Solana Sierra habló tras su Wimbledon histórico: la noticia especial que le dio la organización

El sueño de Solana Sierra en Wimbledon concluyó este domingo en los octavos de final, tras la derrota ante la alemana Laura Siegemund. Pero la marplatense de 21 años intentará en los próximos meses consolidar su rendimiento, que en el ranking en vivo ya se encuentra en el puesto 65º del ranking de la WTA y que la consolidó como la mejor tenista argentina del momento. Después de haber ingresado al tercer Grand Slam de la temporada como lucky loser, se metió entre las mejores 16 del certamen, algo que nadie había conseguido anteriormente en la Era Abierta.

Tras la caída ante la teutona que llegó a meterse en el Top 30 del mundo, por 6-3 y 6-2, la bonaerense realizó un balance de su performance en el Major. “Estoy un poco triste. Tenía muchas ganas de seguir avanzando, de seguir ganando”, inició sus palabras Sierra en diálogo con ESPN.

A pesar de la bronca y de la eliminación ante una oponente pareja en el escalafón -Solana inició la semana en el puesto 101 y Siegemund, en el 104-, la joven tuvo la capacidad de mirar la película completa y no solo la foto de la caída de este domingo: “Creo que han sido dos semanas muy positivas para mi, ha sido un sueño la verdad. Si me lo preguntabas antes de empezar la qualy no me hubiera imaginado estar en la segunda semana, así que estoy súper contenta".

Respecto al análisis de la rival del cruce de octavos, Sierra entendió que no era la mejor contrincante para desarrollar el juego que la llevó a esta instancia. “Sabíamos que me iba a jugar así, que era complicado. Ayer -por el sábado- estuvimos entrenando bastante las llegadas a los drops, pero hoy no fue mi mejor día en lo tenístico“, comentó.

Y concluyó en el mismo sentido: “Ella jugó bien, es un juego que a mi no me gusta, no me conviene. Es una jugadora con mucha experiencia, se agrandó en los momentos importantes". Siegemund, de 37 años, en los últimos años enfocó su carrera en el dobles, especialidad en la que llegó a ocupar el cuarto puesto de la WTA el año pasado. La germana en la próxima instancia irá ante la preclasificada número 1, Aryna Sabalenka.

El logro de Solana en este Wimbledon no fue algo que solamente haya enorgullecido al tenis nacional, sino que la misma organización se lo hizo saber. Es que después de su caída ante la alemana, le solicitaron que dejara su raqueta y algunas prendas suyas para exponer en el Museo del torneo en Londres, por su logro de haber alcanzado los octavos de final como lucky loser.

La bonaerense había sido derrotada en la tercera ronda de la qualy para el Grand Slam y dependía del retiro de alguna colega antes del inicio del certamen para ingresar al cuadro principal. Ese llamado por parte de la organización llegó unos minutos antes de tener que pisar el césped del All England para medirse ante la australiana Olivia Gadecki (103). La belga Greet Minnen (70) que debía disputar ese encuentro no pudo presentarse por una molestia en su espalda.

En el duelo ante la oceánica, la argentina mostró todo su arsenal y se impuso en sets corridos, por 6-2 y 7-6 (8), en una hora y 48 minutos de juego. Dos días después, volvió a pisar el pasto inglés para imponerse por primera vez en su carrera a una Top 50. Con un 6-7 (9), 6-2 y 6-1, venció a la local y número 43 del ranking Katie Boulter, en la Cancha 1 del All England Lawn Tennis and Croquet Club ante más de 11 mil personas. Dos días después, la marplatense siguió con su paso arrollador en Wimbledon y se impuso ante la española Cristina Bucsa (102), por 7-5, 1-6 y 6-1.

Su próxima presentación está pautada para el 21 julio, donde comenzará a prepararse para el segmento de la temporada de cancha rápida. El escenario será el W100 de Evansville, en Estados Unidos. La frutilla del postre del cierre grande del año, con escalas previas en los W1000 de Montreal y de Cincinnati, será el US Open, entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre.