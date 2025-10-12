El homenaje en conjunto entre Vélez y Central para Miguel Ángel Russo: trofeos, camiseta especial y un sentido minuto de silencio

El encuentro entre Vélez Sarsfield y Rosario Central en la Liga Profesional de Fútbol se transformó en un emotivo tributo a Miguel Ángel Russo, quien dejó una huella imborrable en ambos clubes al guiarlos hacia el título. La jornada estuvo marcada por una serie de homenajes que reflejaron el profundo afecto y reconocimiento de las instituciones y sus hinchas hacia el entrenador fallecido.

Antes del inicio del partido, la hinchada de Vélez desplegó una bandera en la que se leía: “Q.E.P.D Miguel Ángel Russo. Gracias por la estrella 2005”, en alusión al campeonato obtenido bajo su dirección en el Torneo Clausura 2005. Este gesto se acompañó de otra bandera dedicada a Ángel Di María con el mensaje “Bienvenido Fideo al José Amalfitani”.

La trayectoria de Russo en el Fortín dejó una huella indeleble. Allí obtuvo su primer título como director técnico en la máxima categoría, alzando el Torneo Clausura 2005 y alcanzando las semifinales de la Copa Sudamericana ese mismo año. Su vínculo con el club se renovó en 2015, consolidando su legado en la institución de Liniers.

La imagen de Russo también estuvo presente en la pantalla gigante del estadio, donde se proyectó una fotografía suya como director técnico de Vélez, en blanco y negro. Junto al campo de juego, se exhibió un cuadro que lo retrataba en el momento de la consagración de aquel título, el primero que obtuvo en la Primera División argentina. Previamente, Russo había logrado ascensos a la máxima categoría con Lanús y Estudiantes, consolidando su trayectoria como entrenador.

El homenaje a Russo (Fotobaires)

El estadio guardó un minuto de silencio en memoria del entrenador, en un ambiente de respeto y emoción compartida. La ovación de pie de todo el público y la formación de los jugadores en el centro del campo reflejaron la magnitud del reconocimiento.

En el momento en que los equipos saltaron al campo, se realizó un homenaje conjunto: los jugadores de Central llevaron la Copa de la Liga 2023 y la colocaron sobre el césped junto al trofeo del Clausura 2005 de Vélez y el cuadro de Russo.

Por parte del conjunto rosarino, el club anunció a través de sus redes sociales que el equipo vestiría una camiseta especial durante la noche. Esta prenda llevaba el rostro de Russo junto a la Copa de la Liga Profesional 2023, el trofeo que conquistó con el conjunto rosarino, y la inscripción “Miguel eterno” debajo. La imagen del entrenador también fue utilizada en la publicación donde se confirmó la alineación titular para el partido.

En Rosario, la relación de Russo fue aún más extensa, con cinco etapas al frente del equipo. Entre sus logros más destacados figura la ya mencionada obtención de la Copa de la Liga 2023, así como la clasificación a la final de la CONMEBOL 1997. Además, su gestión permitió al conjunto rosarino alejarse de situaciones comprometidas en la tabla en varias ocasiones. Un hecho especialmente valorado por la afición canalla es que, durante su conducción, nunca perdió un clásico ante Newell’s,

“¡Te vamos a recordar toda la vida, Miguel!”, fue el mensaje que acompañó una de las publicaciones de Central en sus redes sociales, reafirmando el legado de Russo en la historia de ambos clubes.

La camiseta especial que utilizó Central en honor a Miguel Russo (@RosarioCentral)