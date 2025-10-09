14 frases de Scaloni antes del amistoso de Argentina: el dolor por la muerte de Russo, las chances de Messi y los jugadores a probar

La selección argentina jugará este viernes en Miami ante Venezuela uno de los dos amistosos de octubre como preparación para el Mundial 2026 (el otro será el martes ante Puerto Rico, también en Florida). El foco, claro, está en las pruebas y la puesta a punto de un plantel que busca la defensa del título logrado en Qatar. Sin embargo, la muerte de Miguel Ángel Russo, legendario entrenador que estaba comandando a Boca, atravesó la previa del encuentro. Y fue el primer tópico al que se refirió Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Vale recordar que la delegación albiceleste se enteró del deceso en medio del entrenamiento del miércoles. Y jugadores y cuerpo técnico detuvieron el trabajo para realizar un minuto de silencio. “Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede con un tipo muy querido en el mundo del fútbol, que ha dejado una huella imborrable... Es muy triste, le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y sus seres queridos”, comentó.

“A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento. Un poco descolocados, porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio. Lo teníamos que hacer. Es muy triste. Después de eso, no hay nada más importante. Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse en una cancha de fútbol. Le mando un fuerte abrazo a su familia”, añadió.

Respecto al test ante la Vinotinto, se explayó: "La primera idea es seguir jugando como un equipo. El tema de la lista no se va a decidir hasta el final. Tenemos bastantes cupos ocupados, o que estamos pasados de jugadores de la lista que, en teoría, sería de 26, pero eso es lo bueno. Se lo tendrán que ganar en estos partidos, que son importantes con esta camiseta. Al que le toque jugar, que pueda demostrar que está. A muchos conocemos, a otros tantos no, y a ellos esperamos darles algunos o muchos minutos para que puedan demostrar".

OTRAS DEFINICIONES DE SCALONI

¿Messi será titular?

“Hemos hablado con él, como lo hicimos con todos. Todavía no decidimos el equipo, lo decidiremos esta tarde, en el último entrenamiento. Son partidos para probar, y eso haremos, pero con él seguiremos hablando. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso, siempre respetando al rival”.

Dibu Martínez y Acuña no se entrenaron ayer, ¿podrán jugar?

“Emiliano está en condiciones de jugar, ha hecho un trabajo diferenciado, también se entrenó con Martín (Tocalli) en algunos momentos y está disponible. Ya veremos si va a jugar, pero está en condiciones. En el caso de Marcos, preferimos no arriesgarlo. Está haciendo un trabajo diferenciado completo. Se entrena al margen porque vino con un problema y no queremos arriesgarlo. Ya veremos si está en condiciones para el segundo partido. Son partidos para ver jugadores y no arriesgar a nadie”

Cómo ve a la Selección Sub 20

“A la Sub 20 la hemos visto, estamos contentos por el desempeño de los chicos, más allá del resultado, porque sabemos que en esta categoría está bueno ganar, pero también hay que ver el desarrollo y cómo juegan estos chicos para el futuro de la Selección. Estamos contentos con todos. Muchos han venido, se han entrenado, y tendrán la posibilidad de jugar en la Mayor porque tienen nivel y el entrenador, si soy yo, les dará la oportunidad de demostrar lo mismo que hacen en la Sub 20. Esperemos que sigan así”.

Los próximos amistosos

“Los siguientes partidos... Aún estamos pendientes de la fecha FIFA de marzo. En junio creo que jugaremos antes del Mundial por acá, en marzo no sabemos qué va a pasar. Y la siguiente ventana creo que no vendríamos para acá, pero eso es muy por arriba. Sabemos que va cambiando”.

El inicio de temporada de Julián Álvarez: ¿está entre los mejores del mundo?

“Es un chico bastante regular en su rendimiento, más allá de hacer o no goles. Es un jugador de equipo, que todo entrenador quiere. No sorprende su inicio y todavía puede dar mucho más”.

¿Cómo lo ve a Di María en el fútbol argentino?

“Lo único que hace es jerarquizar el fútbol argentino y le da muchas alegrías a Central. Creo que la etapa de la Selección está cerrada, más allá de lo que yo quiera o no. Es evidente. Y la ha cerrado de una manera maravillosa. Si hubiera sido Di María, la hubiera cerrado así. Es algo que tenemos que dejar ahí. Si se le ocurre, ya veremos, pero creo que no pasará por lo que sé. Estoy muy contento, es un chico que apreciamos y merece todo lo que le pasa”.

Cómo ve a Lautaro Rivero

“Está dando buenas sensaciones en River Plate, por eso lo trajimos. Por suerte, esta semana pudimos entrenar conceptos al ser el partido un poco más tarde, el viernes. Tuvimos casi dos entrenamientos completos, pudimos hacer algunas cosas defensivas. Estamos contentos con él, porque creemos que tiene una proyección muy buena y en River lo está haciendo bien. Seguramente tendrá minutos en esta doble fecha, ya veremos si en el primer o segundo partido, pero la idea es que pueda aportar y seguir viéndolo”.

Inter juega el sábado, ¿hubo posibilidades de no convocar a Messi?

“Voy a hablar con él esta tarde y después se verá, pero no tengo mucho más para decir. Sinceramente, ha tocado jugar acá, no sé si el segundo partido está confirmado de jugar acá o no. Ya veremos, son todas hipótesis”.

Cómo ve a Mastantuono en el Real Madrid

“Su entrenador lo está llevando muy bien a Franco, está sabiendo aprovechar los minutos que le dan. Es un chico joven, que hay que llevarlo de la manera en la que lo está llevando su club. Seguramente juegue uno o los dos partidos, pero estamos contentos con la proyección que está teniendo”.

¿De Paul bajó su nivel en el Inter Miami?

“No me pongo a ver lo que dice la prensa, solo me fijo en lo que puede darnos a nosotros. Por eso está acá, lo conozco bien y nos puede aportar”.

Las chances del Flaco López y Aníbal Moreno

“A Aníbal lo conozco más que a José, porque lo tuve mucho tiempo en la Sub 20. Siempre fue más un 8 que un 5, pero ahora está cumpliendo una buena labor como contención y lo está haciendo muy bien. Le tenemos que dar la oportunidad de que pueda demostrar. Lo apreciamos un montón, es un gran pibe. Y José dio un paso adelante después de ser convocado. Llevaba una muy buena temporada, pero ahora incluso se dio cuenta de que puede jugar, que es bueno y tiene cosas interesantes. Es lo que le hacemos entender: que juega bien y se lo crea. Nos puede ser de ayuda. Es otro jugador que seguramente gozará de minutos y se siente parte de la Selección poco a poco”.