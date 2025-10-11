Gimnasia-Talleres, Banfield-Racing, Belgrano-Estudiantes y Vélez-Rosario Central le darán continuidad a la fecha 12 del Clausura

La fecha 12 del Torneo Clausura continuará este sábado con cuatro partidos

La actividad de la fecha 12 del Torneo Clausura continuará este sábado con cuatro partidos. Gimnasia vs Talleres de Córdoba, Banfield vs Racing, Belgrano vs Estudiantes y Vélez vs Rosario Central.

GIMNASIA (LP) vs TALLERES DE CÓRDOBA

Gimnasia enfrenta a Talleres por la fecha 12 del Torneo Clausura

Gimnasia recibirá a Talleres en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 16:00 y será transmitido en vivo por ESPN Premium.

En el último enfrentamiento entre ambos equipos, disputado el 5 de abril en la Primera Fase del Torneo Apertura 2025, Talleres se impuso por 2 a 0. De cara a este nuevo cruce, Gimnasia llega tras vencer a Sarmiento por 1-0, mientras que el conjunto cordobés empató 0-0 frente a Belgrano en su partido más reciente.

El historial inmediato muestra que Gimnasia obtuvo 1 victoria y sufrió 3 derrotas en sus últimos cuatro partidos, con 3 goles a favor y 7 en contra. Por su parte, Talleres suma 1 triunfo, 2 empates y 1 caída en el mismo período, con 2 goles convertidos y 2 recibidos.

El árbitro designado para el encuentro será Sebastián Martínez. En la próxima jornada, Gimnasia disputará el clásico platense ante Estudiantes el 19 de octubre en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Alejandro Galarza; Rick Lima Morais, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez

Hora: 16:00.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.

BANFIELD vs RACING CLUB

Banfield y Racing jugarán por la fecha 12 del Torneo Clausura

Racing Club afrontará el próximo sábado un compromiso ante Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura, en el estadio Florencio Sola, desde las 19:00. Para este encuentro, el equipo dirigido por Gustavo Costas sorprendió al ensayar una formación sin tres de sus habituales titulares: Maravilla Martínez, Santiago Sosa y Facundo Mura, quienes no participaron de la práctica de fútbol ni realizaron trabajos de campo previos al partido.

La ausencia de estos jugadores, que tampoco estuvieron presentes en el empate 0-0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en la jornada anterior, no fue explicada oficialmente por el club. De confirmarse su baja, se perderían dos partidos consecutivos, lo que genera dudas sobre la estrategia de rotación de cara a las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, programadas para dentro de menos de dos semanas.

En la práctica, Costas alineó a Arias; Martirena, Colombo, Rojo, Rojas; Zuculini, Forneris, Almendra; Solari, Vietto y Conechny como posible equipo titular. Cambeses no estuvo disponible por su convocatoria a la selección argentina en Estados Unidos, mientras que Franco Pardo quedó descartado para lo que resta de 2025 debido a una lesión grado 3 en un aductor. Por su parte, Zaracho volvió a entrenar a la par del grupo y podría integrar el banco de suplentes.

Desde la dirigencia, se descartó la incorporación de refuerzos para la Libertadores, salvo que surja la posibilidad de sumar a un jugador de jerarquía y con acuerdo del club de origen. En este contexto, Lucho aparece como principal alternativa de relevo ofensivo, especialmente ante la posible ausencia del goleador.

Banfield, que viene de perder 0-1 ante Huracán, suma dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con 2 goles a favor y 4 en contra. En el historial reciente entre ambos equipos, Racing Club se impuso en el último cruce por 4 a 1 el 6 de abril, durante la Primera Fase del Torneo Apertura 2025. El árbitro designado para el encuentro será Nazareno Arasa.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Santiago Solari; Tomás Conechny, Luciano Vietto, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Hora: 18:00.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Florencio Sola.

TV: TNT Sports.

BELGRANO vs ESTUDIANTES DE LA PLATA

Belgrano recibe a Estudiantes por la fecha 12 del Torneo Clausura

Belgrano recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 22:15 en el Gigante de Alberdi por la fecha 12 del Torneo Clausura, con bajas confirmadas por convocatorias internacionales y lesiones.

De cara a este encuentro, el equipo cordobés no contará con Lucas Zelarayán ni Bryan Reyna, ambos citados por sus selecciones nacionales. Zelarayán viajó a Europa para disputar con Armenia una doble jornada de eliminatorias UEFA, enfrentando a Hungría el sábado en Budapest a las 13:00 (hora argentina) y a República de Irlanda el martes 14 en Dublín a las 16:45. Por su parte, Reyna fue convocado por Perú para un amistoso ante Chile en Santiago.

En el rubro de lesionados, Alexis Maldonado continúa en recuperación tras una contractura sufrida antes del clásico y se estima que necesitará al menos una semana más para volver. Federico Ricca podría regresar si supera el desgarro que lo marginó antes del compromiso por Copa Argentina, lesión que ya lleva casi tres semanas. Además, durante el último partido, Adrián Spörle y Elías López terminaron con molestias musculares.

El historial reciente entre Belgrano y Estudiantes muestra paridad: en los últimos cinco enfrentamientos, los cordobeses ganaron tres veces, los platenses una y hubo un empate. El último cruce fue el 4 de abril, con triunfo de Belgrano por 0-1 en la Primera Fase del Torneo Apertura 2025.

Tras este compromiso, Belgrano visitará a Boca Juniors en la Bombonera el sábado 18 de octubre por la fecha 13, previo al receso por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Además, el club aguarda definiciones sobre la sede y fecha de la semifinal de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que podría disputarse el jueves 23 o viernes 24 de octubre, con Rosario como principal candidata, aunque sujeta a la resolución de restricciones para la hinchada visitante.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Lisandro López, Leonardo Morales y Adrián Sporle; Lucas Menossi, Santiago Longo, Mavilla y Francisco González Metili; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain o Gabriel Neves; Cristian Medina, Tiago Palacios, Fabricio Pérez o Alexis Castro: Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 22:15.

Árbitro: Bryan Gustavo Ferreyra.

Estadio: Julio César Villagra.

TV: TNT Sports.

VÉLEZ SARSFIELD vs ROSARIO CENTRAL

Vélez y Rosario Central se enfrentarán por la fecha 12 del Torneo Clausura

Vélez Sarsfield y Rosario Central se enfrentarán desde las 22:15 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura. El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos.

Será un encuentro cargado de emociones teniendo en cuenta la identificación que tenía en ambas instituciones Miguel Ángel Russo, el legendario entrenador que murió el pasado miércoles a los 69 años.

En el historial reciente entre ambos equipos, Rosario Central ha logrado 3 victorias, mientras que Vélez suma 1 triunfo y se registra 1 empate en el campeonato. El último cruce en esta competencia se disputó el 5 de abril, cuando Rosario Central se impuso por 2 a 1.

El conjunto local llega tras igualar 2-2 ante Deportivo Riestra, acumulando 3 victorias y 1 empate en sus últimos 4 partidos, con 10 goles a favor y 4 en contra. Por su parte, el equipo visitante viene de vencer a River Plate por 2-1 y presenta un balance de 1 triunfo y 3 empates en las jornadas previas, con 7 goles convertidos y 3 recibidos.

A lo largo de la historia, Vélez Sarsfield y Rosario Central se han enfrentado en 156 ocasiones: el equipo de Liniers ganó 59 partidos y marcó 233 goles, mientras que los rosarinos obtuvieron 47 victorias y anotaron 209 tantos. Se registraron 52 empates.

En los últimos enfrentamientos, Vélez se impuso 1-0 en la Copa de la Liga 2024, mientras que en la edición 2023 igualaron 1-1. En la Liga Profesional 2022, el conjunto de Liniers ganó 2-0.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Santiago López o Giovanni Cantizano; Alejo Veliz. DT: Ariel Holan

Hora: 22:15.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: José Amalfitani.

TV: ESPN Premium.

LAS POSICIONES: