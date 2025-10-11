“Líder negativo” y “le gustaba ir de fiesta todas las noches”: la historia detrás de la salida de una estrella mundial del Real Madrid

Capello explicó por qué le pidió al presidente despedir a Ronaldo del Real Madrid

Fabio Capello, ex entrenador de Real Madrid, Milan y Roma, ofreció un detallado repaso sobre algunos de los episodios más complejos y memorables de su trayectoria durante el Festival del Deporte en Trento. El técnico hizo un especial hincapié en su relación con futbolistas de renombre y explicó por qué consideró necesario dejar marchar a Ronaldo Nazario durante el mercado de invierno de 2007. La intervención de Capello abarcó también sus percepciones sobre figuras como Antonio Cassano, Clarence Seedorf y destacó a algunos futbolistas argentinos.

El histórico estratega italiano comenzó su relato sobre los líderes dentro de los vestuarios. “Hay que entender los tres tipos de líderes en un equipo : los que dan ejemplo en el campo, como Baresi y Maldini; los que tienen un gran carisma en el vestuario, aunque jueguen poco; y, sobre todo, los negativos, que arrastran a los descontentos”.

Justamente sobre este último caso profundizó al referirse de Ronaldo, dos veces campeón del mundo con la Verdeamarela. “Lo despidieron porque era el líder negativo del Real Madrid, y te hablo del mejor jugador que he entrenado, Ronaldo, era alguien a quien le gustaba salir de fiesta todas las noches, divertirse, pesaba noventa y cuatro kilos y no quería adelgazar. En cierto momento le dije al presidente que teníamos que despedirlo porque aquí no había esperanza de seguir adelante y lo despedimos. Pero repito, el mejor jugador que he entrenado. Y después de despedirlo, volvimos a empezar y ganamos el campeonato. Pero hay que tomar estas decisiones, hay que entender dónde está el problema". El Merengue terminó ganando La Liga de España esta temporada y Ronaldo defendiendo la camiseta del Milan de Italia.

Fabio Capello apuntó contra Ronaldo (REUTERS/Victor Fraile)

El repaso de Capello incluyó recuerdos y valoraciones sobre otros futbolistas que dirigió. Con respecto a nombres emblemáticos del fútbol italiano y mundial, explicó: “Riva y Batistuta fueron los que más me impresionaron con sus patadas: ojalá hubiera más delanteros así hoy. Batistuta no regateaba, pero en los centros pedía gol incluso antes de tocar el balón”. Luego, el técnico no dudó en incluir a Antonio Cassano entre quienes más le hicieron perder la calma: “Cassano sobre todo, pero también me entristeció verlo así porque, en cierto modo, era incluso mejor que Totti”.

A este grupo sumó a Clarence Seedorf, al rememorar un gracioso evento dentro del vestuario de la Casa Blanca: “Entro en el vestuario, no digo nada durante unos minutos. Quería entender qué decir, cómo intervenir. Luego hablo: ‘Chicos, tenemos que hacer esto, esto y esto’. Todos atentos. Termino de hablar y Seedorf, con 18 años, se levanta y dice: ‘No, yo haría esto, esto y esto’. Me acerco a él, le doy mi chaqueta con el escudo del Real Madrid y le digo: ‘Tenéis otro entrenador. Yo me voy’. Y salí del vestuario”.

Analizando la actualidad del fútbol italiano, Capello se refirió al potencial de Roma en la Serie A: “Creo que la Roma está para el campeonato. Es un equipo que tiene jugadores de calidad como Soulé y Dybala y un entrenador que es un martillo y sabe adónde quiere llegar. Con refuerzos en roles precisos, podría ser una de las sorpresas”. El ex técnico también se pronunció sobre otros grandes clubes: “¿La elección de Chivu en el Inter después de Inzaghi? Un chico inteligente, siempre escribí que puede hacer muchas cosas, conociéndolo desde la Roma. Se está demostrando lo que pensaba. Juventus aún no tiene el equilibrio y ese mediocampo que dé esa garantía de ser fuerte cuando se defiende. Está ligada a los dos extremos, pero la verdad es que los delanteros no son los que esperaban. El Milan, en cambio, con dos veteranos como Modric y Rabiot, está haciendo algo realmente interesante: hacer entender a los jóvenes que con calidad y voluntad se puede llegar lejos”.

Durante el evento, Capello también aportó su visión sobre la situación de la selección italiana. Ante la consulta del periodista Giovanni Floris, Capello recomendó a los entrenadores iniciarse en las categorías inferiores, argumentando: “He visto a demasiados entrenadores empezar en un nivel para el que no estaban preparados. Por ejemplo, Pirlo con la Juventus”. Para Capello, el conocimiento de las dificultades del fútbol se adquiere desde abajo, e incidió en la importancia de los padres en la formación: “Los padres son el primer problema, ya que a menudo creen que tienen talento en casa. Siempre necesitamos un cine cerca del campo para que vean una película”.

Además, criticó las tendencias actuales en la formación: “En Italia, hoy en día todo el mundo enseña táctica, y nadie sabe técnica. Los resultados de la selección nacional están a la vista de todos”. Y concluyó con una advertencia para los presentes: “Si tienen hijos de 11 ó 12 años y entrenadores que quieran enseñarles táctica, deberían despedirlos”.