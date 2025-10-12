La sorprendente reflexión de Gabriela Sabatini sobre el impacto de las lesiones en la carrera de Juan Martín Del Potro

Gabriela Sabatini y Roger Federer tiene una gran relación

Gabriela Sabatini, una de las figuras más reconocidas del tenis argentino, ofreció una reflexión sobre el impacto de las lesiones en la carrera de Juan Martín Del Potro. Durante su participación en Mallorca como embajadora de honor del torneo WTA 125, ex tenista sostuvo que, de no haber sido por los problemas físicos que afectaron al tandilense, este habría alcanzado el número uno del mundo, incluso en una época dominada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

“Yo creo que si a Juan Martín le hubieran respetado las lesiones habría llegado al número 1 a pesar de que estaban Federer, Nadal y Djokovic”, afirmó la campeona del US Open 1990, resaltando el talento de Del Potro y la dificultad de competir al máximo nivel frente a adversidades físicas.

La trayectoria de Del Potro lo consolidó como uno de los grandes referentes del deporte argentino en el siglo XXI. Ganó el US Open en 2009, lideró al equipo nacional hacia su primer y único título de Copa Davis, y obtuvo dos medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016. En 2018, alcanzó el tercer puesto del ranking ATP, confirmando su lugar entre los mejores del mundo. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por una serie de lesiones, especialmente en la rodilla derecha, que lo obligaron a someterse a múltiples cirugías y a retirarse de manera prematura de la competencia profesional en 2022.

La propia Torre de Tandil relató el sufrimiento físico que experimentó en los últimos años de su carrera. Todo comenzó en 2018, durante el Masters 1000 de Shanghái, cuando una caída le provocó una fractura en la rótula derecha. Luego de eso, en el Abierto de Queens 2019, la lesión se agravó tras un nuevo accidente, lo que dio inicio a una serie de intervenciones quirúrgicas. “Después de esa primera cirugía hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor. Me duele muchas veces para dormir, cuando me giro de lado o me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos”, confesó Del Potro en un video publicado antes de su partido de despedida ante Djokovic.

Del Potro besa el trofeo del US Open en 2009 tras vencer en la final a Federer (Shutterstock)

El dolor crónico se volvió una constante, lo que afectóo no solo su desempeño deportivo, sino también su vida cotidiana. “Yo desde los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota, no jugué nunca más al tenis”, relató, dejando en claro las secuelas físicas tras sus años en la elite del ranking ATP.

Las declaraciones de Gaby se producen luego de que el vínculo entre Sabatini y Del Potro se fortaleció en los últimos años, especialmente durante los momentos más difíciles del ex tenista. Del Potro recordó con emoción el gesto de apoyo de Sabatini cuando debió afrontar una cirugía: “Ella, el año pasado cuando yo tenía que afrontar una cirugía, me llamó y me dijo ‘mañana me tomo un avión y voy a estar con vos hasta que te recuperes’ y desde ahí prácticamente somos inseparables”. Este lazo de amistad y admiración mutua se hizo visible durante la exhibición de despedida de Del Potro en Parque Roca, donde quien fue abanderada de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 con sólo 18 años, aceptó acompañarlo en la cancha, gesto que el tandilense valoró profundamente.

Más allá de su historia personal, Juan Martín también expresó su deseo de que su experiencia sirva de ejemplo para otros deportistas que atraviesan situaciones similares. “Hay veces que no tengo más ganas, no soy indestructible, soy como cualquier persona que tiene cosas buenas y cosas malas, pero tengo ese plus de que muchas veces tengo que poner buena cara en determinadas situaciones”, compartió, aludiendo a la presión de mantener una imagen fuerte ante el público.

Con ocho cirugías en la rodilla y un dolor persistente, Delpo busca que su testimonio inspire a quienes enfrentan adversidades físicas en el deporte mientras recorre el mundo como un embajador del tenis argentino y luego de haber sido una figura del circuito que llegó a poner en jaque al famoso Big Three de Djokovic, Nadal y Federar que reinó en la disciplina durante dos décadas.

Del Potro se colgó la medalla de plata en Río 2016 (AFP)