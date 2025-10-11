Deportes

El futbolista de la selección argentina que quedó desafectado de la gira en los Estados Unidos por una lesión

Lionel Scaloni contará con una nueva baja en la convocatoria de cara al amistoso contra Puerto Rico del día martes

Enzo Fernández no participará del amistoso contra Puerto Rico con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras la victoria de la selección argentina por 1-0 sobre Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni sufrió una nueva baja en la lista de convocados. Enzo Fernández fue desafectado de la concentración albiceleste luego de su participación en el amistoso contra la Vinotinto, en una decisión consensuada con el cuerpo técnico que responde a la necesidad de preservar su estado físico.

El futbolista de Chelsea FC, Enzo Fernández, queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”, informó la cuenta oficial de X (antes Twitter) sobre la baja del mediocampista de la gira en Estados Unidos. Cabe recordar que el ex jugador de River Plate disputó 78 minutos en el triunfo ante la Vinotinto, lo que motivó la determinación conjunta de priorizar su recuperación.

Luego del encuentro, Enzo Fernández dialogó con Tyc Sports, aunque no hizo hincapié en los problemas físicos que arrastraba. “Es lo que demanda esta camiseta. Ya lo que se logró quedó en el pasado y estamos enfocados en lo que viene. Estamos preparándonos para el Mundial, tratando de dar lo mejor en lo personal y en lo grupal. La verdad que cada vez que vengo acá, como digo siempre, la gente se entrena al máximo”, comentó.

La selección argentina confirmó que Enzo Fernández fue desafectado de la convocatoria

En esta misma línea, agregó: “Se disfruta mucho siempre venir acá. Siempre queremos dar lo mejor para nuestra camiseta y para nuestro país”. Por su parte, puntualizó el tiempo que falta para afrontar la Copa del Mundo. “Al final, falta un montón e inconscientemente uno piensa, porque falta menos de un año. Estos partidos nos sirven para seguir afianzándonos en lo que quiere Scaloni. Creo que se viene otro lindo amistoso”, completó.

Según informó el periodista Gastón Edul, tras su breve paso por Estados Unidos, Enzo Fernández tiene previsto viajar a Argentina para pasar unos días antes de regresar a Londres y reincorporarse al Chelsea.

Vale recordar que no es el primer futbolista que quedó desafectado de la gira del combinado albiceleste. Franco Mastantuono, por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, fue dado de baja para los dos amistosos. Por su parte, Lionel Messi también se perdió el partido contra Venezuela y se especula que pueda sumar minutos con el Inter Miami por la MLS. No obstante, el capitán de la Selección estaría a disposición de Scaloni de cara al último amistoso de la fecha FIFA.

Enzo Fernández sumó 78 minutos en el partido entre Argentina y Venezuela (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

En cuanto a la agenda de la Selección Argentina, tras el triunfo ajustado ante Venezuela, el plantel dirigido por Lionel Scaloni continuará sus entrenamientos en Miami. El siguiente encuentro está programado para el martes, cuando se enfrenten a Puerto Rico en la misma ciudad de Florida, en el Chase Stadium. Inicialmente, el partido ante los centroamericanos iba a disputarse el lunes en Chicago, pero un cambio de planes trasladó el evento al martes en Miami.

Lionel Scaloni ya anticipó que realizará numerosas modificaciones respecto al último partido y anunció la inminente aparición de nuevos nombres en la alineación titular. Entre los futbolistas que podrían debutar se encuentran Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José Manuel López.

El martes, seguramente, jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy, pero ya sabían que en el otro van a tenerla. Esperemos que la aprovechen y sigan de esta manera”, explicó Scaloni en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

A esto, agregó: “En principio buscó ver cómo se pueden acoplar estos chicos nuevos. Hoy ya ha jugado Marcos Senesi, que ha hecho un buen partido. El resto esperamos lo mismo. Es verdad que son chicos que no han entrenado mucho con nosotros, pero los conceptos y lo que queremos lo tienen en la cabeza. Será un partido para que ellos puedan jugar, disfrutar y que puedan aportarnos lo necesario de cara al futuro si pueden estar”.

