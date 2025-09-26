Deportes

Sergio Busquets anunció su retiro a los 37 años: “Gracias al fútbol por tanto”

El legendario mediocampista apeló a un emotivo video para confirmar que colgará los botines una vez que termine la participación del Inter Miami en la MLS

Guardar
Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol

“Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”. Con esa frase y un video emotivo, Sergio Busquets anunció que se retirará de la actividad al fin de año, una vez concluida su participación en la MLS con el Inter Miami, ya clasificado a los playoffs de la competencia.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, afirmó el centrocampista de 37 años en el clip que compartió en su cuenta de Instagram. Busi, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi, de quien fue uno de sus principales laderos.

Con una técnica más propia de un volante ofensivo que de un 5 pivote, revolucionó el puesto a partir del brillo y la puntada inicial que le imprimió al mítico equipo que condujo Pep Guardiola. Hoy se sigue destacando en la MLS: de hecho, este miércoles le regaló una exquisita asistencia al argentino en el triunfo 3-0 ante New York City.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

deportes-internacionaldeportes-argentinaSergio BusquetsInter MiamiMLSBarcelona

Últimas Noticias

Así quedó el cuadro de semifinales de la Libertadores tras la clasificación de Flamengo ante Estudiantes

El Pincha ganó 1-0 en La Plata y llevó la serie a los penales, pero chocó con la figura del arquero Agustín Rossi

Así quedó el cuadro de

Un campeón del mundo con Argentina anunció que terminará el secundario a los 75 años: “Nunca es tarde”

“Voy a poner la vida como la puse siendo profesional”, indicó el icono de la Albiceleste

Un campeón del mundo con

El extravagante pedido de Conor McGregor para aceptar pelear en la Casa Blanca: “Mi obra maestra por pintar”

La leyenda de UFC realizó una peculiar demanda para luchar en el evento conmemorativo por el 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos

El extravagante pedido de Conor

El categórico análisis de Astrada sobre la eliminación de River en la Copa Libertadores: “Hay ciclos terminados”

El ex entrenador del Millonario enumeró las causas de la derrota ante Palmeiras: “Esta me la veía venir. Y Marcelo Gallardo es tan responsable como todos”

El categórico análisis de Astrada

Escándalo en Santos por las graves acusaciones contra Neymar: “Es adicto al whisky, fuma narguile y se duerme a las 5 de la mañana”

El brasileño volvió a quedar en el centro de la polémica y su entorno respondió con un duro comunicado. Su irónica reacción en las redes

Escándalo en Santos por las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron al exjuez federal de

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
El Polaco habló del alcoholismo

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”