Deportes

El nostálgico mensaje de Messi a Jordi Alba tras el anuncio de su retiro: “¿Quién me va a dar los pases atrás?"

El lateral izquierdo, socio del astro argentino tanto en el Barcelona como en el Inter Miami, confirmó que colgará los botines al final de la temporada

Guardar
Abrazo de gol entre Messi
Abrazo de gol entre Messi y Alba: un clásico en sus carreras (AP Photo/Lynne Sladky)

El anuncio de Jordi Alba sobre su retiro al finalizar la temporada ha intensificado la sensación de cierre de ciclo en el Inter Miami, un club que en los últimos días ya había experimentado la despedida de Sergio Busquets. La salida de ambos futbolistas, figuras clave tanto en el equipo estadounidense como en el pasado reciente del FC Barcelona, ya disparó la nostalgia entre los amantes del fútbol y entre sus propios compañeros, tal el caso del mismísimo Lionel Messi.

A sus 36 años, Jordi Alba ha sido un referente en cada equipo por el que ha pasado, destacando especialmente por su sociedad con el capitán argentino. Juntos, no solo compartieron la camiseta blaugrana, sino que también construyeron una de las asociaciones ofensivas más efectivas de la última década, en la que el lateral catalán sobresalió tanto por su capacidad goleadora como por su habilidad para asistir a sus compañeros más adelantados.

La noticia del retiro de Busquets, ocurrida apenas unos días antes, ya había generado inquietud entre la afición y la directiva del Inter Miami. Ahora, la decisión de Alba profundiza esa percepción de que el club se encuentra ante el final de una era. La estrategia de incorporar a exjugadores del Barcelona para fortalecer el proyecto deportivo de la entidad estadounidense se ve alterada por la partida casi simultánea de dos de sus pilares.

El propio Jordi Alba comunicó su decisión a través de un vídeo publicado en redes sociales. En su mensaje, expresó: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”. El futbolista añadió que siente haber recorrido su camino con toda la pasión posible y que ahora es el momento adecuado para iniciar una nueva etapa, afirmando: “El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”.

El mensaje de la Pulga
El mensaje de la Pulga para Jordi

En su despedida, Alba dedicó palabras de agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera, así como a los clubes que marcaron su trayectoria. Recordó sus inicios en el Atlético Centro Hospitalense, donde comenzó su formación, y mencionó al Cornellà, que le brindó la confianza necesaria para crecer. También hizo referencia al Nàstic de Tarragona, donde aprendió a convivir en un vestuario profesional y maduró junto a grandes compañeros, y al Valencia Club de Fútbol, el equipo que le permitió cumplir su sueño de debutar en Primera División.

El lateral izquierdo reservó una mención especial para el FC Barcelona, club con el que conquistó la Champions League en 2015. En sus palabras: “Al FC Barcelona, el club de mi vida, el que me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles”, según el vídeo difundido en redes sociales y recogido por Infobae. También expresó su orgullo por haber vestido la camiseta de la Selección Española y agradeció al Inter Miami por haberle abierto las puertas en la etapa final de su carrera.

“Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre, una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto”, concluyó.

Ante el anuncio, Messi reaccionó con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahi. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?“.

La amistad entre ambos trascendió los campos de juego. Y todavía tienen margen para ofrecer más magia: el epílogo de la MLS los puede encontrar dando una vuelta olímpica para hacerle honor a su legado.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiJordi AlbaInter Miamideportes-argentina

Últimas Noticias

Los mensajes de apoyo del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo en medio de la preocupación por su salud

El entrenador de Boca Juniors se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado

Los mensajes de apoyo del

Susto en la Liga Nacional de básquet: se descompensó un jugador de Atenas antes del duelo contra Racing de Chivilcoy

Germán Misetich se desplomó en la cancha y debió ser hospitalizado. Qué dice el parte médico del club cordobés

Susto en la Liga Nacional

Scaloni habló antes de los amistosos de la Selección: su charla con Messi y los nombres que que quiere ver “si pueden subirse al barco”

El entrenador de la Albiceleste remarcó su intención de probar “gente nueva” en los cruces contra Venezuela y Puerto Rico

Scaloni habló antes de los

“¡Vayan y ganen, carajo!”: la eufórica charla de Matías Almeyda con el plantel del Sevilla antes del triunfo ante el Barcelona

El Pelado les recordó a sus jugadores que el conjunto andaluz no le ganaba al Culé desde hacía una década. “Más motivación que esa no pueden tener”, enfatizó

“¡Vayan y ganen, carajo!”: la

Se retiró el último “sobreviviente” de la Generación Dorada: Carlos Delfino anunció que deja el básquet a los 43 años

El santafesino tomó la decisión luego de 27 años de carrera que incluyó cuatro títulos con la selección argentina y pasos por la NBA y Europa

Se retiró el último “sobreviviente”
ÚLTIMAS NOTICIAS
La fiscalía con competencia electoral

La fiscalía con competencia electoral dictaminó que Karen Reichardt sea quien encabece la boleta de LLA

Un violento choque frontal en la Ruta Provincial 51 terminó con un auto prendido fuego y hay tres heridos graves

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

El Tesoro volvió a intervenir fuerte en el mercado y el dólar cerró estable mientras se negocia en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”