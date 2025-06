Neymar definió su futuro: la llamativa cláusula de su nuevo contrato

Tras una temporada en la que se esperaba una producción a su medida, Neymar confirmó que continuará en el Santos, al menos hasta diciembre del próximo año, tras la firma de un nuevo contrato que extiende su vínculo con el club brasileño.

El acuerdo se formalizó recientemente, antes de la expiración del contrato anterior, y representa un desafío significativo Ney, dado que quiere llevar al Peixe al primer plano internacional.

El proceso de renovación no fue fácil. Si bien el nuevo acuerdo asegura la presencia del ex Barcelona hasta diciembre de 2025, no existe una garantía formal de que el delantero continuará en el club durante 2026. No obstante, el club paulista incluyó en el documento varias cláusulas que abren la puerta a una renovación automática, una estrategia que busca ofrecer flexibilidad tanto al jugador como al club, permitiendo que ambas partes evalúen su situación a medida que se acerque la fecha planteada.

Uno de los aspectos más relevantes de este nuevo acuerdo radica en el cambio del modelo de contratación. Según reveló ESPN, ambas partes decidieron eliminar el contrato adicional que existía entre Santos y NR Sports, la empresa encargada de gestionar los derechos de imagen de Neymar. Hasta el 30 de junio, la relación se dividía en dos partes: por un lado, un contrato directo entre l ainstitución y el delantero, con un salario neto de 543.000 dólares; por otro, un acuerdo con NR Sports para la explotación comercial de las propiedades intelectuales del futbolista.

El mismo establecía un pago mínimo de 15 millones de dólares al club, monto que se cubría mediante transferencias derivadas de contratos firmados tras la llegada de Neymar. La fórmula central de este acuerdo consistía en una división de las ganancias generadas por el futbolista: el 75% de los nuevos acuerdos o mejoras en asociaciones previas correspondía a la empresa, mientras que el club recibía el 25% restante.

La rescisión de ese acuerdo no exime al Santos de cumplir con las obligaciones financieras adquiridas durante los primeros meses. Es decir que la institución aún debe abonar las cantidades correspondientes a ese periodo, aunque, según fuentes internas, ya ha generado los fondos necesarios para honrar este compromiso.

El desenlace de la relación entre Santos y NR Sports estuvo marcado por un episodio de tensión. Personas vinculadas a la empresa confirmaron que el principal motivo que llevó a la terminación del contrato fue la filtración del documento a la prensa. Según el informe, la empresa atribuye la divulgación de la información a “alguien de la Junta Directiva del Santos”, lo que generó un clima de desconfianza y precipitó la ruptura.

En el plano deportivo, la temporada actual de Neymar con el Santos ha estado marcada por la irregularidad. El delantero ha disputado 12 partidos, en los que ha anotado tres goles. Su último compromiso tuvo lugar el primero de marzo frente al Botafogo, un partido que terminó de manera polémica para el jugador: Ney fue expulsado tras marcar un gol con la mano.

A medida que se acerca el Mundial del próximo año, la atención sobre el futuro del astro brasileño continuará creciendo. La posibilidad de que la figura con pasado en el PSG vuelva a mostrar su mejor versión, podría llevarlo nuevamente al representativo nacional, que está bajo la órbita de Carlo Ancelotti. Pero para que ello ocurra, el delantero debe centrarse en sus objetivos deportivos y dejar en segundo plano sus divertidas jornadas en el ámbito privado.