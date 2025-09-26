Sergio Busquets anunció su retiro a los 37 años: “Gracias al fútbol por tanto”

Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol

“Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”. Con esa frase y un video emotivo, Sergio Busquets anunció que se retirará de la actividad al fin de año, una vez concluida su participación en la MLS con el Inter Miami, ya clasificado a los playoffs de la competencia.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, afirmó el centrocampista de 37 años en el clip que compartió en su cuenta de Instagram. Busi, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi, de quien fue uno de sus principales laderos.

Con una técnica más propia de un volante ofensivo que de un 5 pivote, revolucionó el puesto a partir del brillo y la puntada inicial que le imprimió al mítico equipo que condujo Pep Guardiola. Hoy se sigue destacando en la MLS: de hecho, este miércoles le regaló una exquisita asistencia al argentino en el triunfo 3-0 ante New York City.

