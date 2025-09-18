La verdad detrás de los rumores de inminente renovación del vínculo de Messi con el Inter Miami: cómo está la negociación

Messi celebra con la casaca rosa. Es el segundo goleador de la MLS (AP Foto/Lynne Sladky)

El futuro de Lionel Messi vuelve a estar en el foco de atención del mundo del fútbol. Es que el delantero, de 38 años, que tiene la chance de revalidar en 2026 el título mundial que obtuvo en Qatar 2022 con la selección argentina, finaliza su vínculo con el Inter Miami en diciembre. Y, en las últimas horas, crecieron las versiones de un acuerdo “plurianual” cerrado con Las Garzas por la renovación de su vínculo.

Según El Heraldo de Miami, este nuevo compromiso, que ya estaría a punto de ser remitido a la MLS para su aprobación definitiva, garantizaría que el capitán continúe liderando al equipo en la liga estadounidense y participe en la esperada inauguración del Miami Freedom Park en 2026.

Los rumores señalan que el lazo se extendería hasta fines de 2026, con opción a otro año (2027). Sin embargo, otras versiones marcan que el lazo podrá llegar hasta 2028 (tendría 41 años). Sin embargo, según pudo saber Infobae, el acuerdo todavía no está cerrado.

“Está avanzado, pero no hay una fecha estimada de firma. Todavía quedan cosas por resolver”, le plantearon a este medio desde Florida. “Hay buena sintonía, todo marcha bien, pero aún restan detalles”, insistió la misma voz.

Vale recordar que el Inter Miami es la única institución con la que negocia el argentino, cuya vinculación con la franquicia va mucho más allá de la relación futbolista-club. Prueba de ello, hace unos días, el elenco rosa anunció que la Academia llevará en su camiseta el logo de la marca Messi. Más: desde su llegada, el club experimentó un crecimiento económico sin precedentes: los ingresos pasaron de USD 50 millones a USD 130 millones en 2023, y las proyecciones para 2025 apuntan a USD 300 millones. Este impacto se refleja también en el aumento del precio de las entradas, tanto en partidos de local como de visitante, y en el auge de las ventas de productos oficiales y patrocinios.

Hay otros factores que lo empujan a la continuidad: la familia está asentada en la ciudad; Thiago, Mateo y Ciro juegan en la Academia de Las Garzas; se formó una “comunidad” de amigos que lo hacen sentir como en casa (Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Oscar Ustari, Rodrigo de Paul, Javier Mascherano, y siguen las firmas); y el club, más allá de Messi, parece decidido a redoblar la apuesta en el futuro cercano y robustecer el plantel, que ya ganó dos títulos (la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024).

Esta temporada, Las Garzas ya llegaron a semifinales de la Concachampions y a la definición de la Leagues Cup. Y, aún en una racha de lesiones que limita sus posibilidades, van por el golpe en la MLS. Gracias a la victoria (con un grito del astro) ante Seattle Sounders por 3 a 1, Inter Miami alcanzó el sexto puesto de la Conferencia Este con 59 puntos, a solo 8 puntos del líder Philadelphia Union y con tres partidos pendientes: le quedan siete jornadas para terminar la fase regular. Este sábado, recibirá al DC United en el Chase Stadium.

La temporada actual de la Major League Soccer viene siendo especialmente productiva para el delantero ex Barcelona y PSG: acumula 20 goles y 11 asistencias en 21 partidos, y suma 28 goles y 13 asistencias en todas las competiciones en 2025. Contra Seattle firmó su grito Nº 880 en su carrera y se transformó en el futbolista más joven en lograr esa cifra. ¿A quién le arrebató el honor? Sí, a Cristiano Ronaldo.

Todo ese combo es el que quiere retener Inter Miami. El del imán del público, la belleza futbolística y los dólares; el del motor de los títulos; el del símbolo que ostenta la máxima conquista de títulos en la historia, que incluye el Mundial y dos Copas América; el del dueño de ocho Balones de Oro. Está encaminado, pero aún no atado.