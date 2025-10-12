El tenso cruce de Guillermo Barros Schelotto con Ariel Holan tras el triunfo de Rosario Central ante Vélez: “Problema mío”

El cruce entre Barros Schelotto y Holan en Vélez-Rosario Central

Rosario Central venció 2-1 a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en un partido cargado de tensión y emoción por el reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ex entrenador de ambos equipos. El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, quedó marcado por el resultado y por un fuerte cruce entre los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Ariel Holan, en una noche significativa para el fútbol argentino.

El desarrollo del juego ofreció oportunidades para ambos equipos y momentos de alta intensidad. Central abrió el marcador a los 17 minutos, cuando Alejo Véliz conectó de cabeza tras una jugada iniciada por Ángel Di María y Agustín Sández. El delantero celebró el gol señalando al cielo, en un gesto dedicado a Russo. Vélez buscó el empate y generó peligro a través de Tomás Galván y el propio Di María, quien estuvo cerca de ampliar la ventaja para los rosarinos con varios remates. En el segundo tiempo, Ignacio Malcorra tuvo una ocasión clara para Central, pero fue Manuel Lanzini quien igualó el marcador a los 6 minutos con un tiro libre preciso. El local mantuvo la presión y Rodrigo Aliendro estrelló un disparo en el poste, mientras que Francisco Pizzini vio anulado un gol por fuera de juego. Cuando el empate parecía definitivo, una falta de Elías Gómez en el área llevó al árbitro a consultar el VAR y sancionar penal. Malcorra ejecutó con precisión y aseguró la victoria visitante en los minutos finales.

El partido quedó marcado por un episodio tenso entre los entrenadores que se dio en el final del encuentro. Guillermo Barros Schelotto, molesto por el desarrollo del segundo tiempo, salió corriendo del banco de suplentes y, ante la sorpresa de futbolistas propios y del rival, salió a increpar a Ariel Holan. Allí fue cuando Braian Romero, delantero del equipo local, paró al ex DT de Boca Juniors y el conflicto se disipó antes de comenzar.

En la conferencia de prensa posterior, Schelotto explicó su reacción: “No sé cuál es la palabra exacta, pero estaba frustrado... Salimos a jugar un partido con un equipo que está ahí arriba también y del segundo tiempo se jugaron solo 20 minutos. Nosotros no hacemos tiempo, buscamos jugar”. El técnico de Vélez asumió la responsabilidad del incidente y desligó a su colega de Central: “Fue un problema mío, nada que ver el técnico rival. Si es necesario le pido disculpas porque fue una reacción mía contra el poco tiempo que se jugó y nada más”. De este modo, el entrenador reconoció que la tensión del partido y la frustración por el ritmo de juego derivaron en su reacción, pero aclaró que no existió intención de responsabilizar a Holan.

La jornada estuvo marcada por el recuerdo a Russo, cuya figura recibió múltiples homenajes en el estadio. Antes del inicio, la hinchada de Vélez desplegó una bandera con la leyenda “Q.E.P.D Miguel Ángel Russo. Gracias por la estrella 2005”, en referencia al título obtenido bajo su dirección. El estadio guardó un minuto de silencio, mientras la imagen de Russo se proyectó en la pantalla gigante y se exhibió un cuadro conmemorativo junto al campo de juego. Los jugadores de Central vistieron una camiseta especial con el rostro del entrenador y la inscripción “Miguel eterno”, y colocaron la Copa de la Liga 2023 junto al trofeo del Clausura 2005 de Vélez y el retrato de Russo en el césped.

En el contacto con los medios post partido, Barros Schelotto recordó su etapa como dirigido por Russo en Boca Juniors y expresó: “Siempre digo que cuando vos dirigís o asumís la responsabilidad en un equipo que está dentro del fútbol profesional argentino es necesario dejar los sentimientos de lado. Yo no conozco a la familia, solo lo conocí a él cuando fue mi entrenador. Tengo el respeto de aquel tiempo. Lo mejor que pude haber hecho fue respetarlo y haber aceptado todas sus decisiones fueran a favor o en contra de que yo jugara. Ese es el mejor recuerdo que tengo: haber respetado sus decisiones. Así es la vida, no quiero extenderme... lo único que creo que merece Miguel es un abrazo a su familia, respeto y silencio”.

En el plano deportivo, el triunfo permitió a Rosario Central mantenerse invicto y consolidarse en la parte alta de la tabla de la Zona B y en la Tabla Anual, que lo tiene como líder con 56 puntos: lo siguen Boca con 50 y River Plate con 49. Pese a la caída como local, Vélez quedó tercero y está dentro de los puestos de clasificación a los playoffs (ingresan los primeros ocho de cada grupo).

*El homenaje a Miguel Russo en Rosario Central-Vélez