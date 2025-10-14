Deportes

La lapidaria definición sobre Carlos Palacios de un scouting de un gigante de Europa: “Lo limita un poco su cabeza”

Jonathan Vidallé, quien trabaja para el Arsenal inglés, habló del futbolista de Boca Juniors y reveló por qué no despegó desde su llegada al club

Carlos Palacios aún no demostró su mejor versión en Boca Juniors (@BocaJuniors)

La mirada crítica de un referente internacional del fútbol europeo ha vuelto a situar a Carlos Palacios en el centro de la escena de Boca Juniors. Mientras tanto, el delantero chileno se prepara para regresar a la titularidad el sábado ante Belgrano en la Bombonera, tras superar una lesión y ocupar el lugar de Alan Velasco.

El presente del volante trasandino de 25 años y su proyección han sido objeto de un análisis contundente por parte de Jonathan Vidallé, jefe de scouting en América del Arsenal inglés, en declaraciones a ADN Radio de Chile. El nacido en Santiago e hijo del ex arquero argentino, Enrique Vidallé, expresó su admiración por las condiciones técnicas de Palacios, pero también señaló las dificultades que el futbolista ha tenido para consolidar su rendimiento en el club argentino.

En Boca está Carlos Palacios. Me parece un gran jugador, me encanta, pero no lo veo rendir como en Unión Española”, afirmó Vidallé, aludiendo a la etapa previa del chileno en el fútbol de su país donde jugó en Unión Española y Colo Colo.

El especialista del Arsenal, que también tiene nacionalidad argentina, recordó su seguimiento a Palacios desde los primeros pasos del jugador en el estadio Santa Laura (Unión Española) y destacó el potencial que lo llevó a ser fichado por Boca Juniors. “Lo conozco desde que jugaba en Santa Laura, lo seguí de ahí en adelante. Uno dice ‘este chico tiene un tremendo potencial’, y bueno, por algo juega en Boca, pero lo limita un poco su cabeza. Si tuviera mejor mentalidad, brillaría aún más”, sostuvo Vidallé, subrayando que el aspecto ha sido un factor determinante en la evolución del futbolista.

Carlos Palacios ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes (Reuters/Sam Navarro)

La llegada de Palacios a Boca Juniors respondió a un interés sostenido del presidente de la entidad, Juan Román Riquelme, quien lo había observado en el fútbol chileno y promovió su incorporación convencido de que podía convertirse en un refuerzo decisivo.

En el entorno del club xeneize, la expectativa era alta: “Palacios es distinto”, repetían en el Consejo de Fútbol. Durante sus primeros encuentros, el zurdo exhibió cualidades como la gambeta, el desequilibrio y la rebeldía, pero con el paso del tiempo su rendimiento se diluyó y atravesó episodios conflictivos bajo las conducciones de Fernando Gago y Miguel Ángel Russo.

En su análisis, Vidallé también sugirió el camino que podría seguir el mediocampista ofensivo para alcanzar un mayor protagonismo en el equipo. “Podría hacerse líder, como Arturo Vidal o Gary Medel en Boca”, concluyó, planteando el desafío de que Palacios asuma un rol de liderazgo similar al de otros referentes chilenos que han dejado huella en el club.

Carlos Palacios se incorporó a Boca Juniors luego de que en enero pasado pagó 4,8 millones de dólares por su pase. Tiene contrato hasta 2029. Disputó 28 partidos, marcó tres goles y brindó cuatro asistencias. De momento, no llegó a desplegar su mejor versión y su paso por el club de la Ribera estuvo marcado por sus lesiones y algunas polémicas como el cruce que tuvo con Claudio Úbeda cuando fue reemplazado en el empate ante Rosario Central en Arroyito.

