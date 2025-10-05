Deportes

Dibu Martínez confesó que atajó lesionado en el triunfo del Aston Villa: la imagen reveladora que compartió

El arquero contó que sufre un “desgarro en la pantorrilla”. Sin embargo, fue titular en el 2-1 ante el Burnley por la Premier League

Guardar
  • El primer gol de los Villanos, con participación de Dibu

El Aston Villa consiguió una victoria por 2-1 frente al Burnley en la séptima jornada de la Premier League, en un partido que tuvo como figuras a los futbolistas argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía. El equipo de Birmingham se impuso gracias a un doblete de Donyell Malen, en un encuentro que marcó el regreso del portero como titular y capitán, quien decidió actuar lesionado, tal como lo dejó en claro en un posteo en su cuenta de Instagram.

“¿Desgarro en la pantorrilla? No hay problema", escribió el marplatense, de 32 años, quien añadió una foto del hematoma en la zona que se lesionó en el calentamiento antes del choque ante el Feyenoord por la Europa League.

El desarrollo del partido mostró a un Aston Villa dominante durante gran parte del encuentro. Malen abrió el marcador a los 25 minutos tras una asistencia de Boubacar Kamara y amplió la ventaja a los 63 minutos con un segundo tanto, esta vez tras un pase de Morgan Rogers. El Burnley, que atraviesa una difícil campaña y se encuentra en zona de descenso, descontó a los 77 minutos con un cabezazo de Lesley Ugochukwu, quien aprovechó un tiro de esquina para vencer a Martínez.

El resultado le permitió al Aston Villa sumar su segunda victoria en la liga inglesa, alcanzando nueve puntos; el equipo suma cuatro triunfos consecutivos si se consideran los partidos internacionales.

  • Una de sus mejores intervenciones

El regreso de Emiliano Martínez al arco del Aston Villa fue uno de los focos de atención. El arquero no mostró evidencias de la lesión y completó los noventa minutos, lo que refuerza su disponibilidad para la próxima convocatoria de la selección argentina. El guardameta tuvo algo de responsabilidad en el gol del Burnley, ya que el cabezazo de Ugochukwu se filtró entre sus piernas, en una jugada en la que pareció perder la referencia del balón por la presencia de un rival en el área chica.

Pero también tuvo un par de intervenciones sólidas y participó de la jugada del primer gol. Tras un lateral de Matty Cash, recibió y abrió para Digne quien, con algo de dificultad, logró hacer correr el balón hasta que le llegó a Pau Torres. La acción continuó a puro toque hasta que Kamara encontró el pique de Malen, quien definió cruzado. Fueron ocho pases en total en apenas 22 segundos hasta que el esférico se encontró con la red.

"¿Desgarro en la pantorrilla? Ningún
"¿Desgarro en la pantorrilla? Ningún problema", escribió Dibu

El otro argentino del equipo, Emiliano Buendía, ingresó en el segundo tiempo y fue protagonista de un incidente que generó inquietud: entró al campo a los 66 minutos y, cerca del final, recibió un golpe en la cabeza tras un choque con un rival, lo que le provocó una conmoción cerebral.

El reglamento de la Premier League permite una sustitución adicional en casos de este tipo, por lo que el volante fue reemplazado por Ian Maatsen pese a que el Aston Villa ya había agotado sus cambios. El golpe fue producto de un codazo de Zian Flemming en la mandíbula del argentino. El árbitro Andrew Kitchen, pese a estar bien ubicado, no sancionó la falta y el VAR tampoco intervino para revisar la acción. Buendía permaneció tendido en el césped durante varios minutos y, aunque logró retirarse por sus propios medios, el club realizará estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

El siguiente partido del Aston Villa será el 19 de octubre frente al Tottenham, tras la pausa por la Fecha FIFA. La Premier entra en receso y Emiliano Martínez se sumará a la Albiceleste para disputar una serie de amistosos en Estados Unidos, donde el equipo nacional enfrentará a Venezuela en Miami y a Puerto Rico en Chicago.

Temas Relacionados

Aston VillaDibu MartínezBurnleyPremier Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate visitará al Rosario Central de Di María en un duelo clave por la cima de la tabla anual: hora, TV y formaciones

Tras superar a Racing en la Copa Argentina, el Millonario se enfrentará al Canalla en el Gigante de Arroyito. Transmite ESPN Premium a las 21.15

River Plate visitará al Rosario

El desliz de una leyenda del fútbol que develó los diseños de varias camisetas de las selecciones para el Mundial 2026

El italiano Alessandro Del Piero mostró por error la colección de una reconocida marca que se estrenará en la Copa del Mundo

El desliz de una leyenda

Se definieron los dos equipos que jugarán la final por el ascenso a la Liga Profesional: los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza venció a Defensores de Belgrano y disputará el duelo decisivo ante Deportivo Madryn por un lugar en la Primera División

Se definieron los dos equipos

Dejó River en busca de chances, lo vendieron por USD 20 millones y se convirtió en el máximo goleador de la Liga de Francia

El argentino Joaquín Panichelli anotó dos goles en el triunfo del Racing de Estrasburgo ante el Angers e iguala con Ansu Fati en la cima de la tabla de artilleros

Dejó River en busca de

La llamativa acusación de Hülkenberg a Colapinto por el trompo que sufrió en el GP de Singapur

El corredor alemán de Sauber perdió el control de su monoplaza en la vuelta 45, cuando estaba persiguiendo al Alpine del argentino

La llamativa acusación de Hülkenberg
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron detener a vecinos de

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

La defensa de Julieta Silva va por la absolución o un juicio abreviado en la causa por violencia contra su esposo

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

“Chau”: las primeras reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa advirtió que les

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

TELESHOW
La Joaqui le dedicó un

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro