¿Vuelve la MSN? Neymar podría reencontrarse con Messi y Suárez en el Inter Miami

Neymar tiene contrato con Santos hasta fin de año (Crédito: Reuters/Thiago Bernardes)

Entre 2014 y 2017, hubo una delantera que obnubiló a todo el mundo del fútbol. La MSN conformada por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar fijó un sello distintivo, ya que el tridente fue parte de un Barcelona que coronó en la Champions League y obligaba a sentarse al fanático frente al televisor para observar una cuota de buen espectáculo. La salida de Ney al PSG desarmó la delantera, pero en los últimos ocho años siempre se rumoreó con la posibilidad de que vuelvan a reunirse en otro club, una chance que recobró valor con vistas a un nuevo mercado de pases.

El diario británico Daily Mail aseguró que el Inter Miami recibió el ofrecimiento de poder reforzarse con el astro brasileño. Esta información, de la que también se hizo eco la prestigiosa cadena deportiva Sky Sports, añade que todavía no se han llevado a cabo negociaciones entre las partes, pero los agentes del brasileño miran más allá con vistas a la cercanía con el Mundial 2026.

Los representantes del futbolista brasileño de 33 años consideran la existencia del valor potencial que equivaldría llevar al máximo goleador histórico de la selección de Brasil a los Estados Unidos, tanto dentro como fuera de la cancha, de cara a la realización de la Copa del Mundo en ese país, México y Canadá a mitad del próximo año.

“Es una perspectiva que también podría atraer a Neymar en este momento de su carrera mientras considera qué otras opciones le esperan”, agregó la nota firmada por Simon Jones en el periódico inglés.

El tridente ganó la UEFA Champions League 2014/15 con Luis Enrique como entrenador (Crédito: Reuters / Darren Staples)

El atacante milita en el Santos en una búsqueda por volver a sus raíces en el club que lo vio nacer futbolísticamente después de pasos frustrantes en París Saint-Germain (PSG) y Al Hilal de Arabia Saudita, donde ganó cuatro títulos, pero solo jugó siete partidos en un año y medio por distintas lesiones. Vale recordar que sufrió la rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda en un duelo del Scratch ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Inicialmente, su contrato lo vinculaba al Peixe hasta mitad de año, pero antes de la finalización se confirmó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2025 “con posibilidad de renovación después del final del contrato”, según confirmó la institución en redes sociales.

En lo que va del presente calendario, Neymar disputó 21 compromisos con ese club, en los cuales marcó seis goles y dio tres asistencias, cifras muy alejadas a la valía de un traspaso que buscaba devolver a este equipo a los primeros planos del fútbol brasileño, ya que regresó a la máxima categoría después de atravesar 2024 en la Segunda División. A esa escasa producción, se suma que Santos está a tres puntos de caer en zona de descenso en el Brasileirao a falta de 11 fechas para el final del torneo.

De igual manera, la ilusión por volver a ver la MSN genera mucha expectativa, ya que Neymar podría negociar con el pase en su poder a partir del 1° de enero de 2026 y llegar sin cuota de transferencia a cualquier club.

Messi y Suárez reúnen 40 goles en la temporada (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

En enero de 2025, los rumores estaban a la orden del día y Luis Suárez se mostró a favor de la llegada de su amigo al Inter Miami: “Todo el mundo sabe lo que es Ney como jugador, lo que generamos juntos en esa época, hoy estamos en otra época con mucho más edad que en ese momento, pero siempre te genera ilusión un jugador como él por la calidad que te puede aportar. En el fútbol todo puede pasar, pero son expectativas e ilusiones que se pueden generar y hay que ser concreto. Es difícil, complicado”.

Los trascendidos se remontan a varios meses de antelación porque incluso Lionel Messi se refirió a la posibilidad de tenerlo en el plantel a mitad de 2024, cuando todavía estaba en Al Hilal: “La vida da tantas vueltas que puede pasar de todo, pero creo que hoy por hoy, no”.

Su llegada provocaría un golpe de mercado en un lapso que se avecina de transición para el Inter Miami porque Sergio Busquets y Jordi Alba ya anunciaron su retiro a fin de año y empiezan a sonar nombres para reforzar una plantilla que buscará ir por todo en 2026. De igual manera, las piedras angulares del proyecto son Messi y Suárez y ambos todavía deben renovar su contrato.

En el caso de la Pulga, algunas versiones indican que el nuevo vínculo sería hasta fines de 2026, con opción a otro año (2027), pero otro rumor apunta a una continuidad hasta 2028 (tendría 41 años). Sin embargo, según pudo saber Infobae, el acuerdo todavía no está cerrado. “Está avanzado, pero no hay una fecha estimada de firma. Todavía quedan cosas por resolver. Hay buena sintonía, todo marcha bien, pero aun restan detalles”, le afirmó una fuente a este medio desde Florida.

En distinto carril está la situación del Pistolero, quien arrastra varios problemas físicos de larga data, y uno de los fundadores de las Garzas, Jorge Mas, señaló que la renovación está en las manos del uruguayo en declaraciones publicadas por bein Sports: “Suárez tiene un gran corazón de futbolista. Luis Suárez es extraordinario. Lo da todo en cada partido. Bromeo con él sobre el dolor de rodilla porque yo también lo tengo, pero soy viejo. Veremos qué quiere hacer, si quiere hacer un año más o muchos más depende de él si su cuerpo se lo permite. Creo que esa es la cuestión. Creo que el problema con Luis Suárez es físico, no emocional”.