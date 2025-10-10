Deportes

La selección argentina confirmó una baja importante de último momento en la gira por Estados Unidos

Lionel Scaloni tuvo que trastocar sus planes a pocas horas del amistoso frente a Venezuela y desafectó a Franco Mastantuono

Guardar
Argentina sufrió una nueva baja
Argentina sufrió una nueva baja (REUTERS/Pablo Sanhueza)

A pocas horas del amistoso frente a Venezuela en Miami, la selección argentina sufrió una baja considerable. De esta manera, Lionel Scaloni deberá trastocar sus planes, debido a la lesión de un futbolista que viene ganando rodaje en las últimas convocatorias.

La Albiceleste afronta una nueva baja significativa en su plantel para la gira de octubre, tras confirmarse que Franco Mastantuono no podrá disputar ninguno de los dos encuentros programados debido a una lesión muscular. La noticia, difundida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) minutos antes de que el equipo partiera hacia el Hard Rock Stadium, se suma a una serie de contratiempos que han marcado la preparación del combinado nacional en las últimas jornadas.

El joven mediocampista, actualmente en las filas del Real Madrid, sufrió una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante uno de los últimos ejercicios del entrenamiento del jueves. Aunque el futbolista venía trabajando con normalidad, las pruebas médicas realizadas determinaron que el tiempo de recuperación necesario excede la duración de la gira, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió desafectarlo del plantel, según informó la AFA.

La gira de la Selección ya había experimentado otras modificaciones y bajas relevantes. Inicialmente, Thiago Almada fue descartado por problemas físicos, y posteriormente se confirmó que Lionel Messi tampoco estará disponible para el partido frente a Venezuela. Además, el segundo encuentro de la gira sufrió un cambio tanto de fecha como de sede, trasladándose de lunes a martes y de Chicago a Miami.

Mastantuono fue desafectado y Messi
Mastantuono fue desafectado y Messi no jugará hoy ante Venezuela

“El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche”, anunció el elenco nacional argentino en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En cuanto a su futuro inmediato, se espera que Mastantuono abandone Miami en las próximas horas para regresar a Madrid y continuar su recuperación en el club español, donde ha tenido una participación constante y se ha consolidado como una pieza fundamental bajo la dirección de Xabi Alonso.

El exjugador de River Plate estaba atravesando su tercera convocatoria consecutiva con la Selección Mayor. Desde su debut en junio durante las Eliminatorias ante Chile, el futbolista de 18 años se ha integrado de manera estable al grupo que aspira a conquistar una nueva estrella en el Mundial 2026.

En cuanto a Messi, figuraba entre los seleccionados para los compromisos amistosos de la Albiceleste durante la presente fecha FIFA. Sin embargo, la acumulación de minutos —con siete partidos disputados en las últimas tres semanas— y la proximidad de un encuentro determinante para Inter Miami ante Atlanta United por la penúltima jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos generaron dudas sobre su participación frente a la Vinotinto. Finalmente, la incertidumbre se disipó poco antes del inicio del partido en Miami, cuando se oficializó su ausencia.

Por su parte, Scaloni ya había hablado sobre la posible presencia de Mastantuno. “Si creemos que tiene que jugar, jugará. Está bien, con ganas. Seguro alguno de los dos partidos juegue. O los dos. Estamos contentos con su proyección. No hay que olvidar la edad que tiene”, expresó en conferencia de prensa. Sin embargo, el contratiempo muscular lo obligó a desafectarlo del plantel.

“Su entrenador y su equipo lo están llevando muy bien. Le están dando muchos minutos y los está sabiendo aprovechar. Es un chico joven que hay que llevarlo de la manera que lo está llevando su club. Y nosotros lo mismo”, elogió Scaloni la manera en que el Real se maneja con el juvenil.

Temas Relacionados

Franco Mastantuonoselección argentinaLionel Scalonideportes-argentina

Últimas Noticias

Sin Lionel Messi, la selección argentina se medirá a Venezuela en un amistoso en Miami

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ajustar detalles de cara al Mundial en su compromiso ante la Vinotinto. Desde las 21, por TyC Sports y Telefe

Sin Lionel Messi, la selección

Tigre empata ante Newell’s con un gol de Nacho Russo, quien es titular tras la muerte de su padre

La Lepra recibe al Matador en Rosario. En primer turno, San Lorenzo cayó 1-0 de local con San Martín de San Juan. Además, Defensa y Justicia venció 1-0 a Argentinos en Varela y Central Córdoba de Santiago del Estero se impuso 3-1 a Unión

Tigre empata ante Newell’s con

El gol de Nacho Russo en Newell’s-Tigre tras la muerte de su padre: la emoción en el festejo y la frase especial que mostró

El hijo de Miguel Ángel Russo abrió el marcador en Rosario y se lo dedicó al entrenador fallecido

El gol de Nacho Russo

La lesión de Mbappé que encendió las alarmas en Francia en las Eliminatorias de Europa: todos los goles de la jornada

El delantero del Real Madrid marcó un golazo en la victoria ante Azerbaiyán, pero pidió el cambio. Ganaron Alemania, Suiza, Ucrania e Irlanda del Norte

La lesión de Mbappé que

El emotivo minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en Newell’s-Tigre con su hijo Nacho presente

En todas las canchas se homenajea al entrenador de Boca y el Coloso Marcelo Bielsa no fue la excepción. La emoción del delantero del Matador en el campo de juego

El emotivo minuto de silencio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Un adolescente de 16 años fue acusado de robar datos del Registro de las Personas bonaerense y subirlos a un foro clandestino

Se prendió fuego un auto en Córdoba y desató un incendio de gran magnitud en un Parque Nacional: más de 100 evacuados

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

INFOBAE AMÉRICA
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

TELESHOW
Stefi Roitman reconoció que atraviesa

Stefi Roitman reconoció que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar y confesó que tiene ganas de casarse: “Me gustaría”

Tini Stoessel: las señales ocultas de su romance con Rodrigo De Paul en su nueva canción

Marixa Balli habló de la polémica foto oficial de MasterChef y reaccionó ante los rumores de ser eliminada del certamen

Juana Molina recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: “Nunca más me habló”