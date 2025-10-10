La selección argentina confirmó una baja importante de último momento en la gira por Estados Unidos

Argentina sufrió una nueva baja (REUTERS/Pablo Sanhueza)

A pocas horas del amistoso frente a Venezuela en Miami, la selección argentina sufrió una baja considerable. De esta manera, Lionel Scaloni deberá trastocar sus planes, debido a la lesión de un futbolista que viene ganando rodaje en las últimas convocatorias.

La Albiceleste afronta una nueva baja significativa en su plantel para la gira de octubre, tras confirmarse que Franco Mastantuono no podrá disputar ninguno de los dos encuentros programados debido a una lesión muscular. La noticia, difundida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) minutos antes de que el equipo partiera hacia el Hard Rock Stadium, se suma a una serie de contratiempos que han marcado la preparación del combinado nacional en las últimas jornadas.

El joven mediocampista, actualmente en las filas del Real Madrid, sufrió una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante uno de los últimos ejercicios del entrenamiento del jueves. Aunque el futbolista venía trabajando con normalidad, las pruebas médicas realizadas determinaron que el tiempo de recuperación necesario excede la duración de la gira, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió desafectarlo del plantel, según informó la AFA.

La gira de la Selección ya había experimentado otras modificaciones y bajas relevantes. Inicialmente, Thiago Almada fue descartado por problemas físicos, y posteriormente se confirmó que Lionel Messi tampoco estará disponible para el partido frente a Venezuela. Además, el segundo encuentro de la gira sufrió un cambio tanto de fecha como de sede, trasladándose de lunes a martes y de Chicago a Miami.

Mastantuono fue desafectado y Messi no jugará hoy ante Venezuela

“El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche”, anunció el elenco nacional argentino en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En cuanto a su futuro inmediato, se espera que Mastantuono abandone Miami en las próximas horas para regresar a Madrid y continuar su recuperación en el club español, donde ha tenido una participación constante y se ha consolidado como una pieza fundamental bajo la dirección de Xabi Alonso.

El exjugador de River Plate estaba atravesando su tercera convocatoria consecutiva con la Selección Mayor. Desde su debut en junio durante las Eliminatorias ante Chile, el futbolista de 18 años se ha integrado de manera estable al grupo que aspira a conquistar una nueva estrella en el Mundial 2026.

En cuanto a Messi, figuraba entre los seleccionados para los compromisos amistosos de la Albiceleste durante la presente fecha FIFA. Sin embargo, la acumulación de minutos —con siete partidos disputados en las últimas tres semanas— y la proximidad de un encuentro determinante para Inter Miami ante Atlanta United por la penúltima jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos generaron dudas sobre su participación frente a la Vinotinto. Finalmente, la incertidumbre se disipó poco antes del inicio del partido en Miami, cuando se oficializó su ausencia.

Por su parte, Scaloni ya había hablado sobre la posible presencia de Mastantuno. “Si creemos que tiene que jugar, jugará. Está bien, con ganas. Seguro alguno de los dos partidos juegue. O los dos. Estamos contentos con su proyección. No hay que olvidar la edad que tiene”, expresó en conferencia de prensa. Sin embargo, el contratiempo muscular lo obligó a desafectarlo del plantel.

“Su entrenador y su equipo lo están llevando muy bien. Le están dando muchos minutos y los está sabiendo aprovechar. Es un chico joven que hay que llevarlo de la manera que lo está llevando su club. Y nosotros lo mismo”, elogió Scaloni la manera en que el Real se maneja con el juvenil.