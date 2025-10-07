El nostálgico mensaje de Messi a Jordi Alba tras el anuncio de su retiro: “¿Quién me va a dar los pases atrás?"

Abrazo de gol entre Messi y Alba: un clásico en sus carreras (AP Photo/Lynne Sladky)

El anuncio de Jordi Alba sobre su retiro al finalizar la temporada ha intensificado la sensación de cierre de ciclo en el Inter Miami, un club que en los últimos días ya había experimentado la despedida de Sergio Busquets. La salida de ambos futbolistas, figuras clave tanto en el equipo estadounidense como en el pasado reciente del FC Barcelona, ya disparó la nostalgia entre los amantes del fútbol y entre sus propios compañeros, tal el caso del mismísimo Lionel Messi.

A sus 36 años, Jordi Alba ha sido un referente en cada equipo por el que ha pasado, destacando especialmente por su sociedad con el capitán argentino. Juntos, no solo compartieron la camiseta blaugrana, sino que también construyeron una de las asociaciones ofensivas más efectivas de la última década, en la que el lateral catalán sobresalió tanto por su capacidad goleadora como por su habilidad para asistir a sus compañeros más adelantados.

La noticia del retiro de Busquets, ocurrida apenas unos días antes, ya había generado inquietud entre la afición y la directiva del Inter Miami. Ahora, la decisión de Alba profundiza esa percepción de que el club se encuentra ante el final de una era. La estrategia de incorporar a exjugadores del Barcelona para fortalecer el proyecto deportivo de la entidad estadounidense se ve alterada por la partida casi simultánea de dos de sus pilares.

El propio Jordi Alba comunicó su decisión a través de un vídeo publicado en redes sociales. En su mensaje, expresó: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”. El futbolista añadió que siente haber recorrido su camino con toda la pasión posible y que ahora es el momento adecuado para iniciar una nueva etapa, afirmando: “El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”.

El mensaje de la Pulga para Jordi

En su despedida, Alba dedicó palabras de agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera, así como a los clubes que marcaron su trayectoria. Recordó sus inicios en el Atlético Centro Hospitalense, donde comenzó su formación, y mencionó al Cornellà, que le brindó la confianza necesaria para crecer. También hizo referencia al Nàstic de Tarragona, donde aprendió a convivir en un vestuario profesional y maduró junto a grandes compañeros, y al Valencia Club de Fútbol, el equipo que le permitió cumplir su sueño de debutar en Primera División.

El lateral izquierdo reservó una mención especial para el FC Barcelona, club con el que conquistó la Champions League en 2015. En sus palabras: “Al FC Barcelona, el club de mi vida, el que me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles”, según el vídeo difundido en redes sociales y recogido por Infobae. También expresó su orgullo por haber vestido la camiseta de la Selección Española y agradeció al Inter Miami por haberle abierto las puertas en la etapa final de su carrera.

“Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre, una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto”, concluyó.

Ante el anuncio, Messi reaccionó con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahi. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?“.

La amistad entre ambos trascendió los campos de juego. Y todavía tienen margen para ofrecer más magia: el epílogo de la MLS los puede encontrar dando una vuelta olímpica para hacerle honor a su legado.