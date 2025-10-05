Dibu Martínez confesó que atajó lesionado en el triunfo del Aston Villa: la imagen reveladora que compartió

El primer gol de los Villanos, con participación de Dibu

El Aston Villa consiguió una victoria por 2-1 frente al Burnley en la séptima jornada de la Premier League, en un partido que tuvo como figuras a los futbolistas argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía. El equipo de Birmingham se impuso gracias a un doblete de Donyell Malen, en un encuentro que marcó el regreso del portero como titular y capitán, quien decidió actuar lesionado, tal como lo dejó en claro en un posteo en su cuenta de Instagram.

“¿Desgarro en la pantorrilla? No hay problema", escribió el marplatense, de 32 años, quien añadió una foto del hematoma en la zona que se lesionó en el calentamiento antes del choque ante el Feyenoord por la Europa League.

El desarrollo del partido mostró a un Aston Villa dominante durante gran parte del encuentro. Malen abrió el marcador a los 25 minutos tras una asistencia de Boubacar Kamara y amplió la ventaja a los 63 minutos con un segundo tanto, esta vez tras un pase de Morgan Rogers. El Burnley, que atraviesa una difícil campaña y se encuentra en zona de descenso, descontó a los 77 minutos con un cabezazo de Lesley Ugochukwu, quien aprovechó un tiro de esquina para vencer a Martínez.

El resultado le permitió al Aston Villa sumar su segunda victoria en la liga inglesa, alcanzando nueve puntos; el equipo suma cuatro triunfos consecutivos si se consideran los partidos internacionales.

Una de sus mejores intervenciones

El regreso de Emiliano Martínez al arco del Aston Villa fue uno de los focos de atención. El arquero no mostró evidencias de la lesión y completó los noventa minutos, lo que refuerza su disponibilidad para la próxima convocatoria de la selección argentina. El guardameta tuvo algo de responsabilidad en el gol del Burnley, ya que el cabezazo de Ugochukwu se filtró entre sus piernas, en una jugada en la que pareció perder la referencia del balón por la presencia de un rival en el área chica.

Pero también tuvo un par de intervenciones sólidas y participó de la jugada del primer gol. Tras un lateral de Matty Cash, recibió y abrió para Digne quien, con algo de dificultad, logró hacer correr el balón hasta que le llegó a Pau Torres. La acción continuó a puro toque hasta que Kamara encontró el pique de Malen, quien definió cruzado. Fueron ocho pases en total en apenas 22 segundos hasta que el esférico se encontró con la red.

"¿Desgarro en la pantorrilla? Ningún problema", escribió Dibu

El otro argentino del equipo, Emiliano Buendía, ingresó en el segundo tiempo y fue protagonista de un incidente que generó inquietud: entró al campo a los 66 minutos y, cerca del final, recibió un golpe en la cabeza tras un choque con un rival, lo que le provocó una conmoción cerebral.

El reglamento de la Premier League permite una sustitución adicional en casos de este tipo, por lo que el volante fue reemplazado por Ian Maatsen pese a que el Aston Villa ya había agotado sus cambios. El golpe fue producto de un codazo de Zian Flemming en la mandíbula del argentino. El árbitro Andrew Kitchen, pese a estar bien ubicado, no sancionó la falta y el VAR tampoco intervino para revisar la acción. Buendía permaneció tendido en el césped durante varios minutos y, aunque logró retirarse por sus propios medios, el club realizará estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

El siguiente partido del Aston Villa será el 19 de octubre frente al Tottenham, tras la pausa por la Fecha FIFA. La Premier entra en receso y Emiliano Martínez se sumará a la Albiceleste para disputar una serie de amistosos en Estados Unidos, donde el equipo nacional enfrentará a Venezuela en Miami y a Puerto Rico en Chicago.