquistar el GP de Singapur, prolongó su estadía en la escudería alemana

George Russell renovó su contrato

La historia del país más pequeño en clasificar a un Mundial, que reclutó a uno de sus jugadores a través de LinkedIn

Cabo Verde logró un histórico debut en la Copa del Mundo 2026 gracias a una estrategia innovadora: contactar a futbolistas de su diáspora en Europa mediante redes

La historia del país más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Otro accidente con heridos durante

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

La musaraña fue declarada extinta en Australia: las razones de su desaparición

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

Indagaron por falso testimonio al asesor legislativo que involucró a Gerardo Milman en el atentado a Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la película

El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Récord histórico de CO2 en la atmósfera alarma a la ONU

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Crisis económica en Bolivia: el PIB cae por primera vez en 39 años y el país entra en recesión

TELESHOW
El fuerte cruce entre la

El fuerte cruce entre la exnovia de Nico González y Sabrina Rojas: “Yo no miento”

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”