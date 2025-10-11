Deportes

Mateo Retegui volvió a brillar en el triunfo de Italia por las Eliminatorias: el blooper de Donnarumma en el gol de Estonia

La Azzurra se impuso como visitante ante Estonia y continúa detrás de Noruega en su zona camino al Mundial 2026

Italia consiguió un lógico y necesario triunfo ante Estonia en condición de visitante y se mantiene detrás de la línea de Noruega en su camino al Mundial 2026. Aunque no sufrió, el equipo de Gennaro Gattuso sí tuvo que atravesar algunas turbulencias durante el match. El argentino nacionalizado, Mateo Retegui, fue protagonista por un penal errado y un gol anotado. Además, el arquero Gianluigi Donnarumma firmó un blooper por el que el rival consiguió el descuento.

Para la Azzurra era trascendental triunfar porque el líder del Grupo I, Noruega, ya había goleado 5-0 a Israel en primer turno y le había sacado 9 puntos de ventaja con dos partidos más. Los italianos se pusieron rápidamente en ventaja al minuto 4 a través de Moise Kean y, a la media hora de juego, pudieron ampliar a través de una pena máxima ejecutada por Retegui, que él mismo había fabricado dentro del área adversaria. El ex Boca y Tigre abrió el pie, pero no consiguió mover la red ante la estirada del arquero Karl Hein.

Igualmente, el oriundo de San Fernando tendría revancha: a los 38, capitalizó una asistencia de Riccardo Orsolini y esta vez dejó sin chances al golero oponente. El último tanto de Italia llegó a falta de un cuarto de hora para el final, por medio de Pio Esposito, quien había reemplazado a Kean en la primera mitad. Y cuando parecía que la goleada tomaba forma, el que se encargó de achicar la diferencia fue el propio arquero italiano Gianluigi Donnarumma, al que se le escapó una pelota fácil de las manos y dejó servida la mesa para Rauno Sappinen simplemente la empujara al fondo de la red.

A pesar del penal malogrado, las estadísticas le juegan a favor a Mateo Retegui: marcó tres goles y aportó cuatro asistencias en las últimas tres presentaciones por Eliminatorias con la selección italiana. El delantero de Al Qadsiah, que fue reemplazado a los 77′ por Bryan Cristante, marcó su noveno gol con la insignia azzurra y alcanzó en la tabla histórica de goleadores a una gloria como Francesco Totti (además quedó a 13 gritos de meterse en el Top 10).

El dato es que varias figuras del fútbol internacional fallaron hoy desde los 12 pasos: Cristiano Ronaldo (Portugal), Erling Haaland (Noruega), Ferrán Torres (España) y Retegui (Italia).

Con estos tres puntos, Italia ya suma 12 y está segundo detrás de Noruega (18), que tiene un encuentro más. Este martes, los de Gattuso recibirán a Israel en cancha de Udinese, mientras que después visitarán a Moldavia el 13 de noviembre y definirán la zona en casa contra los escandinavos, duelo en el que seguramente se defina el primer y segundo puesto: el líder se asegurará el boleto directo a la Copa del Mundo y, quien quede por detrás, accederá a un repechaje internacional.

Vale recordar que la selección italiana no se clasificó a los últimos dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022), por lo que otra eliminación en las Eliminatorias de una Copa del Mundo que otorga 48 lugares sería un golpe durísimo para la rica historia que lo tiene como el segundo conjunto nacional con más títulos del mundo (4, junto a Alemania) después de Brasil (5).

